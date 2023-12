Poznat i drugi finalist MasterChefa: 'Ne mogu vjerovati, bilo je turbulentno…'

Drugi krug polufinala iznjedrio je i drugog finalistu šeste sezone MasterChefa. U replici jela chefa Matije Bogdana uspješnija je bila Sarah Mikulec koja će do prestižne titule MasteChefa pokušati doći u kulinarskom srazu s Lukom Veićem. Sarah je u polufinalu kuhala protiv Manuela, te su za repliciranje jela imali 100 minuta. Kad su saznali što će sve morati napraviti kako bi pred žiri i chefa Bogdana donijeli što uspješnije napravljeno jelo, znali su da će morati jako dobro rasporediti vrijeme prilikom izrade brojnih komponenti na tanjuru. „To jelo izgleda kao da nije hrana na tanjuru, to je umjetnost.

Nevjerojatno je koliko je jelo lijepo, ali već odavde mogu vidjeti koliko je tu tehnika“, kazao je Manuel nakon što je chef Matija Bogdan podignuo zvono i pokazao im koje je jelo pripremio za njihov izazov, napomenuvši da ga je improvizirao, odnosno radio prvi put jer to je smatrao pravednim, budući da će ga i oni raditi prvi put. „Jelo izgleda toliko čisto, toliko pedantno, baš se vidi da se radi o visokoj gastronomiji“, komentirala je Sarah. Chef Bogdan objasnio je da se radi o kareu od jelena koje je stavljeno u sous vide i zapečeno na roštilju, pire, mousse, tartufi, korabica infuzirana koprom, tu je bio i komorač, samoniklo bilje, umak od sira, džem koji kombinira slatkaste i senfaste okuse…

Prilikom obrade karea, chef je napravio jednu caku – više je ispekao jednu stranu mesa, a u drugoj ostavio sočnost iz sous videa. „Probavam tog jelena, on se rastapa u ustima. Meso je toliko mekano, glatko, sočno, taman začinjeno“, kazala je Sarah kada je kušala kulinarsku kreaciju. Nakon što su dobili recept, Manuel je otkrio da ga baš nije shvatio i da mu je mnogo toga iz recepta bilo nepoznato. „Nisam dosta stvari nikada radio ni vidio“, istaknuo je. Puno je zamki bilo i u receptu za mousse. Iako su kuhali svatko za sebe, cijelo vrijeme su si međusobno pomagali, davali savjete i upozoravali ako je nekome nešto ostalo predugo na štednjaku ili trebalo staviti u šoker.

„Bio je problem kod jelena, nije bio dovoljno zapečen. Izgledao je kao da je izvađen iz sous videa, kao da nije uspio, ali gel je bio fenomenalan“, rekao je chef Manuelu te kazao da je njegova odluka da im on neće dati ocjene. No žiri u sastavu Melkior Bašić, Stjepan Vukadin i Damir Tomljanović Manuelu je dodijelio 18 bodova, a Sari 21, što ju je odvelo u uzbudljivo finale showa. „Ne mogu vjerovati“, rekla je sretna Sarah. „Moje MasterChef putovanje bilo je turbulentno“, osvrnuo se Manuel, ponosan što je uspio kao povratnik dogurati do polufinala. Slijedi napeto finale u kojem će titulu MasterChefa odnijeti Sarah ili Luka. Vrijeme je da oboje razrade ideje i da kuhaju najbolje što mogu za laskavu titulu pobjednika. Stoga ne propustite veliko finale u petak, 29. prosinca koje se s nestrpljenjem iščekuje.

