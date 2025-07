Plavci pobijedili u tjednom zadatku, a Dejan napustio show: 'Rade totalno krivo'

Četvero duelista probudilo se u kućici za izolaciju, no atmosfera među njima je bila jako pozitivna. Mario se prvi bacio na prešanje ulja dok su njegove cure iz kuće još spavale, a u štali su se Manja, Jelena i Manuela pohvalile kako su spremne mentora oduševiti štruklima, bućnicom, ali i posebnom juhom. „Jesam se namučila ovaj tjedan ovaj tjedan na ovoj svojoj poziciji... Ali još nisam spremna odreći se svoje dužnosti“, poručila je vođa plavih Manuela.

Članovima svoje ekipe u izolaciji, Ivanu i Dejanu, doručak je poslužio Mario. „Živim u nadi i uvjerenju da ćemo proći ovaj zadatak“, poručio mu je Ivan, a u isto vrijeme, Nikolina i Anđa spremale su zagorske specijalitete za mentora, „Kratki smo s vremenom, panika!“

Darku i Doroteji hranu je donijela Manja i prepričala im kako u štali baš nisu zadovoljne bojom dobivenog bučinog ulja. Krenule su i posljednje pripreme za dolazak mentora, koji se nadao da su farmeri ozbiljno shvatili svoj zadatak. Marinko je prvo posjetio veliku kuću, gdje vladaju narančasti i vođa Anđa, te kušao sve. Ulju je nedostajalo okusa, no pohvalio je štrukle. U štali su ga željno čekale ''plave'' dame. Miris ulja ponovno mu je nedostajao, a ni okus nije bio intenzivan. Štrukli su bili ukusni, no malo suhi.

No osim delicija, na uspješno izvršenje tjednog zadatka utjecat će i izgled vrta i briga o životinjama, no mentor je bio zadovoljan viđenim. „Ovaj put nije mi bilo lako donijeti odluku... Imat ću razumijevanja iako sam se nadao više ulja. Jedna obitelj je napravila bolje štrukle, dok je bučnica bila približno dobra. Jedna obitelj uspjela je dobiti ono što je mene kupilo“, držao je sve u neizvjesnosti Marinko pa podigao plavu zastavu na jarbol. „Osjećam se ponosno, predobro!“ Manuela je bila oduševljena, dok je Anđu poraz teško pogodio. „Ne možeš mi reći da je njihovo ulje bolje od ovoga. Ljuta sam na sebe jer smo odabrali momke i jer moraju u arenu. To je nešto što sam napravila i požalila. Da mogu vratiti vrijeme, sigurno bih ga vratila“, bila je u nevjerici, zaprijetivši da u štali neće ništa raditi.

Nakon što su narančasti izgubili, njihovi duelisti Dejan i Ivan morat će u arenu. „Sretan sam što su pobijedili da malo naši osjete štalu, a ne samo luksuz“, komentirao je Dejan, još uvijek ljutit na Nikolinu i ženski klan koji su ih nominirali, „Budući da su nam zabijali nož u leđa, da vidimo sad kako će im biti.“ A stiglo je vrijeme i za arenu koju je otvorila voditeljica Nikolina Pišek koja je odmah ispitala dojmove. „Tužno... Nisam htio nikako ići u štalu, ali kad je odluka donesena, čak mi toliko nije bila štala u glavi koliko činjenica da će službeno biti još jedan muškarac manje. Tko zna što nas čeka idući tjedan“, poručio je Mario.

„Žele se riješiti konkurencije, snažnih momaka, da bi ostali neki koji za sebe smatraju da su dostojni pobjede... Rade totalno krivo, ali dobro“, Manuela je sve promatrala.

Duelisti Ivan i Dejan pridružili su se okupljenima, obojica najavivši kako odustajanja nema. Kao drugi odabrani duelist, Ivan je imao pravo izbora u kojoj će se vrsti igre natjecati, a odabrao je spretnost. U igri 'Ključ rješenja', morali su pronaći ključ i odvezati svoje ruke i noge. Druga faza zadatka je piljenje dasaka i uzimanje željeznih obruča. Onaj tko na sve tri rampe prvi nabaci obruč i podigne ih, odnijet će pobjedu.

Napeta borba je krenula, a nakon nekoliko minuta traženja ključeva, prvi je svoje ruke i noge otključao Ivan. Dok se Dejan oslobodio okova, Ivan je već pronašao i obruče. Nizom promašaja bacanja obruča na rampu, Ivan nije obranio početnu prednost pa mu se Dejan ubrzo ravnopravno priključio. Ipak, Ivan je uspješno savladao izazov i pobijedio s 3:1. „Sretan sam, ali mi je žao što sam Dejana morao izbaciti tako rano“, poručio je pobjednik. „Žao mi je što sam ispao, cilj mi je bio osvojiti nagradu da je iskoristim za liječenje svog klinca... Ali drago mi je što sam predstavio sebe kakav jesam“, kazao je za kraj i Dejan.

Plava obitelj nakon arene se uselila u kuću, gdje ih je dočekala prava gozba za uspješno izvršen zadatak. U isto vrijeme, narančasti su se smjestili u štalu, neki i prvi put... Pobjedničku plavu obitelj razveselio je i dolazak tamburaša, uz ples i pjesmu, a podučili su ih i plesnim koracima. „Kako je, tako je!“ sve su gledali gubitnici iz štale, no plavci su im ipak donijeli dio hrane kako bi im malo uljepšali večer. A što donosi novi dan na 'Farmi', pokazat će nove epizode od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.