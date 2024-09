'Poslije seksa bila sam prekrivena krvlju': Ljubila je žene i muškarce, a do 20. godine isprobala je svaku drogu koja postoji

Angelina Jolie vratila se u epicentar u velikom stilu: na Venecijanskom filmskom festivalu kao Maria Callas, čiji su impresivni glas, glamurozna osobnost i tragična ljubavna afera hipnotizirali publiku širom svijeta. Svoju filmsku trilogiju o ženama koje su obilježile proteklo stoljeće, nakon lady Di i Jacqueline Kennedy, čileanski redatelj Pablo Larrain ovoga puta nastavlja biografskim filmom o životu jedne od najsjajnijih opernih diva koju je, kako je rekao, mogla portretirati "samo zvijezda veća od života" – upravo Angelina Jolie.

– Ona je najveća diva 20. stoljeća, tko drugi bi je mogao igrati. Nisam želio raditi s nekim tko to već nije imao u sebi, trebala mi je glumica koja bi prirodno i organski bila ta diva, nosila tu težinu, bila to prisustvo. Angelina je bila tu – rekao je redatelj za Vanity Fair.

Uostalom, fascinacija javnosti privatnim životom Angeline Jolie ima brojne paralele s grčkom opernom pjevačicom, čiji su burni život i ljubavi, uključujući vezu s grčkim brodarskim magnatom Aristotelom Onassisom, bili na sličan način hrana za tabloide u svoje vrijeme. Jer, američka glumica, redateljica, dobitnica Oscara i triju Zlatnih globusa, humanitarka, UNHCR-ova ambasadorica dobre volje, majka šestero djece javnosti je počesto bila zanimljiva i zbog burnog, u određenim fazama i skandaloznog privatnog života. Nekoć divlja i neobuzdana, svoju intenzivnu prošlost nikada nije krila ni od nje bježala, niti je se sramila, no danas živi mirnim "uzornim" životom, sve manje snima i sve se više zalaže za pomoć najpotrebitijima diljem Afrike i Azije. Ipak, mediji ne zaboravljaju kako je tijekom braka s Bradom Pittom svijet dobio svoj najljepši, ne samo filmski par.

Odsutna s velikog platna od 2021. godine, Jolie se držala relativno tiho čak i dok njezin dugi, žestoki razvod od Brada Pitta nastavlja okupirati naslovnice. Stoga su organizatori Filmskog festivala u Veneciji učinili sve što je u njihovoj moći da joj se put ne ispreplete s njegovim putem, jer ratna sjekira između bivših supružnika još uvijek nije zakopana, a njihovi sukobi ne mimoilaze ni zajedničku djecu.

Nerijetko je izabirana za najljepšu ženu svijeta, a i danas joj, s jednostavnim ali dojmljivim kreacijama poput onih na Mostri, pođe za rukom zasjeniti i one znatno mlađe od nje, no upravo u Italiji, s novim partnerom i novim filmom koji miriše na hit, Angelina Jolie okrenula je novi list knjige svog života.

Rođena je u Los Angelesu 1975. u glumačkoj obitelji: otac joj je oskarovac Jon Voight, a majka glumica i model Marcheline Bertrand, no roditelji su joj se razveli kada je imala samo godinu dana. Angelinu i njezina brata podigla je majka, stoga je njezin odnos prema vlastitom ocu oduvijek bio mučan i težak. Ocu je zamjerala što je napustio obitelj, što ju je kao dijete "samo nosio pred kamerama", zbog čega se s vremenom odrekla njegova prezimena. Oca je naizmjence uključivala i isključivala iz svog života, a imali su perioda dužih od pet godina kada uopće nisu komunicirali, i ti traumatični događaji ostavili su duboke tragove na Angelinu. Kao da odrastanje u disfunkcionalnoj obitelji nije bilo dovoljno, djeca su je zadirkivala zbog mršavosti i aparatića za zube koji je nosila, stoga je u tinejdžerskoj dobi razvila strast prema okultnom i bizarnom pa se počela baviti prepariranjem životinja. Problematična i buntovna, sa 16 se odselila od kuće, kada je započela i njezina fascinacija noževima te faza samoozljeđivanja i ranjavanja.

"U trenutku kada sam se poželjela osjećati bližom svom dečku, uzela sam nož i porezala sam ga, a zatim je on porezao i mene. Jako mi se svidjelo što sam poslije seksa bila prekrivena krvlju. Srce mi je lupalo kao ludo. Od tada, kad god bih se osjetila zarobljenom, porezala bih se. Imala sam puno ožiljaka. To su bile godine kada sam se osjećala kao avanturistica, a nakon nekoliko piva, svašta bi se znalo dogoditi", ispričala je Angelina.

Do 20. godine isprobala je, kako je rekla, "svaku drogu koja postoji", uključujući i kokain, ecstasy i LSD, a najdraža droga bio joj je heroin. U vrlo ranoj fazi života iskusila je mrak depresije pa se dva puta i pokušala ubiti – s 19 i s 22 godine. No nakon mraka pojavila se i zraka svjetla.

Njezin otac, slavni glumac Jon Voight poznat po ulogama u kultnim filmovima "Ponoćni kauboj" (1969.) i "Povratak veterana" (1978.) za kojeg je dobio Oscara, rano ju je uveo u svijet filmske industrije pa je malena Angelina prvi put pred kamerama zaigrala sa samo sedam godina u filmu "Lookin' to Get Out". U svojim mladim godinama radila je kao model i često se pojavljivala u spotovima glazbenih velikana kao što su Rolling Stones,The Lemonheads i Lenny Kravitz, putujući često u London i New York. No, filmsku karijeru ipak je otpočela u svom gradu, Los Angelesu, glumeći u nekoliko studentskih filmova svoga brata Jamesa u Met Theatru uz Eda Harrisa i Holly Hunter.

No tek film "Hakeri" (1995.) donijet će joj prvu glavnu ulogu, pohvale glumačkom umijeću i prvog muža, Jonny Lee Millera koji ju je, kako je pričala, "izvukao iz mračnog perioda". No tu njezinu opasku treba uzeti s dozom ironije jer se za glumca udala u nekonvencionalnoj "vjenčanici" sastavljenoj od crnih kožnih hlača i bijele majice na kojoj je njezinom krvlju bilo ispisano Millerovo ime. Nakon kraćeg prekida s Johnnyjem, tijekom snimanja filma "Foxfire" upoznala je Jenny Shimizu, glumicu i supermodel te zaštitno lice u modnim kampanjama Calvina Kleina, prema kojoj je osjetila fatalnu privlačnost. Iako se s Millerom ubrzo pomirila, s Jenny se nastavila viđati, a četiri godine kasnije predala je zahtjev za razvod braka. "Da se nisam udala za Johnnyja, vjenčala bih se s Jenny. Zaljubila sam se u nju od prvog trenutka kada sam je ugledala", priznala je godinama kasnije Angelina, no cijeli niz afera nikada nije htjela priznati.

Jenny Paul, autorica knjige "The True Story", tvrdi kako je lijepa glumica, osim s glumcem Ralphom Fiennesom, imala aferu i s oženjenim frontmanom Rolling Stonesa, Mickom Jaggerom i to u vrijeme kada je glumila u spotu za njihovu pjesmu "Anybody Seen My Baby" 1997. i kada je Jagger bio u braku s manekenkom Jerry Hall. Istu tezu o vezi najljepše žene i najpoznatijeg rockera na svijetu ponavlja i Jaggerov biograf Christopher Andersen, koji također tvrdi kako je u New Yorku tijekom snimanja spomenutog spota "njegovu pažnju osvojila prekrasna neznanka koju su angažirali da glumi striptizetu u spotu". Bila je to tada gotovo nepoznata Angelina Jolie. Osim očitih fizičkih atributa, ona je nudila nešto posebno – element opasnosti. "Ona me pomalo plaši i to mi se sviđa", rekao je o njoj Jagger. Bio je uporan, sve dok nije pristala na susret s njim u Floridi gdje su proveli zajednički vikend koji, međutim, nije impresionirao Angelinu.

Bezuspješno ju je nazivao danima, ponekad jecajući ostavljao poruke na telefonskoj sekretarici i ipak je nagovorio da se ponovno vide. Jednom je, dok je telefonom molio da mu se pridruži u Brazilu, poziv prekinula njegova supruga Jerry Hall koja je javila da je rodila njihovo četvrto dijete, Gabriela. Kako mu se Angelina nije mogla pridružiti na turneji u Južnoj Americi, Jagger se utješio u zagrljaju s brazilskim modelom i soft-porn glumicom Lucianom Morad, a Angie je nesmetano nastavila ljubovati s Johnnyjem Leejem Millerom, koji nije ni slutio gdje mu se i u čiji zagrljaj iskrada žena. Pritom, imala je istodobno sa spomenutom dvojicom još jednu tajnu vezu, onu s glumcem Timothyjem Huttonom.

Tih godina Angelina Jolie je glumila u više televizijskih serija od kojih je za ulogu u filmu "George Wallace" (1997.) osvojila Zlatni globus za najbolju sporednu ulogu, a za ulogu divlje i lijepe Gije Carangi, poznate svjetske manekenke i heroinske ovisnice, u filmu "Gia" iz 1998., dobila je Zlatni globus za najbolju žensku glavnu ulogu. Uskoro se, sa samo 24 godine upisala u povijest kinematografije kada je osvojila Oscara za sporednu žensku ulogu u filmu "Girl, Interrupted" iz 1999. godine. Iste godine zaigrala je u filmu "Sakupljač kostiju" uz Denzela Washingtona.

No ni slava ni prestižne nagrade nisu uspjele ukrotiti njezinu tada još uvijek divlju ćud. Prvi skandal izazvala je na dodjeli "Zlatnih globusa" kada je svog brata Jamesa poljubila u usta, a isto je učinila i na crvenom tepihu na dodjeli Oscara tri mjeseca kasnije, kada je u govoru zahvale svima obznanila da je "trenutačno jako zaljubljena u svog brata". Godinama kasnije otkrila je pozadinu tog "incidenta". Naime, Angie i njezin brat proveli su cijeli dan s majkom u bolnici koja se spremala na prvi dan kemoterapije. Poljubac je bio svojevrsna poruka, htjeli su majci pokazati da su zajedno jači no ikad.

Nekoliko tjedana kasnije počela je svoju romansu s 20 godina starijim Billyjem Bobom Thorntonom kojeg je upoznala na setu filma "Kontrolori leta", za kojeg se udala na mah u Las Vegasu 2000. godine, nakon samo dva mjeseca veze. Njoj je to bio drugi, a njemu peti brak. U trenutku fatalnog susreta s Angelinom, Billy Bob je bio zaručen s glumicom Laurom Dern, što ih nije omelo ni trenutka. Novi supružnici svoju strast nisu skrivali: glumica si je dala njegovo ime istetovirati na ruci, a oboje su oko vrata nosili ampule s krvlju onog drugoga.

Cast member Angelina Jolie attends a photocall for the movie "Maria", in competition, at the 81st Venice Film Festival, Venice, Italy, August 29, 2024. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY Photo: YARA NARDI/REUTERS Foto: YARA NARDI/REUTERS

U to vrijeme upustila se u projekt koji će joj obilježiti karijeru, a riječ je o filmu "Tomb Rider". Kao seksi akcijska heroina Lara Croft, Angelina je brendirala svoju ženstvenost te spojila svoje glumačko umijeće s neodoljivim seksepilom, čime je postala najtraženija i najplaćenija glumica Hollywooda. Kada se činilo da joj ruže cvatu na svakom polju, nakon tri godine braka i samo tri mjeseca nakon što su najavili da će posvojiti dijete iz Kambodže, Billy Bob i Angelina su se razišli. Jolie je kasnije rekla da se "odjednom sve promijenilo i više nisu imali ništa zajedničkog".

Nakon raskida, glumica je rekla (pa porekla) da se neće upuštati u ozbiljnu vezu još "barem sedam godina", no poduža lista "neozbiljnih" veza, prema čuvenom biografu slavnih Andrewu Mortonu, uključuje i cijeli niz hollywoodskih zvijezda poput Leonarda DiCaprija i Colina Farrella koji se tijekom snimanja "Aleksandra Velikog" ludo zaljubio u nju.

No, sva ta govorkanja, istinita ili manje istinita, pala su u zaborav kada je u njezin život 2004. ušao hollywoodski ljepotan Brad Pitt. Jolie je priznala da se u Brada zaljubila još na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smith" u kojem su glumili bračni par, no da se u to vrijeme između njih dvoje ama baš ništa nije dogodilo jer je tada bio u braku s Jennifer Aniston, dok je ona bila slobodna i navodno sama, godinu dana nakon razvoda od Billyja Boba Thorntona.

Director Angelina Jolie poses on the red carpet before "Without Blood" is screened as the Toronto International Film Festival (TIFF) returns for its 49th edition in Toronto, Ontario, Canada September 8, 2024. REUTERS/Carlos Osorio Photo: Carlos Osorio/REUTERS Foto: Carlos Osorio/REUTERS

"Nikada ne bih mogla biti intimna s oženjenim muškarcem jer je moj otac varao moju majku. To si nikada ne bih oprostila. Nikada me ne bi privukao muškarac koji vara svoju ženu", rekla je Jolie u intervjuu za Today iste godine kada je upoznala Pitta. No život je ispisao navodno neočekivan scenarij i nije dugo trebalo da Brad Pitt napusti suprugu zbog fatalne Angeline.

Iako je Angelina već imala usvojenog Maddoxa iz vremena braka s Thorntonom, prvi plod ljubavi Brada i Angeline njihova je posvojena djevojčica iz Afrike, Zahara. Potom su dobili i svoje prvo biološko dijete, Shiloh Nouvel. Kasnije su posvojili malenog Vijetnamca kojem su dali ime Pax. Uz Shiloh, najpoznatiji hollywoodski par u srpnju 2008. godine dobio je i blizance Knoxa Leona i Vivienne Marcheline. Nakon devet zajedničkih godina ozakonili su vezu, na nagovor svoje djece. Vjenčali su se u Francuskoj 2014., a budući da su uspijevali uspješno usklađivati roditeljstvo i svoje karijere, djelovalo je kako slavni par vodi život iz bajke, no ne zadugo.

U rujnu 2016. Angelina je objavila da "Brangelina" više ne postoji, da se razvodi od Brada, a kao glavni uzrok u to vrijeme navodila se svađa oko odgoja djece. Kasnije su mediji objavili kako je razvodu kumovala njegova ovisnost o alkoholu i drogama, dakle, način života koji je Angelina ostavila davno iza sebe. Danas je na glasu kao strastvena humanitarka i borkinja za mir u svijetu, a ako je suditi prema fotografijama pristiglima iz Venecije, čini se da je mir priskrbila i samoj sebi, nakon što se na premijeri filma "Maria" pojavila u muškom društvu. Pod umjetničkim imenom Akala krije se svestrani umjetnik: reper, povjesničar, pjesnik, novinar te veliki ljubitelj kazališta i umjetnosti, ali i aktivist o čijem utjecaju svjedoči i počasni doktorat Sveučilišta Oxford Brookes i počasna diploma Sveučilišta Brighton za sva postignuća u glazbi i kulturi. Sasvim je to po mjeri jedne od najsjajnijih glumačkih ikona današnjice – Angeline Jolie.

