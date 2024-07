Sve fatalne ljubavi Vlatke Pokos: U Talijana Fabrizia se zaljubila dok je bila u braku s Dikanom

Ovaj tjedan pojavila se informacija kako je nakon tri mjeseca ljubavi veza Vlatke Pokos i Većeslava Holjevca u krizi. Ajoj, ne bih o tome. Vidjet ćemo je li gotovo. Znate kako to bude, nikad se ne zna. Nije gotovo kad je gotovo – rekao je Većeslav za Slobodnu Dalmaciju i na upit radi li se samo o nevoljama u raju, dodao: – Pa dobro, ajmo to tako nazvati. Ja sam sad puno po putovanjima, evo me sad u Budimpešti na ragbi turniru tako da se malo možda zbog toga otelo kontroli. O ljubavnom životu voditeljice i pjevačice i ranije se često pisalo, a najviše se pisalo o njezinoj vezi i braku s Josipom Radeljakom Dikanom.

U siječnju 2006. udala se za Josipa Radeljaka, koji je od nje stariji 27 godina, ali samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja navodno su počele njihove prve bračne svađe. Kasnije su pale teške riječi između ovog para i Radeljak je već tada podignuo tužbu protiv Pokos i optužio je da mu je "ispeglala" 300 tisuća kuna. Prije nekoliko godina Pokos se odselila u Kanadu i tada je nakon preseljenja tvrdila kako je bivši suprug želi financijski unuštiti. Pred kraj braka s Dikanom voditeljica je ljubila misterioznog Talijana čiji je identitet vješto skrivala, no zahvaljujući društvenim mrežama njegova je slika dospjela u javnost.

– Ne znam otkud vam slike, ali istina je. S njim sam pred kraj svog braka bila u vezi i moja je prelijepa uspomena – rekla nam je Vlatka Pokos 2010. godine nakon što je u javnost procurila fotografija Talijana kojeg je ljubila 2007. godine. S njom i priča o bijelom baloneru koji ih je spojio. Naime, kako stoji u medijima voditeljica se 2006. godine s tadašnjim se suprugom Josipom Radeljakom zaputila se u Rim i pritom vođena željom da pronađe idealan bijeli baloner pronašla je Fabrizia Ciprianija, menadžera Fendijevog dućana. Iako su se u kraćem periodu vidjeli nekoliko puta, prve iskre pale su tek u jesen iste godine kad je Vlatka u Rim "skoknula" bez supruga. Ona i fatalni Talijan razmijenili su brojeve telefona te benigno komunicirali sve dok je on nije pozvao u Rim, ali ta veza nije dugo trajala.

Vlatkin prvi javnosti poznat dečko bio je maneken Antonio Da Silva, s kojim je u vezi bila od 20. do 25. godine. Tamnoputi maneken glumio je u nekoliko domaćih spotova. Nakon ljubavi s Fabrizijem ušla je u vezi sa Željkom Radolfijem, nećakom pjevača Davora Radolfija. Zajedno su živjeli i djelovali su kao skladan par, a u ovoj vezi je Pokos i zatrudnjela, ali devet tjedana kasnije od svoje ginekologinje je doznala tužnu vijest kako bebino srce više ne kuca.

Poslije veze s Radolfijem upoznala je tadašnjeg mistera Hrvatske, 12 godina mlađeg Dina Bubičića. I ta veza ubrzo se raspala, a kasnije je Bubičić u svojoj knjizi "Od dilera do mistera" opisao detalje te veze. Ispričao je kako su se upoznali u Opatiji na jednoj reviji, ubrzo su razmijenili telefonske brojeve te se dogovorili i za prvi spoj. Detaljno je opisao i sadržaj seksi poruka koju su razmjenjivali te je opisao i njihove seksualni odnos. Nakon toga Vlatkina sljedeća javnosti poznata veza je bila s Ivicom Biljanom, Hrvatom koji je živio u Kanadi. Taj prekid je isto bio gorkog okusa jer su u javnosti izgovorili štošta, a Vlatka je tada o svom bivšem rekla: Već dvije godine koristi moje ime radi vlastite promocije u Hrvatskoj. Bili smo u kratkoj, nevažnoj i, nažalost, vrlo javnoj vezi.

