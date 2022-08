Pitanje položaja žena važno je iz više kutova, a često se kazališni tekstovi ne bave temeljito tom temom

Nakon što je predstava “64” Tene Štivičić praizvedena u HNK u Zagrebu, dobila je jednako uspješnu verziju u beogradskom Ateljeu 212. U beogradskoj verziji glavne uloge igraju Hana Selimović (35) i Miloš Timotijević (47), dvojac poznat i po glavnim ulogama u hvaljenoj seriji “Besa”. Hana je nedavno za ulogu Eve dobila nagradu “Ivo Serdar” na Danima satire Fadila Hadžića u Zagrebu.

– Rad na tom tekstu bio je višestruko važan za sve nas. I intiman i edukativan, a bio je to i povratak na pozornicu nakon razdoblja izolacije, zatvorenih kazališta i panike koja nas je sve udaljila od onoga što smo nazivali normalnim životom. Uloga Eve danas je prava rijetkost u kazalištu, nemate često priliku dobiti ženski lik koji tematizira svoje procese na tako osebujan, duhovit, živahan i opsežan način. Predstava “64” govori o umjetnoj oplodnji, ali i razotkriva niz pritisaka s kojima se žene, parovi i ljudi suočavaju u suvremenom svijetu. Zato je predstava na poseban način ljekovita, kazala nam je Hana Selimović o predstavi, što je važno u današnje vrijeme kada su u nekim zemljama ženska prava sužena.

– Upravo tako, pitanje položaja žena važno je iz više kutova, a nije uobičajena praksa da se kazališni tekstovi temeljito bave tom temom. Eva se nalazi u poziciji koja je pod pritiskom sa svih strana, a nominalno je pripadnica modernog, emancipiranog društva. Zamislite kako se ta pozicija mijenja u različitim kulturnim, socioekonomskim kontekstima. I da, danas jedna od najrazvijenijih zemalja svijeta uvodi nekakav zakon koji više raspolaže ženskim tijelom nego samom ženom. Istina je da taman kad se pomisli da bi ipak moglo doći do napretka, nekakvog mikropomaka koji u središte stavlja bilo koje žensko pitanje, ubrzo naiđemo na duboku regresiju, ovaj put toliko očiglednu da nas doista vraća stoljećima unatrag. Borba traje i bit će je – kaže Hana, koja se s kolegom Milošem Timotijevićem sprijateljila radeći na “Besi” i “64”.

– Miloš je tijekom naše suradnje na ova dva projekta, osim jednog od najdražih suradnika, postao i moj prijatelj. On je jedan visokoetičan, drag, dobar, pametan i predan partner te jednako takav i čovjek i prijatelj. Nije teško biti dobar s nekim takvim – kaže glumica koja je u “Besi” ostvarila impresivnu ulogu inspektorice Divne Dukić. Za razliku od prve sezone u kojoj je bila sporedan lik, u drugoj smo itekako upoznali lik mlade i hrabre žene. Hana je dobila nominaciju za najbolju glavnu žensku ulogu na predstojećem Sarajevo Film festivalu, baš kao i druga sezona “Bese”, koja je nominirana za najbolju dramsku seriju. – Sada mogu slobodno reći da sam vrlo sretna i ponosna na to što je Divna iz prve sezone, koja je bila samo nekakva naznaka lika, izrasla u jednu punokrvnu ženu, koju smo upoznali na mnogo više planova. Drago mi je što pored te situacije s kćeri, koja je sjajno osmišljena i napisana, te je bilo i očekivano da će nekako publika reagirati na tu liniju priče, Divna pobrala i simpatije svojim opaskama, humorom, bezobrazlukom i hrabrošću, koji se često čuvaju za muške likove. Ne i u “Besi”. To smatram pomakom, koji premašuje samo jedan lik u jednoj seriji. Također, zahvalna sam i ponosna već i na samu nominaciju na jednom tako ozbiljnom i važnom festivalu kao sto je SFF, radujem se odlasku u Sarajevo i jedva ga čekam – rekla je Hana koja se dotakla i tajne uspjeha “Bese” za koju je jedan od autora i redatelj Igor Stoimenov kazao kako je puno napravila na normalizaciji odnosa Srba i Albanaca.

– Tajna je jednostavno u kvaliteti. U iscrpnom radu, temeljitoj pripremi, odličnoj produkciji, sjajnom pisanju i podjeli uloga. Što se tiče odnosa Srba i Albanaca, ne bih mogla kazati da sam toliko upućena, Igor koji putuje više i ima više kontakta s ljudima iz oba naroda sigurno ima precizniji uvid, ono što sam ja vidjela je da naša publika bezrezervno voli albanske glumce iz ove serije, bez ikakvog predznaka o nacionalizmu ili mržnji malih razlika. Ponosna sam i zbog toga – veli glumica koja ne voli puno govoriti o privatnom životu i o tome kako se najbolje opušta.

– Ne znam vam baš odgovoriti na ovo pitanje, još uvijek nisam sigurna znam li se uopće opustiti, ali ulažem dosta ozbiljan trud u učenje o tome. Dobro mi ide kad sam pokraj vode, s ljudima koje volim i kada alarm ne zvoni – kaže Hana. Dok je treća sezona “Bese” još u pripremi, Hana će se ove jeseni angažirati u kazalištu. – Ove jeseni ćete me prije svega moći vidjeti u kazalištu, u listopadu izlazi nova predstava Ateljea 212, “Čista kuća” u režiji Andree Pjević. Nakon toga me očekuje rad s Paolom Magellijem. Obje stvari izuzetno me raduju. Iduće godine se očekuje snimanje filma u režiji Vlade Tagića, po njegovu sjajnom scenariju. Sada dok ovo pišem shvaćam koliko bih morala biti zahvalna što sudjelujem zaista isključivo u stvarima koje me uzbuđuju i koje me se tiču. Što se tiče televizije, “Besa” je za sada moja mjera stvari koje se tiču svih aspekata koji čine taj rad. Kada se nađe nešto sto će parirati tome, sa zadovoljstvom ću reći da. Do tada, strpljivo i s ljubavlju – zaključila je Hana.

VIDEO Andrija Milošević upao supruzi u kupaonicu dok se tuširala i snimio njenu reakciju