Buba iz 'Lud, zbunjen, normalan' prije 13 godina ostala je bez sina, a od tragedije se nije oporavila

Bosanskohercegovačka glumica Belma Lizde-Kurt (53) domaćoj publici najpoznatija je po ulozi Rabije Bubić Bube u hit-seriji "Lud, zbunjen, normalan" na Novoj TV. Rabija je inače spremačica u obitelji Fazlinović, a svojim je veselim likom uveseljavala gledatelje pred malim ekranima.

Osim na televiziji, glumi i u filmovima te u kazalištu, a više puta se uspješno okušala i u ulozi kazališne redateljice. Završila je studij glume na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Kao glumica surađivala je s institucijama među kojima su Narodno pozorište u Sarajevu, Sarajevski ratni teatar (SARTR), Međunarodni teatarski festival MESS, Pozorište mladih u Sarajevu, Kamerni teatar 55, a suradnje je ostvarila i s inozemnim kazalištima kao što su Kleist-Theater u Frankfurtu i ARBOS Gesellschaft für Musik und Theater u Klagenfurtu.

Jednom prilikom Lizde-Kurt kazala je da je upravo djeca najviše poistovjećuju s likom Bube. - Gledatelji zbilja vjeruju da Buba postoji. Kad vide mene, Belmu, koja samo radi svoj posao, oni prepoznaju Bubu. Često se ne mogu sjetiti odakle me znaju, ali vide me kao nekog bliskog i dragog. Pitaju me kako sam, kako mi je obitelj, požele mi sve najbolje...- ispričala je svojedobno glumica.

Foto: Screenshot/Nova TV

Iako je pamte po veselom i pozitivnom duhu Belma je privatno doživjela veliku tragediju od koje se nikada nije u potpunosti oporavila. Prije 13 godina izgubila je sina kojeg je dobila u braku s redateljem Alešom Kurtom. Njihov sin Jan Isak tada je imao 10 godina i bio je u posjetu rodbini u Kanadi iz kojeg se nikada nije ni vratio.

Jan i njegova tada 63-godišnja rođakinja otišli su u vožnju kajakom. No, došlo je do prevrtanja, nakon kojeg je uslijedila potraga za njima. Kajak je pronađen idućeg dana, a tijela žene i malenog Jana sina pronađena su šest sati kasnije. Iako su oboje odmah završili u bolnici, Belmin sin naposljetku je preminuo od ozeblina, a glumica o toj strahoti nerado govori. Utjehu je pronašla u poslu pa se nakon tragedije posvetila radu s djecom, radionicama, redateljskim projektima, ali i odgoju kćeri, danas 17-godišnje Ume. Belma je i danas jedna od najomiljenijih glumica bivše Jugoslavije, a o svojim projektima publiku često informira i na svom Instagramu.

