Pop zvijezda hrvatskih korijena stiže sljedeće ljeto u Šibenik

Jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, novozelanđanka hrvatskih korijena Lorde, premijerno će nastupiti u ovom dijelu Europe i to na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila 18. lipnja 2022. Na izuzetno ekskluzivnom koncertu sa svega 1050 ulaznica u prodaji, Lorde će podsjetiti na neke od svojih mega hitova s prva dva albuma, ali i predstaviti novo studijsko izdanje “Solar Power” koje izlazi krajem ovog ljeta. Višestruka dobitnica Grammyja i jedna od najmlađi izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice, punim imenom se zove Ella Marija Lani Yelich- O’Connor.

Rođena je na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, a sama Lorde posjeduje dvostruko državljanstvo. Od kada se pojavila na sceni kao 16-godišnjakinja 2013., s tada najvećim hitom godine “Royals”, Lorde pomiče granice alter popa i uspijeva ostati na vrhu igrajući konstantno po svojim pravilima. Ella tako uopće ne koristi društvene mreže, promotivno se pojavljuje jako rijetko, te između albuma uzima velike pauze koje traju uglavnom tri do četiri godine. Lorde trenutno broji 12 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, kao i 10 milijardi streamanja. Nenametljivo je postala glas cijele generacije sa svojim debijem “Pure Heroine”, album je prodan u trostrukoj platinastoj nakladi, osvojio dva Grammyja, singl “Royals” postigao je rekordnu slušanost, a Lorde je postala najmlađa izvođačica, i jedina s Novog Zelanda, koja je zasjela na prvo mjesto Billboardove ljestvice sto najboljih od 1987. godine. Magazin Time ju je proglasio jednom od najutjecajnijih tinejdžerica na svijetu, našla se i na Forbesovoj listi 30 nautjecajnijih mlađih od 30 godina, na naslovnici Rolling Stonea, te je nastupala uz Nirvanu na Rock and Roll Hall of Fame ceremoniji 2014. godine. Drugi album “Melodrama” debitirao je na prvom mjestu Billboardova ljestvice 200 albuma, zasjeo je na prva mjesta albuma u 45 zemalja i osvojio Grammy nominaciju za album godine.

Novi album i pripadajuća turneja novi su dokaz njezine posebnosti. Dugoočekivani povratak diskografskoj aktivnosti najavljen je uz singl “Solar Power” s istoimenog albuma koji izlazi 20. kolovoza, a pjesma je odmah po izlasku dobila pohvale kritike i publike, zasjela na prvo mjesto Spotify globalne i US ljestvice izdanja, te je u samo prvih 5 dana od objave već imala 30 milijuna streamanja i označena je kao trending diljem svijeta. NME i Pitchfork daju petice singlu, Billboard hvali Lorde i “Solar Power” kao svježe poglavlje u njenom radu, dok Guardian kaže da povratnička pjesma Lorde odvaja od drugih u smislu njene kreativnosti. “Album slavi prirodu, a njime pokušavam uhvatiti osjećaje koje imam kada sam vani. U vremenima tuge, konfuzije, zaljubljenosti, okrećem se prirodi u potrazi za odgovorima. Pjesma “Solar Power” je posveta zaraznom i koketirajućem ljetu koje nas sve obuzme”, poručuje Lorde.

Vijest o velikoj svjetskoj turneji koja će obuhvatiti više od 40 zemalja, kao i najavu objave datuma novog albuma prenijeli su svjetski mediji, a dugoočekivano pojavljivanje posebno je i zbog pomno biranih lokacija. Na turneju Lorde odlazi na mjesta koja osobno bira i želi posjetiti te uglavnom na najbolje koncertne pozornice svijeta. Tako se naša šibenska tvrđava našla na popisu u društvu legendarnih koncertnih destinacija poput Radio City Music Halla u New Yorku, Shrine Auditorium u LA-u, Roundhouse u Londonu ili Castello di Villafranca u Veroni. Ulaznice za spektakl na šibenskoj tvrđavi u prodaju idu ovog petka, 25. lipnja, u 10:00 po cijeni od 330 kn. Dostupno ih je svega 1050, a po narudžbi je moguće kupiti maksimalno 4 ulaznice. Ulaznice su dostupne kroz sustav Eventim, njihova fizička prodajna mjesta i online na eventim.hr.