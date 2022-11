Pobjednici ove sezone showa 'Zvijezde pjevaju' su Marco Cuccurin i Mia Negovetić

Večeras je na rasporedu bila finalna emisija 11. sezone HRT-ova showa 'Zvijezde pjevaju', a pobjedu su odnijeli influencer Marco Cuccurin i Mia Negovetić.

Večeras su zvijezde i mentori pjevali po dvije pjesme i to pjesmu žanra koji im je ostao i pjesmu mentora. Potom su dva najbolja para po bodovima otišla u pripetavanje u kojem su izveli i pjesmu po svojem izboru, a radi se o jednoj od onih koju su već izveli tijekom emisija.

Publici i žiriju i ove subote predstavili su se glumica Jelena Miholjević i Zoran Prodanović Prlja, influencer Marco Cuccurin i Mia Negovetić i novinarka Matea Šeparović (ex Dominiković) i Bojan Jambrošić. Parove je i ovog puta ocjenjivao žiri u kojem su bili pjevačica Danijela Martinović i pjevači Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca.

Emisiju su na početku otvorili parovi koji su u ovoj sezoni nastupili u emisiji te ranije ispali. Sportska novinarka Mila Horvat i Lara Antić Prskalo, kineziolog i glumac Mario Valentić i Antonia Matković Šerić, književnica i prevoditeljica Ivana Šojat i Goran Bošković, glumac Goran Grgić i Ivana Kindl i glumac Domagoj Janković i Alen Đuras izveli su madley navijačkih pjesama povodom Svjetskog nogometnog prvenstva koje počinje sutra. Zapjevali su 'Srce vatreno', 'Igraj moja Hrvatska', 'Samo je jedno' i 'Neopisivo' te digli cijeli studio na noge.

Foto: Dario Njavro/HRT Prvi finalni par koji je nastupio je i onaj najmlađi par u natjecanju. Influencer Marco Cuccurin i Mia Negovetić zapjevali su pjesmu 'Odlazak'.

Danijelu je njihov nastup toliko dirnuo da je poručila da bi voljela da joj netko može izmjeriti puls. Dodala je da joj se čini da su cijelo putovanje do sada, svih sedam subota otkoračali da bi izveli upravo ovu pjesmu na ovaj način. Mario je rekao da je ovo pjesma koja svakoga može dotaknuti, bojao se da će Marca pojesti emocija. Marko je rekao da su ga njih dvoje podsjetili na njega samoga na počecima svoje karijere. Za svoj nastup, par je dobio maksimalnih 30 bodova.

Potom su nastupili Jelena i Prlja s pjesmom 'Motor hoću mama'. Mario je oduševljen odabirom pjesme, čarobna mu je njihova energija koju donose na pozornicu. Marko je pohvalio Jelenu, a Danijela ih je pohvalila hrabrim odabirom pjesama. Danijela je pohvalila i Jeleninu kombinaciju.

- Ne znam kakav je tvoj dnevni modni izričaj, ali ovo ti tako dobro stoji – rekla je te ju zamolila da ponekad njoj za gušt odjene sličnu kombinaciju.

Tolja je istaknuo da mu je odabir pjesme dobar i zato jer doma ima sličnu situaciju.

- Moj trogodišnji sin stalno govori kako će biti dobar, makar nije i pozdravljam ga ako gleda, a trebao bi spavati. Tako isto i u pjesmi, neće motore, on hoće kamion za smeće – rekao je, pa potom pohvalio Jelenu. Jelena i Prlja za prvi nastup u finalnoj emisiji osvojili su 28 bodova žirija.

Foto: Dario Njavro/HRT Nakon njih su na pozornicu stigli Matea i Bojan te otpjevali pjesmu 'Something's Got a Hold On Me' te oduševili žiri. Mario je rekao da je konačno Matein puni sjaj došao do izražaja. Danijela je kazala da je Matein vokalni kapacitet od početka te da je apsolutno briljirala. Mario je rekao da je rijetko kada bez riječi i baš je oduševljen. Matea i Bojan za nastup su dobili maksimalnih 30 bodova, iako im je Mario želio dati i više od maksimalnih 10 bodova. Ovim nastupom završio je prvi krug.

Foto: Dario Njavro/HRT U drugom krugu prvi na pozornicu ponovno su stali Marko i Mia te otpjevali Mijinu pjesmu 'Ljubav nema kraj'. Mario je rekao da su se lijepo igrali vokalima i da se na Marcu vidi napredak. Preporučio im je da nakon ovog showa snime duet. Marko se složio s Mariom, rekao je da je Mia dokazala svoju muzikalnost i svoju glazbenu veličinu. Danijela je rekla da su nju od početka kupili svojom ozbiljnošću iako su najmlađi par u emisiji. Žiri je Marca i Miu nakon drugog nastupa nagradio s 28 bodova.

Foto: HRT screenshot Na pozornicu su potom ponovno stigli Jelena i Prlja, a ovoga puta su otpjevali pjesmu 'Lombarda benale' te ovim izborom iznenadili žiri. Danijela je pohvalila Prlju zbog odabira pjesme, a Jeleni je rekla da je mala škrinjica iznenađenja. Mario je rekao da mu je kod Jelene divno što je lišena bilo kakvog presinga i da se na njoj vidi da uživa. Marko je rekao da su njih dvoje jedan od najzanimljivijih parova u showu. Za svoju drugu izvedbu večeras su dobili 29 bodova.

Foto: HRT screenshot Mikrofone su idući preuzeli Matea i Bojan i otpjevali Bojanovu pjesmu 'Preko ruba vremena'. Marko je rekao da je očekivao neku drugu Bojanovu pjesmu, Danijela je rekla da od početka sezone ima potrebu zagrliti Bojana te ga nakon toga zamolila da joj priđe kako bi si ispunila tu želju, a ovo je nagnalo i Marka i Marija da se zagrle te voditeljicu Barbaru Kolar i Mateu. Mario je rekao da misle da su idealan par - Matea je od početka pokazala da vlada materijom. Za posljednju izvedbu su dobili 28 bodova.

Foto: HRT screenshot Nakon svih parova, na pozornicu je stala i članica žirija, pjevačica Danijela Martinović te otpjevala svoju novu pjesmu 'Vjerujem ljudima'.

Nakon prebrojavanja glasova žirija i publike, za Jelenu i Prlju je natjecanje završilo. U drugi krug idu Matea i Bojan, te Marco i Mia.

U samom finalu Marco i Mia su odabrali pjesmu 'Beggin', koju su izveli u jednoj od prethodnih emisija, a Matea i Bojan 'I will survive'. I Marco i Mia, kao i Matea i Bojan, su za svoj posljednji nastup od žirija dobili po 30 bodova.

Kao gošća za vrijeme prebrojavanja glasova, svoju novu pjesmu 'Samo se ljubit isplati' otpjevala je i pjevačica Jelena Rozga.

