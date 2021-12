Kakvo iznenađenje nedugo nakon zaruka! Edin je otkrio kako on i Sanela više nisu zajedno

Ljubavna priča u showu "Brak na prvu" koju su gledatelji pratili s najviše zanimanja je bila ona između Sanele i Edina. Njih ljubavni stručnjaci na početku showa nisu spojili i dodijelili su im druge partnere, ali s njima Sanela i Edin nisu pronašli mnogo zajedničkog i ubrzo je zaiskrilo između njih dvoje. U finalu showa prikazanom sinoć na RTL-u Edin je zaprosio Sanelu i sve e djelovalo jako romantično i iskreno. Edin je kleknuo pred nju i rekao:

„Hoćeš li se udati za mene?“ Sanela je kroz suze radosnice potvrdno odgovorila, a Edin zaključio: „Ništa nas nije pokolebalo i kad je najteže bilo, mi smo opet opstali.“ Sanela je dala još jedno obećanje: „Dat ću sve od sebe da ostatak života provedemo top, top, top i da to stvarno bude to.“ Iako su obećali jedno drugome ljubav do kraja života to se ipak nije dogodilo i ljubavni žar ugasio se jako brzo i par je prekinuo i Edin je za RTL ispričao svoju stranu priče.

- Nismo više zajedno! Bili smo kod mene u Bihaću dva tjedna pa se ona vratila u Zagreb. U dobrim smo odnosima, donedavno smo se znali čuti. Da budem iskren, ona se javi, ja baš i ne. Nismo se nešto posebno svađali, jednostavno smo se razišli svatko svojim putem jer je u tom trenutku tako bilo najbolje za oboje. Naša je priča definitivno završila jer ja se nikad ne vraćam natrag, ni pod koju cijenu - odlučan je Edin.

Kada smo nedavno razgovarali sa Sanelom pitali smo ju je li Edin njezin idealan muškarac, a njezin odgovor glasio je dosta diplomatski: Svi mi kada smo zaljubljeni, idealiziramo svog partnera i smatramo ga idealnom osobom za sebe, pa isto tako i zamišljamo zajedničku budućnost. A ja vas pitam, postoji li zapravo išta idealno u životu?

