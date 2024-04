Fatalna Renata: 'Drago mi je da me većina muževa stavila na prvo mjesto prema fizičkoj privlačnosti'

Renata i Josip par su sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' na RTL-u, a njihov odnos je i dalje na prijateljskoj razini. Renata je, čini se, fatalna za druge kandidate ovog showa, te su mnogi od njih izjavili kako im je baš ona fizički najprivlačnija.

- Većina muževa me stavila na prvo mjesto prema fizičkoj privlačnosti i naravno da mi je drago što je tako. Svi volimo znati da se sviđamo ljudima, zar ne? - izjavila je Renata za RTL.hr

Dodala je i da ne misli da je Danijela ljubomorna na nju.

- Ne mislim kako je Danijela ljubomorna na mene, barem nisam to osjetila, a ona zasigurno sama najbolje zna odgovor, no ne vidim razlog za to bez obzira na to što sam i njenom mužu bila na prvom mjestu. Najvažnija stavka je kad te netko privuče intelektualno i emotivno, barem to vrijedi za mene.

Isto tako, ne misli ni da je Ana bila ljubomorna na nju.

Ne mogu reći ni da je Ana bila ljubomorna na mene kao osobu, ali smatram, prema njenom ponašanju, koje se jako dobro moglo vidjeti u eksperimentu, budući kako je nekoliko puta spomenula moje ime, da je provocirala Alena jer smo se družili i da bi joj " smetala" i bilo koja druga žena koja bi se našla na mom mjestu u toj situaciji jer nije ostvarila odnos s mužem kakvom se nadala.

Ranije je rekla kako su ona i njen 'suprug' Josip dosta različiti te da se zato kod nje nije probudila iskrica u ljubavnom smislu.

- Kod mene se nije probudila iskrica u ljubavnom smislu jer smo veoma različiti i bez obzira na to što kažu da se suprotnosti privlače, kod nas to nije slučaj, barem ne s moje strane. Smatram da je fizički privlačna osoba, no nije moj tip muškarca. Najvažnije od svega, ne preklapamo se na ostalim razinama, ni mentalnoj ni emotivnoj. Jedini slučaj ljubavne iskrice, a da je ona prava, u punom smislu riječi, obostrana, mislim da postoji u slučaju Tine i Tiaga. Definitivno su na prvu perfect match te kompatibilni na fizičkoj i emotivnoj razini. Na mentalnoj čak i ne toliko kao na ove dvije koje sam navela - kazala je tada.

