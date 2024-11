Petar Grašo oglasio se nakon rođenja sina i otkrio kako je Alba prihvatila dolazak brata

Krajem listopada Hana Huljić Grašo rodila je drugo dijete, sina kojem su ona i suprug Petar Grašo dali ime Toni po Petrovom djedu. Glazbenik se sada oglasio o tome kako se njegova supruga osjeća i kakva atmosfera vlada u njihovom domu otkako im se rodio sin. - Svi su dobro. Lijepo je, kući su, ja se trudim što je više moguće biti s njima, tako da sam sad nekoliko dana uz to malo stvorenje. Sve ide svojim tijekom, sve je dobro - rekao je Petar u razgovoru za In Magazin. Odgovorio je i kako je njegova starija kći Alba reagirala na dolazak brata. - Začuđujuće dobro! Vidjet ćemo što će biti u budućnosti, djeca se najčešće tuku, ja to znam po sebi i svojoj sestri, tako da sam spreman na to - kaže pjevač koji je poznat i kao odličan kuhar, pa kad god mu poslovne obaveze to dopuste primi se kuhače.

- Pa ja volim kuhati. To je tako rijetko jer život je takav da me nema, ali kad dođem doma onda se trudim biti domaćin s te strane i vole to što kuham, zato što kuham ono što vole - veli Grašo. Na novinarsko pitanje pomaže li mu punac Tonči Huljić u mijenjanju pelena, duhovito odgovara: - Pa Tonči u svom životu nije promijenio žarulju, a kamoli pelene. Ne, on je čuo da pelene postoje. Osim toga, Tonči je u godinama kad njemu slijede pelene, tako da ćemo morati duple pelene mijenjati.

Podsjetimo, par se inače vjenčao u veljači 2022. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu, a prilikom izlaska iz crkve, Grašo je izjavio: "Osjećam se kao muž!" Hanin otac Tonči Huljić komentirao je da se on osjeća ‘kao punac‘. Zavjete su izrekli pred svojim kumovima, Hani je to pjevačica Domenica Žuvela, a Petru su to Dino Rađa, slovenski chef i ugostitelj Tomaž Kavčič i prijatelj iz djetinjstva, Šime. Nakon crkve, svadbeno slavlje nastavljeno je u restoranu Adriatic Grašo. Hana je njihovo prvo dijete, kćer Albu, rodila u srpnju 2022. godine. Sredinom godine je otkrila kako je Alba u njihove živote unijela pregršt radosti.

- Uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život - rekla je tada Hana u jednom intervju i dodala da će Alba zasigurno biti presretna kada upozna brata iako trenutno "baš ne doživljava maminu trudnoću i vijest da joj stiže pojačanje".