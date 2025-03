Pitali smo ChatGPT koliko dugo može potrajati otvoreni brak Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta

Brak Blanke Vlašić i Rubena Van Guchta posljednjih mjeseci privlači veliku pažnju javnosti nakon što je belgijski novinar u studenom 2024. u jednoj televizijskoj emisiji otkrio da su on i slavna umirovljena atletičarka u otvorenom braku. Pokrenule su se brojne rasprave o tome kako ovakav odnos može uopće opstati, a dodatan šok izazvao je nedavni događaj kada je Ruben u eteru "zaprosio" drugu djevojku zbog oklade.

Ovim smo povodom odlučili pitati umjetnu inteligenciju, odnosno ChatGPT kako gleda na otvoreni brak naše poznate atletičarke te što predviđa takvom braku. - Teško je predvidjeti trajanje bilo kojeg braka, a posebice otvorenog, jer to ovisi o osobnim uvjerenjima, međusobnom povjerenju, komunikaciji i granicama koje supružnici postave. Ruben Van Gucht javno je istaknuo da su u otvorenom braku, što znači da su svjesno odabrali model odnosa koji nije tradicionalan. Takvi brakovi mogu funkcionirati dugoročno ako su obje strane u potpunosti usklađene, emocionalno zrele i ako su dogovorena pravila jasna. Međutim, mnogi otvoreni brakovi nailaze na izazove jer zahtijevaju iznimno visoku razinu povjerenja, iskrenosti i emocionalne stabilnosti. Ljubomora, promjena prioriteta ili društveni pritisak mogu predstavljati prijetnje takvom odnosu. Ako njihova dinamika ostane stabilna i ako oboje ostanu dosljedni svojim uvjerenjima i dogovorima, njihov brak može trajati jednako dugo kao i bilo koji drugi. No, ako se tijekom vremena pojave neslaganja, promjena osjećaja ili neusklađenost u očekivanjima, brak bi mogao biti ugrožen. Kao javne osobe, dodatni izazov im može biti medijska pozornost i pritisak okoline, što može utjecati na njihov odnos. No, u konačnici, trajanje braka ovisi isključivo o njima i njihovoj sposobnosti da balansiraju ljubav, slobodu i međusobno poštovanje - odgovorio nam je ChatGPT.

Naime, statistike i podaci o trajanju otvorenih brakova su ograničeni jer se zapravo većina istraživanja o brakovima i razvodima fokusira na tradicionalne odnose. Međutim, dostupna istraživanja i studije o etički nemonogamnim odnosima daju određene smjernice. Prema nekim studijama, otvoreni brakovi imaju veću stopu razvoda u usporedbi s monogamnim brakovima. Studija iz 2014. objavljena u Journal of Sex Research pokazala je da ljudi koji prakticiraju nemonogamne odnose prijavljuju višu razinu zadovoljstva u vezi, ali i veću osjetljivost na probleme poput ljubomore i emocionalne nesigurnosti, što može dovesti do kraja braka.

Isto tako, ne postoji jednoznačan podatak o prosječnom trajanju otvorenih brakova, ali neka istraživanja sugeriraju da oni obično traju pet do sedam godina. Što je kraće od prosječnog monogamnog braka, koji prema podacima iz SAD-a traje oko osam do 12 godina prije razvoda. Iz svega navedenog možemo zaključiti kako otvoreni brakovi mogu trajati jednako dugo kao monogamni, ali ipak statistike sugeriraju da su nešto skloniji razvodima.

Podsjetimo, Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht vjenčali su se u Splitu na Žnjanu u crkvi svetog Lovre 2022. godine, a iste su godine postali roditelji sinčića Monda.

