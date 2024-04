Pogledajte što danas radi i kako izgleda glumac iz popularne serije 'Seks i grad', šokirat će vas

Američkog glumca Kylea MacLachlana (65) iz prošlosti pamtimo po brojnim ulogama, a mnogobrojni obožavatelji serije 'Seks i grad' sjećaju ga se po kratkoj, eli efektnoj ulozi šarmantnog kardiologa Treya MacDougala. Njegov lik iz serije prvi je suprug Charlotte York, romantičarku s afinitetom za umjetnost koju izvrno utjelovljuje nagrađivana Kristin Davis (59).

Iako Kyle danas sigurno gazi šestim desetljećem života, još uvijek ga krase specifične crte lica zbog kojih je ostao prepoznatljiv, bez obzira što je smeđu kosu zamijenila ona sijeda. Njegov sadašnji izgled možete pogledati u fotogaleriji iznad.

Glumac je nedavno gostovao u britanskoj televizijskoj emisiji This Morning, gdje se prisjetio kultne uloge i priznao kako bi svoj lik volio vidjeti u novim nastavcima 'And Just Like That', koja se prikazuje na HBO Maxu i prati nastavak radnje originalne serije, 17 godina nakon njena završetka.

- Trey bi se zasigurno mogao vratiti. Uživao sam u vremenu provedenom na snimanju te serije. Bilo je pravo zadovoljstvo raditi s Kristin Davis i Frances Sternhagen, koja je u seriji igrala lik moje majke Bunny - sjetio se i glumice koja je utjelovila njegovu fiktivnu majku, a koja je na žalost preminula prošle godine: - Uvijek sam smatrao da bi Trey i Bunny trebali imati vlastitu seriju koju bi nazvali jednostavnim imenom 'Bunny and Trey' i u kojoj nikad ne bi znali što će se sljedeće dogoditi - rekao je.

Govoreći o tome što će se dogoditi ako Charlotte, koju glumi Kirstin Davis, naleti na Treya u potencijalnoj budućoj epizodi, MacLachlan je u razgovoru za Daily Mail rekao: - Volio bih vidjeti neku vrstu razvoja karaktera. Ljudi se mijenjaju, očito. Za pisce je to kao bacanje novčića, jer smatram da bi trebalo pokušati smisliti nešto smiješno, što bi bilo potpuno neprikladno, i krenuti u tom smjeru - izjavio je glumac.

Usprkos kratkom pojavljivanju u seriji, njegov je lik postao jedan od omiljenih zahvaljujući neobičnim scenama koje ističu njegove probleme s majkom, impotenciju i potpuno zanemarivanje Charlotteinih problema s plodnošću. U četvrtoj sezoni Trey je kao šalu kući donio kartonsku bebu za Charlotte, a na tu scenu ga obožavatelji i dan danas podsjećaju.

- Kad sam to pročitao u scenariju, zapravo sam otišao do scenarista i rekao: Zar bi ovo samo trebalo biti smiješno? Trebao sam znati da je to početak kraja za Treya - pri čemu tvrdi da mu neki i dan danas zamjeraju taj trenutak.

Iako su problemi njegova lika često obrađivani na komičan način, Kyle je priznao da su obožavatelji cijenili činjenicu da se serija dotakla tema poput impotencije: - Kada smo radili na tome, sigurno je bilo malo neugodno. Nismo imali društvene mreže kao danas, ali dobivao bih poruke od ljudi koji su govorili da su ti problemi zapravo ozbiljni... Ljudi bi zahvaljivali što smo uopće pokrenuli takvu temu - prisjetio se tadašnje reakcije javnosti, te zaključio da je serija bila ispred svog vremena.

MacLachlan je u emisiji gostovao povodom izlaska nove serije 'Fallout', nadolazeće američke post-apokaliptične drame inspirirane popularnom video igrom. U seriji će tumačiti Hanka MacLeana, oca glavne protagonistkinje. Početne epizode serije režirat će Jonathan Nolan, brat aktualnog osvajača nagrade Oscar za najbolju režiju i film, Christophera Nolana.

Gost je kroz karijeru ostvario brojne zapažene uloge, među kojima se svakako ističu brojne suradnje s legendarnim Davidom Lynchom, prvenstveno u seriji 'Twin Peaks' te filmovima 'Dina' i 'Plavi baršun', a posudio je glas u izvrsnom animiranom filmu iz 2015., 'Inside Out'

