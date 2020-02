Paula je jedina Hrvatica koja je godinama model za Asos, a na snimanjima na jednu stvar ne pristaje

Paula Buljan ima samo 20 godina i uspješnu karijeru modela te je jedina Hrvatica koja već četiri godine radi kao model za svjetski poznatu online trgovinu Asos koju Hrvatice obožavaju.

– Prvu suradnju s Asosom ostvarila sam dok sam bila u Milanu. Jedna od cura iz njihova stalnog tima bila je spriječena obaviti snimanja te su tražili zamjenu. Često uzimaju djevojke kao zamjene ili kada im je potrebno više manekenki. Tako sam došla i ja, ne nadajući se da ću nastaviti tu divnu suradnju do danas. Zasigurno sam jedina Hrvatica koja radi za Asos već četiri godine. Jako se ponosim time – kaže Paula koja je “modnu karijeru” započela već kao petogodišnjakinja u rodnom Splitu, a od početka su joj najveća podrška u tome mama i tata. Iako se na prvu čini da je manekenski posao jednostavan, nije baš tako, a Paula nam opisuje kako su izgledala snimanja za Asos.

Foto: Instagram



– Kad sam u Londonu, radim neprekidno i po dva-tri tjedna. Snimanja traju od 8 do 17 sati. Nije lako svaki dan smijati se i presvlačiti 1000 puta bez obzira na to kako se taj dan osjećate. Puno truda i rada stoji iza jedne fotografije nasmijane cure u predivnoj haljini, ali to je posao koji obožavam pa je sve ostalo zanemarivo. Kada je riječ o honorarima, Paula kaže da nisu uvijek isti i da to ovisi o tome za što se fotografije koriste i koliko dugo.

– Mogu reći da sam došla do toga da se moj trud jako isplati što mi daje dodatni vjetar u leđa. Što više radim s poznatim brendovima to više napredujem. Kada na castingu vide da sam sudjelovala u nekim velikim snimanjima, odmah sam u prednosti u odnosu na cure koje su na početku. Uz snimanja za Asos, najviše se ponosi snimanjima za Women’s Secret, Beauty Line, liniju sestara Kendall i Kylie Jenner, Pierre Cardin te naslovnicom za jedan pariški časopis jer je tada sumnjala da će izabrati baš nju. Većini nas koji na Instagramu zavirimo na profile modela njihov posao djeluje poprilično glamurozan, pa smo Paulu pitali je li to doista tako.

– Život modela često je prikazan glamurozno, ali nitko ne vidi koliko je vremena i truda u to uloženo. Kada se profesionalno bavite modelingom, morate vježbati, svaki se dan usavršavati jer i mala sitnica nekad dovede do toga da posao dobije druga djevojka. Odlasci na brojne castinge u gradu u kojem ste prvi put, po kiši, snijegu, snimanja u laganoj odjeći na velikoj hladnoći, daleko od obitelji, dijelovi su posla koji nisu nimalo glamurozni – kaže Paula i dodaje:

Foto: Instagram

– Taj posao naučio me samostalnosti, da cijenim ono što imam i budem zahvalna za sve što jesam i što sam postigla s 20 godina – ističe Paula. Od početka imala je jasan stav o tome da ne želi snimati seksi kampanje za donje rublje.

– Neki klijenti mislili su da će tako biti samo do moje punoljetnosti, no tako će biti sve dok se bavim tim poslom. Ne želim samo zbog većeg honorara otkrivati previše i time dovoditi u neugodnu situaciju moju obitelj koja je uz mene od samog početka i danas-sutra svog partnera i dijete da se srame moje karijere. Poštujem djevojke koje na to pristaju jer je i to dio našeg posla, ali su moji principi jači od svega. Ne surađujem s neozbiljnim brendovima, tako da je većina shvatila i prihvatila moju odluku, ali se često dogodi da mi zbog toga smanje honorar što je u neku ruku i razumljivo jer klijent mora imati fotografije u svim modelima odjeće i rublja – odlučna je. Između snimanja i čekanja letova u zračnim lukama Paula uči za ispite na fakultetu novinarstva.

– Modeling je moja prva ljubav, ali ne mislim se, naravno, baviti time cijeli život. Puno je toga ispred mene, ali kad dođe vrijeme, kako trenutačno razmišljam, mogla bih se vidjeti i kao voditeljica nekog zabavnog programa, ali sve u svoje vrijeme – kaže nam Paula. Roditelji se vesele svim njezinim uspjesima, a veliko povjerenje imaju i u njezina agenta Marka Lovrića.