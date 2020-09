pružile podršku

Poznate Hrvatice tužne zbog Severine: 'Rasplakala sam se čitajući tvoj bolni vrisak'

Nakon još jednog tužnog dana u kojem se morala odvojiti od sina, pjevačica je malenom Aleksandru posvetila emotivan video na svom Instagramu i svojom objavom koju je upotpunila pjesmom Celine Dion 'My heart will go on' mnoge ganula do suza.