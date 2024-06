Popularna voditeljica sa suprugom posjetila posinka u Sardiniji: 'Naš Filip postao je pravi lokalac...'

Ivana Radaljac Krušlin, dugogodišnja novinarka, urednica i voditeljica na Radio Sljemenu, s puno dojmova vratila se sa Sardinije te je s nama podijelila svoje impresije o ovom po veličini drugom otoku u Italiji i u Sredozemnom moru koji je poznati i po svojoj Smaragdnoj obali, ali i brojnim povijesnim nalazištima.

- Zelenilo, to je prva asocijacija i prva Amorova strelica koja mi se dogodila na Sardiniji. Kako sam veliki ljubitelj prirode, otok me apsolutno očarao. Sve je puno maslina i stabala limuna i naranči. Kako sam ja južnjakinja, jako sam se osjetila "domaće". Mediteranska klima, autentična kuhinja bogata autohtonim proizvodima, topli i veseli ljudi, pa čak i jezik koji je drugačiji od onog tipičnog talijanskog. Ono što se zaista ističe je prekrasna obala koja krasi Sardiniju i kristalno plavo more s pješčanim plažama. Taj prizor je drugačiji od plaže do plaže i stvara jedan specifičan mediteranski mozaik - slikovito nam Ivana u kratkim crtama opisuje kako je doživjela Sardiniju. Povod odlaska na Sardiniju je bio obiteljske naravi jer je sa suprugom Željkom Krušlinom išla u posjet posinku Filipu koji na Sardiniji igra košarku, pa su najviše vremena proveli u Sassariji gdje Filip živi.

- Sam grad Sassari je rustikalan grad u kojem se kultura ovog otoka možda i najviše osjeti. Bogato povijesno nasljeđe njeguje se u arhitekturi grada, a s modernim načinom života čini krasnu sinergiju. Ako se nađete tamo svakako posjetite katedralu svetog Nikole, popijte kavu ili pojedite kroasan od pistacija na Piazza d'Italia, prošetajte malim uličicama koje obiluju domaćim proizvodima i malim obrtima. Kušajte lokalnu ribu ili morske plodove. Ja sam uživala u sirevima kao što su peccorino romano i ricotta i sjajnim vinima iz regije. Osim samog grada Sassarija, u okolici smo posjetili brojne vidikovce koji gledaju na more i divan krajolik, grad Alghero, plaže kao što su La Pelosa, Porto Ferro, Stintino i Castelsardo. - predlaže nam radijska voditeljica što svakako posjetiti u Sassariju i što kušati.

Ivanin posinak Filip već četiri godine živi na Sardiniji i tijekom tog razdoblja dobro je upoznao i mjesta koja se ne nalaze na turističkoj karti i nisu tako razvikana i poznata su samo lokalcima. - Naš Filip je postao pravi lokalac pa je samim time i sjajan vodič za cijelu Sardiniju. Ljubitelj je povijest baš kao i otac pa je s njima lako proučavati lokalnu kulturu. Kao i mi, Filip je veliki hedonist pa smo s njim zalazili u razne vinske podrume i male lokalne restorane i obrte koji se bave ovčarstvom i sirevima. Ekološke tržnice su me oduševile, sve bih kupila. Ipak, poseban je doživljaj gledati ga kako igra, a to nismo imali priliku uživo nekoliko godina, pa tako i ovaj puta u dresu Dinamo Sassarija. Od svih "atrakcija" ova mi je i najdraža. - priznaje Ivana.

Sardinija ima i zanimljivu mediteransku arhitekturu i Ivana nam kaže kako je Sardinija ono što zamišljamo kao rustikalnu i romantiziranu Italiju. - Romantične vizure gradova s neoklasičnim ugođajem, male gradske zgrade u kojima vidite da žive generacije, klasična sveučilišta, manja mjesta prepuna imanja i ladanjskih kuća koje podsjećaju na Toskanu i prilaze kućama uokvirene borovima, ovčarska imanja... Sve je punokrvno i živopisno. Zapravo, čovjek uopće nema dojam da je na otoku - priča nam radijska voditeljica koju smo upitali i je li imala priliku vidjeti nuraghe, megalitske građevine na Sardiniji koje datiraju od prije 1000. pr. Kr. i specifične su za ovaj kraj te jedna od znamenitosti koju turisti ne propuštaju.

- Iako smo bili u Algheru, gdje nuraghe postoje, nažalost ovaj ih put nismo posjetili. Svakako su nam bile na popisu znamenitosti koje želimo vidjeti, no vjerujemo kako će idući put biti prilike za to. Naučila sam da na Sardiniji pase pet ili šest puta više ovaca nego u Hrvatskoj. Ovce i sir zaštitni su im znak i nije rijetko da zateknete negdje u prolazu u okolici gradova ogromna stada ovaca. Ali, ovo je putovanje bilo nešto drugačije od klasičnog turističkog jer smo išli u posjet obitelji pa su oni i ležerna druženja svakako bila na vrhu popisa prioriteta. Od svega što sam nabrojala kao mjesta koja smo posjetili kao znamenitosti bi istaknula same gradove Sassari, Alghero i Castelsardo - izdvaja Ivana.

Za turističku ponudu Sardinije, govoreći iz svog iskustva, kaže kako je nešto primjereno odmoru i punjenju baterija i ako vam je plan na odmoru dobro spavati razgledavati povijesne lokalitete, piti dobru kavu i fino jesti i upijati sunce, a ne gužvati se na pretrpanim plažama u moru turista - onda je Sardinija svakako za vas. - S obzirom na to da su oni, kao i mi, mediteranski ljudi dosta su nam bliski mentalitetom i temperamentom. Nisam sigurna da bi se lokalci složili s tim da ne žele više turizma, ali ono što jesam sigurna je da bismo ipak mogli "preuzeti" ponešto od njih. Primjerice, jako su fokusirani na domaće proizvode i njihov plasman, a k tome su i s cijenama vrlo pristojni. Na našoj obali, posebno u sezoni, a da ostanete unutar nekog prihvatljivog budžeta, možete pojesti pizzu, paštu, ćevapčiće... To nismo mi! - kaže Ivana što bi naša zemlja mogla naučiti od Sardinije kada je u pitanju turistička ponuda.

Za gostoljubljivost domaćina naša sugovornica ima samo riječi hvale i kaže kako su ljudi zaista krasni, gostoljubivi i čim primijete da ste stranci, još se više trude oko vas. - Sve ih zanima, od kuda dolazite, kojim povodom i prepuni su ideja gdje bi vas sve poslali da uživate u blagodatima njihovog kraja. Zapravo se uopće nisam osjećala kao gost. Bilo mi je divno - priznaje. Italija je poznata po svojoj finoj i bogatoj gastro ponudi, a baš na Sardiniji se dugo živi i dio zasluga za dugovječnost pripada i njihovoj mediteranskoj prehrani i Ivana nam priča u kakvim je sve specijalitetima uživali i što ju je se sve gastronomski dojmilo.

- Lokalna prehrana dobrim dijelom bazira se na morskim plodovima i ribi u kojima smo i mi uživali, tipična talijanska jela od tjestenine, razni sirevi lokalne proizvodnje, domaće voće i povrće pa čak i meso. Budući da su orijentirani na "zdravo" nije ni čudo da su dugovječni. Klima je mediteranska iako, u periodu u kojem smo boravili na otoku, poprilično je puhalo. Čak i domaći kažu da se na sjećaju kada je u travnju bilo toliko vjetrovito pa po tom pitanju nismo imali sreće. Što se jela tiče izdvojila bih culurgiones - punjenu tjesteninu za koju kažu da je tipična za Sardiniju. A što se tiče cijena... pa znate kako, ovisi gdje i što jedete, ali u prosjeku su nešto više nego u Hrvatskoj. Prosječna nabavka nije jeftina pa tako ni turistička ponuda, ali opet i turistička mjesta na našem Jadranu u kojima jedete morske plodove ili domaći pršut odudaraju cijenom, kao i neka od mjesta koja smo mi posjetili. Ono što mi je ipak bilo fascinantno je kultura odlaska na večere. Dakle, neki sasvim običan dan u tjednu, ljudi pod normalno odlaze na obiteljske ili prijateljske večere jer imaju razvijen taj socijalni i kulturni moment. I naravno, priuštivo im je po standardu. Uglavnom, od 20 sati ako niste rezervirali, morat ćete čekati da se oslobodi neko mjesto - opisuje nam Ivana.

Tijekom boravka na Sardiniji sa suprugom je posjetila i grad Alghero koji se smatra idealnom kombinacijom morskog, gradskog i prirodnog turizma i ima zanimljiv spoj utjecaja Katalonije i Ivana veli kako će Alghero pamtiti po moru, staroj gradskoj zidini i urbanom životu grada.

- Alghero mi je grad baš po mjeri. Podsjeća me na mali Dubrovnik. S obalne strane s povijesnim zidinama izgleda vrlo moćno. Pred zidinama je ogromna, moderna marina, a utroba grada je romantična. Imam dojam da bih se mogla useliti na njihovu šetnicu, da je to moguće. Ja obožavam more u svim vremenskim izdanjima. Podsjeća me na djetinjstvo i možda zbog toga nisam objektivna, ali pogled s tih zidina na onu surovu, a ujedno prekrasnu obalu izaziva strahopoštovanje - govori naša sugovornica.

Dodajemo kako je s druge strane Sassari, po mnogima, grad koji je nepravedno zapostavljen u turističkim vodičima, ali Ivana kaže kako je Sassari poseban jer, iako obiluje kulturom i poviješću, izrazito je životan i topao. - Da, pretpostavljam da i je malo zanemaren sa strane turističkih vodiča, osim u vrijeme njihovog tradicionalnog festivala La Discesa dei candelieri u vrijeme blagdana Velike Gospe kada grad vrvi ljudima i kroz njega prolazi procesija. Pamtit ću ga po tome što tamo živi moja obitelj i iako smo u njemu bili relativno kratko, jutarnje kave, igranje s djecom u parkovima, odlazak na Filipovu utakmicu i svakodnevno kretanje i druženje nakratko su ga učinili pravim domom - kaže Ivana.

Na Sardiniju je, kaže, najbolje putovati zrakoplovom. Iz Zagreba do Sardinije nema izravnih letova pa je nužno iz Zagreba presjedati preko Rima ili Milana i od tamo drugim avionom nastaviti prema Algheru ili Cagliariju. - Mi smo upravo preko Rima išli za zračnu luku u Algheru. Onome tko uskoro putuje za Sardiniju svakako bih preporučila da računa na to da će na dan putovanja dosta vremena potrošiti na presjedanje i samo putovanje - kaže nam radijska voditeljica koja s putovanja najviše voli kao suvenir kući donijeti neki autohtoni proizvod ili neki lokalni specifični proizvod.

Za kraj nam Ivana otkriva koji je period godine idealan za posjet Sardiniji i kakve savjete bi dala onima koji se odluče za ovu destinaciju i što svakako moraju imati na umu? - Ljeto, ljeto, ljeto! Već sam vam rekla kako smo naletjeli na vjetroviti period koji godinama ne pamte ni lokalci. Stoga, Sardinija je definitivno ljetna lokacija za turističke posjete. Njene plaže bi bilo šteta propustiti pa su onda ljetne vrućine ono što treba ciljati kada planirate putovanje. Od savjeta bih izdvojila da vam automobil neće biti višak. Ako mislite doći u bilo koji grad bez automobila, u problemu ste, a rent a car se rezervira i po godinu dana unaprijed. I da, za neke se plaže morate unaprijed najaviti i kupiti kartu. Sve ostalo rješavate u hodu! - poručuje Ivana Radaljac Krušlin.

