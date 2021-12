Počelo suđenje glumcu koji je uhićen zbog organiziranja lažnog napada na sebe, tereti ga se po šest točaka prekršaja

U Chicagu je započelo suđenje američkom glumcu Jussieu Smollettu (36) koji je uhićen zbog organiziranja lažnog rasističkog napada na njega kako bi stekao publicitet i potaknuo razvoj karijere. Naime, Smollett je optužen da je 2019. godine lažno prijavio policiji da su ga dvojica maskiranih muškaraca napala i vrijeđala zbog rase i seksualne orijentacije. Tvrdio je da su mu vezali omču oko vrata te ga posipali nepoznatom kemikalijom. Glumac tvrdi da nije kriv, a sud ga tereti po šest točaka prekršaja.

Njegovo se svjedočenje fokusiralo na njegov odnos s braćom Osundairo koji su bili privedeni zbog sumnje da su ga napali. Jednog od braće, Olabinja, glumac je optužio za homofobiju, a on je to negirao. „Stvarao mi je osjećaj nelagode. Svaki puta kada smo bili u društvu, on nije htio razgovarati sa mnom“, opisao je on svoj odnos s Olabinjom. Drugi je brat, Abimbola, rekao sudu da je Smollett njega tražio da ga istuče dovoljno da ima vidljive ozlijede, ali da se ne radi o ozbiljnim ozljedama. Dodajmo da su oni navodno bili prijatelji, a glumac tvrdi da je s Abimbolom bio i u ljubavnoj vezi. Abimbola je to negirao te rekao da nije znao da je glumcu privlačan.

Foto: KAMIL KRZACZYNSKI Actor Jussie Smollett (C) arrives at court for a hearing in Chicago, Illinois, U.S., July 14, 2021. REUTERS/Kamil Krzaczynski Prema tvrdnjama policije, braća Osundairo priznali su da im je Smollett platio 23 tisuće kuna da insceniraju napad jer nije bio zadovoljan iznosom svoje plaće. Lokalni mediji su pronašli snimke nadzorne kamere braće tijekom kupnje stvari korištenih u prijevari. Glumac je navodno i sam sebi poslao prijeteće pismo. Dodajmo još da je nakon ovog skandala Smollett izbačen iz glumačke postave serije 'Imperij' po kojoj je najpoznatiji.

VIDEO Sanela i Edin se zaručili u zadnjoj epizodi Braka na prvu, no stvari su se promijenile: 'Naša priča je definitivno završila'