Korana Gvozdić pozirala u badiću i otkrila: 'Prije sam možda bila zadovoljnija sa svojim tijelom'

Bivša manekenka i voditeljica Korana Gvozdić (39) ma Instagramu je objavila da je trenutačno na odmoru. Korana je pozirala u crvenom jednodijelnom badiću na bazenu, ali pažnju je privukla onim što je napisala ispod objave.

''Prije sam možda bila zadovoljnija sa svojim tijelom… Sad sam zadovoljnija sa svojim životom'', stoji u statusu koji je Gvozdić napisala.

Fotka je skupila više od dvije tisuće lajkova, a brzo su se počeli nizati i komentari pratitelja koji su se pronašli u njenim riječima, ali i onih koji su joj dijelili komplimente.

''Tako je, slažem se u potpunosti'', ''Top objava!'', ''Predivna si uvijek bila i ostala'', ''Ma divna uvijek…'', samo su neki od komentara.

Inače, Korana je nedavno na svojem Instagram profilu objavila nekoliko fotografija sa sinom Oliverom. Na taj je način Korana obilježila Međunarodni dan prijevremeno rođene djece. „Slavimo sve njih, sve naše Palčiće, borce i heroje kakve ne možete ni zamisliti.

Spoznaja o snazi koja stane u ta mala tijela nešto je što te resetira iz temelja“, napisala je Gvozdić. Dodala je da u životu nije imala učitelja kao što je on te pomaknuo je njene granice u svim smjerovima. „U mojoj trideset osmoj godini života upoznao me sa samom sobom, naučio me strpljenju za stvari koje su bitne, naučio me izolirati se od situacija i ljudi koji oduzimaju energiju i ono dragocjeno vrijeme koje se s njegovim rođenjem brojalo u minutama“, napisala je. Ispričala je da su 38 dana proveli u bolnici, a da je svaki silazak s drugog kata na neonatologiju bio utrka s vremenom.

Zbog pandemije mogla ga je vidjeti samo jednom dnevno i to na najviše 15 minuta, a zbog dodatnih minuta srce joj skakalo od sreće. U tim trenutcima druženja prepričavala mu je što radi kat iznad njega dok čeka sljedeći dan kako bi ga ponovno vidjela. „Pričala sam mu o tatinim idejama kako da se ušulja u bolnicu, bakinim paketima koje je slala, prenosila mu pozdrave naših prijatelja, bodrila ga, hrabrila i njega i sebe, pjevala sam mu jednu te istu pjesmu svaki dan, svaki njegov tjedan slavila s papirnatom kapicom na glavi jer to je bio jedini način na koji sam se znala nositi sa strahom i bespomoćnosti“, kazala je bivša manekenka te dodala da su se 'humorom protiv straha' ona i njezin partner Ivan Šarić borili kad je bilo najteže.

