Percy Hynes White iz serije 'Wednesday' optužen za seksualno uznemiravanje

Netflix je već najavio drugu sezonu svoje hit serije 'Wednesday', a jednog od glumaca koji igraju možda nećemo moći gledati. Naime, kanadski glumac Percy Hynes White (21), koji je utjelovio lik Xaviera Thorpea, prijatelja glavne junakinje, optužen je za seksualno zlostavljanje. Više djevojaka na svojim je društvenim mrežama podijelilo navodne dokaze.

Prvo je korisnica napisala da je Percy Hynes White napadao nju i njezine prijateljice dok je živio u Torontu. To se navodno dogodilo u razdoblju između njegove 17. i 20. godine. Zatim su se pojavile tvrdnje da su on i njegovo društvo na zabavama napijali djevojke i onda ih seksualno iskorištavali. Navodne žrtve imale su između 13 i 16 godina.

- Pozivali su samo one djevojke koje su smatrali zgodnima, a koje bi onda pokušavali dovoljno napiti da bi se one seksale s njima - jedna je od optužbi objavljena na Twitteru. Druga osoba dodala je da je Percy dopustio da ju siluju u podrumu, a potom ju je pozvao da razgovarao o tome, gdje je on samo htio da ne dođe policija i nije se brinuo je li ona dobro.

- Nazvao me debelom – dodala je druga osoba. Uz ove navode objavljene su i poruke koje je slao žrtvama među kojima se može vidjeti i da im je slao gole fotografije iz kupaonice. Sve je rezultiralo online kampanjom pod nazivom #cancelpercy, koja traži da se glumca ignorira.

Glumac se dosad nije oglasio o optužbama, a nije reagirao ni Netflix.

Percy je glumio i u filmovima poput Edge of Winter, A Christmas Horror Story, The Gifted i u seriji Between. Inače, mladi glumac dolazi iz glumačke obitelji, a otac mu je glumac i redatelj Joel Thomas Hynes, a majka glumica Sherry White. Glumi od malih nogu, a u ovoj seriji pojavljuje se kao jedna jako važna uloga.

Dodajmo da serija 'Wednesday' je zaludila Internet, a na društvenim mrežama se može često čuti glazba iz serije te mnogi oponašaju ples iz serije. Ova serija oborila je i rekord najviše pogledanih sati u jednom tjednu, a radi se o seriji u kojoj se pojavljuju članovi popularne obitelji Adams. Seriju je režiralo nekoliko ljudi među kojima se našao i Tim Burton, poznat po svojim filmovima s ekscentričnim likovima. Serija povlači mnogo paralela s Harryjem Potterom, a pokazuje školu prepunu učenika s magičnim moćima, ali i tipičnim tinejdžerskim problemima. Glavna glumica u seriji je Jenna Ortega (20) koja se doista uživjela u ovu ulogu, a glume još i Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones, ali i zvijezda Igre prijestolja, Gwendoline Christie.

