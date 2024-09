Potpuno neočekivano! Severina pokazala što ima na nogama na snimanju jednog showa

Uskoro počinje nova sezona showa 'Superstar' koji se prikazuje na RTL-u. U žiriju ćemo ponovno gledati Severinu, Niku Turković, Tončija Huljića i Filipa Miletića. Pjevačica Severina Vučković uživa u ovom poslu, a na Instagramu je podijelila i neke fotografije na kojima se vidi atmosfera u studiju. Isto tako je pokazala i da je za snimanje izabrala neobičnu obuću. Naime, na nogama je imala papuče. Severina je otkrila i da jedva čeka da se emisija počne prikazivati. - Kreće perje, pjesma, šljokice, natjecanje, smijeh, suze, blesavi žiri i neki novi divni klinci u čijim pjevanjima uživamo... Kreće @superstarcroatia… Gasi Internet, pali TV! - stoji u jednoj od objava koju je posvetila 'Superstaru'.

Severina iza sebe ima napornu sezonu s puno nastupa i koncerata, a sada je otkrila i kako je tijekom ljeta imala vremena za odmor te kako ga je i s kim provela. Severina je podijelila album fotografija na kojima se vidi kako je uživala i družila se, a pored svake je istaknula kratki opis. "1. Mali noćni razgovori s dobrim duhom otoka... @djokernole svi te vole 2. Noćno kupanje ajajajije plus "facelifting" 3. Hitchcock 1 4. Neki novi klinci 5. Zvone slavi rođendan 6. Split - Osijek 4:1 7. "Mi smo baš cirkus teški" 8. Hitchcock 2 9. Ovdje sam okej 10. Ovdje nisan 11. Živio, živioo i sretan nam bio... Pero 12. Crkva, dica... SVE! 13. Dundo Maroje i ekipa s Vrnika 14. Gospa od Škoja 15. Like Mother, Like Son 16. Pošteno krademo pršut i sir u 3 ujutro 17. Aleksandar i Dragan 18. Selfie... Najskuplji! 19. Valjalo bi poć' leć' 20. Kraljica Neda na našem otoku ljubavi", istaknula je. Na fotografijama se vidi kako se družila sa srpskim tenisačem Novakom Đokovićem, ali i svima njoj dragim ljudima koje je spomenula u opisima.

Podsjetimo, Severina se početkom rujna uputila na kratki odmor te javila na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavila fotku na kojoj nasmijano pozira, a pozornost je ukrala modnim dodatkom - naušnicom s biserom. "Djevojka s bisernom naušnicom", naglasila je i sama u opisu referirajući se na istoimeno poznato djelo nizozemskog slikara Johannesa Vermeera.

Pjevačica koja se često javlja na društvenim mrežama nakon svojih brojnih koncerata zaputila se i ona na jedan kako bi uživala. Severina je s prijateljima bila na koncertu grupe Coldplay u Beču. Pjevačica se na Instagramu pohvalila videom iz Beča. "Valja nekad otići s prijateljima na koncert koji nije moj... Kolege, WOW, bilo je nezaboravno", napisala je pjevačica u opis objave unutar koje je istaknula nekoliko snimki druženje, kao i neke s koncerta.

Najpopularnija domaća pjevačica na društvenoj mreži Instagram javlja se često, a nedavno je pokazala i kako izgleda prije i poslije svog koncerta. Pjevačica je pozirala pred ogledalom prije nego je izašla na binu, a zatim i nakon koncerta, mokre kose s leđa. - Prije i poslije - našalila se u opisu fotografija nastaloj nakon njezina koncerta u Makarskoj.

"Kad misle da je lako biti Severina", "Ja se tako oznojim dok odem do dućana kupit 10 dkg parizera I 20 dkg sira ne sniženju", "Ovo je poput kardio treninga", "Olimpijci ti nisu ni do koljena", pisali su joj vjerni obožavatelji u komentarima ispod zanimljive objave. Inače, Severina je ovih dana na jadranskoj turneji, sinoć je nastupala u Makarskoj, a prije toga u Pločama te u Privlaci kod Zadra.

Koncert u Pločama pjevačica je održala nakon završetka 27. Maratona lađa. Stala je pred publiku odlično raspoložene te je plesala i pjevala na svoje brojne evergreen hitove. Pjevačica se na pozornici pojavila u rokerskoj modnoj kombinaciji kojom je oduševila. Radilo se o crnoj majici i kožnim, crvenim hlačama preko kojih je nosila remen u obliku lanca, a kosu je raspustila.

Nedavno je Seve, kako je od milja zovu nastupila i u Primoštenu, a taj koncert još dugo će svi pamtiti. Naime, padala je kiša, a grmljavina joj je poremetila planove pa je nastup trebala završiti i ranije nego je to htjela. Imala je namjeru pjevati kiši unatoč, ali menadžer Tomica Petrović je u jednom trenutku došao na pozornicu kako bi joj rekao da zbog nevremena mora završiti koncert. Dio atmosfere sa sinoćnjeg nastupa podijelila je u video na Instagramu koji je naslovila "Ptice umiru pjevajući".

- Sinoć je ogromna nevera pala točno na Primošten pa su mi rekli da će me tresnut struja, a ja si mislim - kako mene struja, tata mi radio u Elektrodalmaciji?! A onda su riknuli i razglas i rasvjeta (od rasvjete smo imali samo munje i telefone) pa je sudac (Tomica) svirao kraj. P.S. za one koje žele znati više - kao malu su me zvali Neverina. - napisala je pjevačica na društvenoj mreži. Čak i kada su rasvjeta i razglas prestali raditi Severina je nastavila publici pjevati "Moju štiklu".

- "Jedna i jedina", "Kraljica", "Stajling čista desetka", "Bravo Sevka", "Žena s najboljim stajlingom na našoj estradi", "Ma jednostavno nitko da shvati da toj ženi ni kiše ni munje ni kamioni ni avioni ništa ne mogu", "Ženska je takva jer joj je takav duh, ja skidam kapu do poda i podržavam sve što radi", "Zna se za koga se radi", "Svaka čast ženo", "To se zove profesionalac...", "Tebi ni kiša ne smeta", "Ajme, ovo je bilo odlično", pisali su joj obožavatelji u komentarima.

