Popularni chef i natjecatelj 'Plesa sa zvijezdama' otkrio ime svoje kćeri: 'Jednostavno i lijepo'

Popularni kuhar Mario Mandarić nedavno se ostvario u ulozi oca, a za portal Story.hr otkrio je i ime kćerkice. Uvjet im je bio da ime bude jednostavno, lijepo i internacionalno. - Malena se zove Mia - kazao je Mario Mandarić. - Sve ide super. Mijenjam pelene od prvog dana, imam nećakinju koja ima četiri godine pa sam sve s njom prošao, nisu meni pelene problem. Budim se po noći i hranim Miju, mijenjam pelene... Što god treba. Porod je prošao odlično, porodila nas je super doktorica - dodao je uspješni chef. Mandarić je priznao da im u ovim prvim danima pomažu bake. Inače, poznati kuhar i supruga Matea vjenčali su se 2022. u Las Vegasu, ali zbog poslovnih obaveza žive u Zagrebu.

Mandarić je vlasnik jednog zagrebačkog restorana s Michelinovom zvjezdicom za koji je rekao da dobro funkcionira. Podsjetimo, da čekaju prvu bebu, otkrili su na originalan način. Oboje su na svojim profilima na Instagramu podijelili fotografiju na kojoj Matea kleči iznad zahodske školjke, a Mario joj drži kosu, uz koju su napisali: "Imamo novosti!". ''Meni je ta slika romantična. Ljudi misle da sam ja udario selfie i objavio to. Mislim, ne mogu vjerovati da ljudi to stvarno misle. Mi smo otišli u WC slikat tu sliku namjerno'', objasnio je Mario za In magazin. ''On svaki put meni dođe tako držati kosu, pa me nasmijava, meni je romantično, on se glupira uvijek'', dodala je Matea.

Mario je poznat i po svom humanitarnom radu u kojem mu se pridružila i supruga i zajedničkim snagama su omogućili gradnju 100 bunara u Africi u selima Ugande. Mladog i talentiranog chefa proslavila je i njegova londonska inicijativa Food waste awareness, koja ga je dovela i na Forbesovu listu 30 najistaknutijih pojedinaca u Europi za 2021. mlađih od 30 godina. Chef je između dva lockdowna, osmislio projekt pripremanja jela za beskućnike od namirnica koje bi inače završile u smeću. U samo nekoliko mjeseci za beskućnike je osigurano hrane u vrijednosti od dva milijuna kuna i Forbes je primijetio taj uspjeh Marija Mandarića. Projekt je zaživio i danas u jednom londonskom skladištu pretvorenom u kuhinju volonteri redovito kuhaju obroke od hrane koju restorani iz okolice nisu potrošili prethodni dan. Mario je nedavno za showbuzz.hr govorio o bunarima u Ugandi.

- Prije dvije godine kad smo Matea i ja tek odlučili donirat jedan bunar, bunari su bili oko 5000 eura. Mi smo skupilo novac za drugi bunar na humanitarnim večerama, došli u Afriku i bio nam je plan stati 20 dana, dok se ne sagrade ta dva bunara. Međutim, kad smo primijetili kolika je korupcija i sve, već su pisali mediji o tome dosta, mi smo ostali još 3 i nešto mjeseca, uzeli projekt u svoje ruke i spustili cijenu bunara na 1800 eura svojim pregovaranjima. I to su sad najjeftiniji bunari na cijelom afričkom kontinentu. Onda su se ljudi počeli javljat i donirat, i evo, sagradili smo ih 100. Ja sam sad u Africi, gdje snimamo dokumentarac o tome cijelom projektu i u dokumentarcu je otvaranje tog 100. bunara - pohvalio se poznati chef kojeg je publika imala prilike bolje upoznati u prošloj sezoni popularnog showa Ples sa zvijezdama.

