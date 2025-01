Poznata pjevačica i TV zvijezda preminula je nakon što je 20 godina vodila bitku s karcinomom

Poznata TV zvijezda i irska pop legenda Linda Nolan, nažalost, preminula je u 65. godini života. Godinama se borila s rakom dojke, koji se nažalost proširio na njen mozak. U posljednjim trenucima života, njezine su sestre bile uz nju i opisuju te trenutke kao trenutke ispunjene „ljubavlju i utjehom“, piše The Mirror.

U izjavi koju je podijelio njezin agent Dermot McNamara, objavljeno je: „S dubokom tugom objavljujemo da je preminula Linda Nolan, slavna irska pop zvijezda, televizijska ličnost, ikona West Enda koja drži Guinnessov svjetski rekord, autorica bestselera Sunday Timesa i kolumnistica Daily Mirrora." Dermot je dodao: „Preminula je u 10:20 sati. Obitelj je istaknula da je bolnica učinila sve što je bilo u njihovoj moći, bili su neumorni i omogućili da njezini posljednji trenuci budu podnošljiviji.“ Izjava se završava ovako „Preminula je mirno, okružena s ljubavlju svojih sestara koji su se pobrinuli da njezini posljednji trenuci budu ispunjeni ljubavlju i utjehom. Lindina ostavština nadmašuje njezine nevjerojatne uspjehe u glazbi i zabavi. Bila je svjetionik nade i otpornosti, dijeleći svoje osobno putovanje kako bi podigla svijest i inspirirala druge. Počivaj u miru, uvijek ćeš biti voljena i nikad zaboravljena.“

Obitelj je najavila kako će uskoro organizirati javnu komemoraciju, no detalji još nisu dostupni. Samo tjedan dana prije smrti, Linda je izjavila kako se osjeća bolje nakon što je bila bolesna tijekom praznika. Međutim, ubrzo je zbog problema s disanjem završila u bolnici, gdje je dijagnosticirana dvostruka upala pluća. Linda je prvi put oboljela od raka dojke 2005. godine, a bolest se vratila 2011. godine. Šest godina kasnije, liječnici su joj dijagnosticirali sekundarni rak dojke, nakon što su otkrili tumore u kuku i zdjelici. Iako je bila svjesna ozbiljnosti svoje bolesti, obećala je iskoristiti preostalo vrijeme kako bi inspirirala i pomogla drugima.

Linda je bila i članica grupe The Nolans s kojom je postigla globalni uspjeh, putujući svijetom i grupa je prodala više od 30 milijuna albuma. Neki od njihovih hitova uključuju pjesme poput "Gotta Pull Myself Together", "Attention to Me" i kultnu disco pjesmu "I'm In The Mood for Dancing."