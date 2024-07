Pjevačica Magazina progovorila o ljubavi s Nijemcem koji je zbog nje preselio u Split: 'On je jedan običan čovjek'

Pjevačica grupe Magazin ove godine odlučila se za zaokret u životu. Andrea Šušnjara (37) nedavno je najavila da se nakon ljeta i svih gaža koje imaju dogovorene oprašta od Magazina i kreće u solo karijeru. "U Magazinu sam do kraja ljeta, a od jeseni započinjem solo karijeru. S Tončijem Huljićem sam dogovorila nastavak naše suradnje, nastavit će mi pisati pjesme", rekla je ranije Šušnjara pa najavila buduće planove: "Na jesen očekujemo novu pjesmu koju ću izdati pod svojim imenom i prezimenom, a do tada imam dogovorene koncerte i nastupe s Magazinom koje ću odraditi", rekla je tada. A sada je otkrila još jednu novinu u svom životu. Naime, Andrea je potvrdila da je u vezi s Nijemcem koji se zbog nje i doselio u Split.

"On će me ubit ako sad pričam o njemu jer je on jedan običan, normalan čovjek. Inače je Nijemac, tako da je to bilo vrlo zanimljivo u početku zato što ja ne znam njemački jezik, ne namjeravam ga naučiti, tako da sam ga u početku dosta ispravljala. Sad već priča poprilično tečno tako da ne bi nikad rekli da je rođen u Njemačkoj i da je živio sve do prije par godina, tako da sretno sam zaljubljena.'', rekla je za IN magazin te dodala da iako je u sretnoj vezi nekoliko godina, ova miljenica publike o braku još ne razmišlja.

''Teška sam po tom pitanju, vrlo teška. Imam neke traume iz djetinjstva, iz prošlosti, privatne naravi, tako da ne odlučujem se za to olako. Mislim da ljudi danas taj pojam shvaćaju preolako, tako da ja moram jako dobro razmisliti i moj dečko mora biti jako, jako uporan da bih se ja eventualno udala. Mislim nikad ne reci nikad, ali zasad mi to nije u planu.'', kazala je.

Inače, lijepa Splićanka na radar javnosti došla je 2009. godine kada su ona i Igor Cukrov prvo pobijedili na Dori, a zatim s pjesmom ''Lijepa Tena'' predstavljali Hrvatsku na pjesmi Eurovizije u Moskvi. Taj nastup očito je oduševio osnivača grupe Magazin Tončija Huljića te Andrea od 2010. do danas nastupa pod njezinim imenom.

