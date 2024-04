Pobjednik "Života na vagi" ostvario si veliku želju: 'Što mogu kad veseli'

Pobjednik šeste sezone showa "Života na vagi" Josip Čapo na društvenim je mrežama objavio da si je ispunio veliku želju. Naime, Čapo se nagradio i sudeći prema fotografiji koju je nedavno podijelio na društvenim mrežama, kupio si je motocikl. - Želja ostvarena - napisao je pobjednik šeste sezone showa "Život na vagi" uz fotografiju na kojoj je pozirao na motociklu. Pokazao je na Instagramu i kakvu ima kacigu te rukavice za vožnju. 'Brrrm, brm. A što mogu kad me veseli', poručio je.

Podsjetimo, Josip je u show ušao sa 169 kilograma, a u emisiji je napravio golemu fizičku transformaciju i izgubio 45,5 posto tjelesne mase. Čapo je dao intervju za RTL gdje je otkrio kako je danas te kako održava težinu. Josip je otkrio da je nastavio s treninzima nakon showa, ali da mu nije bilo lagano naviknuti se na to da nema trenera. – Nije bilo jednostavno biti bez trenera. Igrom slučaja sam imao uz sebe svog trenera Stjepana – rekao je. Osvrnuo se i na to što je postao uzor mnogima. – Drago mi je da sam bio uzor mnogima i eto, neka u meni vide motivaciju – rekao je te opisao kako izgledaju njegovi treninzi danas.

– Pa moji treninzi izgledaju kod kuće, ako je vrijeme kišovito, onda se to događa u kući. Ako nije, odem trčati, odem u brdo, treniram – rekao je te dodao da najviše voli sam trenirati. Josip je tijekom showa jako puno šetao zbog čega je skinuo dodatne kilograme, a sada je otkrio da nema više ovu praksu svaki dan. – Ne hodam baš svaki dan jer ne stignem zbog obveza, ali kada hodam, to bude do 20, 30 kilometara – rekao je i opisao što jede tijekom dana.

– Najčešće doručkujem jaja, nosim si na posao međuobroke, ručam na poslu u 12 sati, dolazim kući, imamo međuobrok nekakvo voće – opisao je. Podsjetimo, Čapo je u showu izgubio 78,3 kilograma te osvojio glavnu nagradu od 150.000 kuna.

