Pjevačica tvrdi da je maloljetna bila pozvana na Diddyjevu zabavu, evo što je tamo vidjela

Nakon uhićenja zbog, između ostalog, optužbi za trgovinu ljudima u seksualne svrhe, reketarenje i posredovanje u prostituciji, ne prestaju se javljati novi svjedoci i žrtve razvratnog života repera Seana 'Diddyja' Combsa, poznatijeg pod umjetničkim pseudonimom P. Diddy. Još jedna u nizu takvih je pjevačica Good Fridae, koja za The U.S. Sun tvrdi da je sa samo 16 godina dobila poziv na jedan od brojnih notornih partyja glazbenog mogula održanih 1990-ih.

Prema njezinoj priči, ona i još jedna prijateljica osobno su srele Diddyja prilikom posjeta prodavaonici ploča u Torontu. Naime, ondje se održavala promocija reperovog albuma 'Forever', a on je dijelio autograme. Kad su se upoznali Fridae je prvo pjevala Combsu, da bi je on, bez obzira na to što je znao da se radi o maloljetnici, zatim pozvao da dođe u njegovu vilu. - Moja prijateljica ga je pitala u kojem je hotelu odsjeo, a on je rekao: "Zapravo, pravim zabavu, cure, trebale biste doći" - pjevačica prepričava komunikaciju s reperom. Kako kaže, upozorile su ga da nemaju osobne iskaznice jer su maloljetne, na što je on uzvratio da se na njegovoj zabavi ne provjeravaju osobne iskaznice.

Pjevačica otkriva da se tijekom prvog susreta s Combsom osjećala neugodno jer je isijavao neku čudnu energiju. Iako je ona smatrala da ne bi trebale prihvatiti reperov poziv, njena prijateljica ju je ipak nagovorila na odlazak, pod argumentom da će se tako 'lakše probiti u glazbenoj industriji'. Kada su stigle na posjed, djevojkama su zaštitari rekli da postoje 'dvije različite zabave'. Isprva su pozvane na jednu, na kojoj su telefoni bili zabranjeni, a za drugu im je rečeno da će kasnije dobiti poziv: - Bilo je mnogo seksa u kojem nije sudjelovao nitko maloljetan, već plesačice i drugi plaćeni ljudi - prisjeća se Good Fridae pa nastavlja: - Nitko od umjetnika koje sam ja vidjela nije bio uključe u te aktivnosti, no brojni NBA igrači i ljudi iz poslovnog svijeta družili su se s curama. Imali su odnose na stolicama, u kutevima, kupaonicama, gdje god je bilo moguće - tvrdi.

- Konzumirale su se pilule i ostale stvari, prepoznala sam ekstazi i kokain, u malim vrećicama u kutu. Ljudi su ih uzimali i nudili drugima, pa tako i meni, ali ja sam odbila - kaže Fridae koja se točno sjeća izgleda prostorije: - Bilo je nekoliko odjeljaka, među kojima i prostorija za piće. Nije bilo barmena već se moglo samostalno praviti piće, ili bi ga netko drugi poput zaštitara točio gostima. Bilo je više muškaraca nego žena i svi su pili ili uzimali kokain - rekla je pjevačica.

Postojala je i druga, za ulaz zabranjena prostorija, u kojoj Fridae vjeruje da su se odvijali zloglasni freak-off partyji. Tijekom zabave na kojoj su ona i prijateljica prisustvovale, pjevačica tvrdi da se osjećala 'kao komad mesa': - Bilo je odvratno, imala sam 16 godina i cijelo vrijeme se kretala kako ne bi ostala zaglavljena u nekom kutu dok mi neki nepoznati čovjek nudi različite stvari i govori kako će me: 'napraviti zvijezdom' - pri čemu otkriva kako Diddyja isprva nije bilo na zabavi, a kad je napokon stigao rekao joj je da da bi se trebala riješiti prijateljice i uhvatio je za obraz. Prestravljena Fridae ubrzo je napustila zabavu

Podsjetimo, reperovi pravni problemi započeli su u studenom 2023. godine kada je njegova bivša partnerica Cassie Ventura podnijela tužbu protiv njega. Dvije druge žene podnijele su tužbe isti tjedan, optužujući ga za zlostavljanje i napad, uključujući i jednu koja je izjavila da ju je Combs davio dok nije izgubila svijest. On je tada odbacio sve optužbe, a glasnogovornik repera te tužbe nazvao je "pokušajem izvlačenja novca".

U prosincu je još jedna građanska tužba iznijela optužbe da je Combs, zajedno s još dvojicom muškaraca, sudjelovao u "trgovini ljudima" kad je žrtva imala samo 17 godina. U veljači ove godine, nove optužbe pojavile su se u tužbi koju je podnio njegov bivši producent Rodney Jones Jr., tvrdeći da ga je Combs seksualno uznemiravao i pokušao "indoktrinirati" u seksualne aktivnosti s drugima. Combs je odbacio sve optužbe, ali mjesec dana kasnije, njegovi su posjedi bili podvrgnuti pretragama. Glazbenik je zaustavljen na aerodromu u Miamiju dok se spremao otići na Bahame i predao je svoju elektroniku vlastima.

Mnoge od tužbi podnesene su neposredno prije isteka zakona "New York Adult Survivors Act", koji je privremeno omogućio osobama koje su izjavile da su seksualno zlostavljane da podnesu zahtjeve, čak i nakon što su istekli uobičajeni rokovi za podizanje optužnica. U svibnju, nadzorne kamere koje je objavio CNN prikazale su navodni napad Comba na Casandru Venturu, što je detaljno opisano u njenoj građanskoj tužbi. Sean Combs, poznat i pod imenima Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love, i Brother Love, jedan je od najuspješnijih mogula hip-hop glazbe. Tijekom karijere koja traje više od tri desetljeća, izgradio je carstvo koje uključuje glazbu, modu i razne poslovne pothvate.

