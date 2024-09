Obračunala se s pratiteljicom: Klingor Mihić podijelila ružan komentar koji je dobila zbog slike bolesne majke

Bivša pjevačica, influencerica i uzgajivačica pasa Lana Klingor Mihić (43) ponovno se oglasila povodom hospitalizacije njene majke Sonje na 'Odjelu za demencije' ali ovaj put s dobrim vijestima. Naime, ona se danas vraća kući, a Klingor se osim toga osvrnula i na komentare koje je izazvala svojom rijetkom objavom. U pričama na Instagramu napisala je podužu poruku u kojoj je objasnila razlog objavljivanja slike bolesne majke te se obratila pratiteljima.

Započela je u pozitivnom tonu: - Evo me, sjela sam pet minuta da udahnem prije nego probudim svoju jedinu i kažem joj da sutra ide van iz bolnice. Moramo imati kratki pit stop na Rebru, po dozu krvi i onda smo slobodne. Poznajete me dovoljno, već znate da rijetko i gotovo nikad ne dijelim ovako privatne stvari, no eto u nekom prevelikom stiskanju tuge sam objavila situaciju s mamom pa vam želim reći dvije stvari. - napisala je Lana pa se zahvalila na dobronamjernim komentarima: - 1. Ne mogu dovoljno zahvaliti svima vama, a bilo je na stotine poruka, na podršci i svakoj lijepoj riječi i želji za moju mamu. Značilo mi je puno. - priznala je.

Foto: Instagram screenshot

Međutim, onda je poslala poruku jednoj specifičnoj pratiteljici koja joj je ostavila ružan komentar: - 2. Ako sam i željela objaviti sliku svoje majke to je moja stvar. Ona je moj ponos, moj stup i oslonac, bila ona namontirana crvenokosa Sonja u štiklama koja žari i pali Hrvatskom ili sijeda gospođa od 73 godine, oslabljena, teško bolesna i potrošena od života jer je uvijek sebi bila na zadnjem mjestu. Uvijek iza potrebitih kojima je željela pomoći, ona je za mene ista. U mojim očima ona je najveća, najsnažnija, lavica koja se ne predaje iako je nezamislivo teško. A jednoj ženi koja mi je napisala ‘sram te bilo, želim ti da tebe djeca objavljuju dok ćeš ležati na samrtnoj postelji nemoćna i nesvjesna‘ želim da potraži i dobije pomoć, kako stručnu tako i onu jednako važnu - ljubav i podršku svojih bližnjih, i onda kad cvjetaju ruže ali i kad se sve ruši i krene nizbrdo - zaključila je Mihić.

Podsjetimo, Mihić je prije nešto više od tjedan dana na društvenim mrežama objavila fotografiju ispred 'Odjela za demencije' te otkrila kako u privatnom životu trenutno prolazi "pakao". Naime, prolazi iznimno težak period zato što se s teškom bolesti bori njezina majka Sonja, a sada je objavila i njezinu fotografiju te joj je uputila emotivne riječi. - Oko moje najdivnije. Srna moja. Ne daj se, živote moj! - napisala je Lana Klingor Mihić. Istaknula je kako se ne zna nositi s tugom koju osjeća, iako je dosad u životu prošla svašta, ali ovo je za nju neka nova razina s kojom se ipak ne zna boriti.

- Život nije Instagram. Imam osjećaj da količina tuge koju nosim u sebi posljednjih 10 mjeseci neće nikad proći. A život nemilosrdno ide dalje. Mama sam, supruga, posao ide... A u meni sve stoji - istaknula je iskreno bivša pjevačica. Kada je prije dvije godine Lana imala operaciju te je odlučila zamijeniti silikone u grudima novima, njezina majke je brinula o njoj kako bi se što prije oporavila.

- Najnježnije su ruke moje majke! Jedva mi je dozvolila ovu fotku pa moram podijeliti. Moja crvenokosa Sonja. Sad je u penziji pa ju baš briga, ali svi koji je pamte, pamte je kao crvenokosu jaku ženu, koja se nesebično davala u pomoći drugima, koja pomiče planine i nema toga što ne može. Uvijek borac, uvijek na strani potrebitih i slabijih, uvijek čovjek. Oslabila je moja majčica, potrošio ju je život, sustigao Parkins, ali zato ima mene, Sonju 2.0., a ta pak, kao što znate, sve što dotakne pretvori u zlato. Zato nema brige, jer jedna je mama i jedan je tata - poručila je Lana.

