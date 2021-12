Gledatelji stali na Aninu stranu: 'Marinko je čovjek s dva lica, on je jedva čekao da je se riješi'

Jučer je prikazana finalna epizoda druge sezone popularnog showa "Brak na prvu". Svi parovi koji su sudjelovali u ovom eksperimentu nakon svih uspona i padova koje su imali progovorili su o ovom iskustvu te o odnosima. Iako su mnogi mislili da će veza Ane i Marinka funkcionirati bez problema te da će par i nakon snimanja ostati jednako skladan, oni su sada otkrila da nije tako.

U posljednjoj epizodi Marinko se pojavio sam, a Ana se javila videopozivom. Marinko je otkrio da njihovi zavjeti s kraja showa vrijede i dalje, ali da su i jedan i drugi morali sređivati neke druge stvari. Ana je otkrila da joj nedostaje bliskost koju su ranije imali. „Kad sam se vratila u Ameriku, jako sam se razboljela i nisam bila u prilici razgovarati s njime. Nije me zvao, slao mi je poruke i svaki dan pitao kako sam, kako moje zdravlje, Jenny… Naš se odnos sveo na to, a ja sam očekivala mnogo više“, ispričala je. Marinko se pravdao da nije imao vremena zbog posla, a Ana je kratko poručila da kad čovjek ima želju, nađe načina. Marinko je istaknuo da mu problem predstavlja to što ona živi u Americi, a njoj nije bilo jasno kako se ne mogu čuti uza svu tehnologiju i mogućnosti koje danas postoje. On je istaknuo i problem vremenske razlike koja je između Amerike i Hrvatske. „Ne mogu ja svoj život okrenuti naopačke, a ni ona svoj“, zaključio je dodajući kako još barem dvije godine mora raditi u Hrvatskoj, kao i ona tamo, te da će se u tom razdoblju naći neka rješenja.

Foto: RTL Gledatelji su svoje misli o njihovu odnosu otkrili u komentarima. Većina je gledatelja stala uz Anu. „Na početku sam rekla. Marinko je čovjek s dva lica, on je jedva čekao da se riješi Ane“, pisali su. Nije im se svidjelo ni što je Marinko u dobrim odnosima sa svojom bivšom suprugom. „Mislim da se Marinko i njegova žena igraju s Anom“, pisali su. „Mora pitati ženu, odmah poslije otišao kod žene. Katastrofa“, stoji u komentarima. Drugi su pak stali na Marinkovu stranu. „Najbolje da sad on sve ostavi i ide Anu zabavljati. Čovjek mora svoju mirovinu ostvariti, ona je to znala“, pisali su.

Foto: Screenshot Podsjetimo, Ana živi i radi u Americi, a Marinko u Hrvatskoj. Par je od početka eksperimenta razmišljao kako će prijeći preko te prepreke. Dodajmo da su se u jučerašnjoj epizodi zaručili i Sanela i Edin.

