Pitali smo umjetnu inteligenciju tko će biti pobjednik Dore 2025. godine, pogledajte kakav smo odgovor dobili

Večeras je finale Dore i doznat ćemo tko će ove godine naslijediti Baby Lasagnu i postati novi pobjednik Dore, hrvatskog natjecanja za pjesmu Eurovizije. Za pobjedu se večeras bori 16 izvođača. Tko od njih ima najviše šanse pitali smo umjetnu inteligenciju.

- Rekao bih da su glavni favoriti Marko Bošnjak, Magazin i Ogenj prema trenutačnim prognozama i reakcijama publike. No, evo kako to vidim: Marko Bošnjak – Ako pjesma "Poison Cake" stvarno donese eksperimentalan, moćan i emotivan nastup, mogao bi biti ozbiljan kandidat za pobjedu. Marko je već pokazao da ima nevjerojatan vokal, a Eurovizija voli inovativne i upečatljive nastupe. Magazin – Imaju široku bazu fanova, pjesma im je navodno vrlo zarazna, a Lorena Bućan je dokazano sjajna vokalistica. Ako izvedu nešto spektakularno i nostalgično, mogli bi osvojiti publiku. Ogenj – Njihov etno punk stil je osvježenje na Dori, a ako izvedba bude energična i autentična, mogli bi se istaknuti i osvojiti dovoljno bodova za pobjedu - odgovrio nam je Chat GPT. No, nije nam htio odgovoriti na pitanje tko je sigurni pobjednik ovog natjecanja, već je ponovno naveo ova tri izvođača.

Ovo je redoslijed izvođača u finalu:

Eot

Natali

Ivxn

Filomena

Fenksta

Laurakojapjeva

Nipplepeople

Ogenj

Petar Brkljačić

Matt Shaft

Škugor

Magazin

Marko Bošnjak

Marko Tolja

Lelek

Luka Nižetić

U nedjeljnom finalu, a što se pravila glasanja tiče o najboljoj pjesmi odlučit će podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja. Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong i ove će godine birati četiri hrvatska žirija: iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Euorvision Song Contesta 2025 : Finska, Armenija, Slovenija i Španjolska. Šesnaestoro finalista dat će sve od sebe da njihov nastup bude zapažen i prepoznat kod publike i žirija. Puno sreće i uspjeha u finalnoj večeri poželjet će im prošlogodišnji pobjednik Baby Lasagna.. Finale je u nedjelju od 20:15 sati.