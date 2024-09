Potpuni fijasko! Fanovi bijesni zbog razlike u cijeni za iste ulaznice: 'Nisam očekivao da će pljačkati'

Jedna od najpopularnijih britanskih grupa Oasis nedavno je objavila uzbudljive vijesti. Bend se ponovno okuplja te kreće na povratničku turneju. Otkrili su da će iduće godine nastupati u Velikoj Britaniji i Irskoj, nakon dugogodišnje svađe osnivača benda, braće Noela i Liama Gallaghera. Samo nekoliko dana nakon ove vijesti puštene su u prodaju ulaznice, a zainteresiranih za koncert je bilo toliko da je pala stranica preko koje se prodaju. Kako piše Daily Mail, za milijun i 400 ulaznica ima 14 milijuna zainteresiranih, te je zato došlo do pada stranice. Ovu veliku zainteresiranost primijetili su i članovi benda, a komentirao ju je i Liam i to na X-u, bivšem Twitteru. Gallagher je poručio da se osjeća jako ponosnim na sebe i ovo postignuće, odnosno zbog povratničke turneje.

Inače, prodaja karata bila je vrlo glasna tema na društvenim mrežama zbog brojnih problema. Prodaja karata ispala je fijasko zbog pristupa prodaji, kao i pada stranice, a bend se tek sad oglasio. Liam je na X-u dobio brojne primjedbe obožavatelja, a njegov odgovor njima je brojne iznenadio. Kada bi se ljudi žalili, on im je grubo poručio: 'Začepite'. "Nisam očekivao da će toliko opljačkati obožavatelje kao što su to učinili. To je istinska šteta", napisao je obožavatelj.

