Pandorini dokumenti otkrili koje zvijezde su utajile porez, među njima su Shakira i Claudia Schiffer

Kolumbijska pjevačica Shakira (44) i model Claudia Schiffer (51) samo su neke od mnogobrojnih poznatih osoba čija su se imena našla u središtu pozornosti nakon curenja financijskih dokumenata nazvanim Pandora, a koji prikazuju kako su mnoge poznate i bogate osobe koristile offshore račune kako bi utajili porez.

Razotkrivene su financijske tajne sadašnjih i bivših svjetskih čelnika, dužnosnika iz preko 90 zemalja, a među imenima su i neke poznate osobe. Najviše se ističu imena legendarnog igrača kriketa Sachina Tendulkara, pjevačice Shakire, modela Claudije Schiffer i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Prema informacijama koje su dostupne u dokumentima, Shakira je osnovala offshore tvrtku na Britanskim Djevičanskim otocima kako bi prikrila imovinu, a ove optužbe dolaze nakon što se nedavno našla u problemima u Španjolskoj zbog utaje poreza. Naime španjolski sudac ocijenio da vidi "dovoljno indicija" za suđenje planetarno popularnoj pjevačici zbog porezne prijevare, objavili su u četvrtak mediji. Državno odvjetništvo u Barceloni optužuje pjevačicu za neplaćanje ukupno 14,5 milijuna eura poreza u Španjolskoj između 2012. i 2014. godine.

Shakira odbacuje krivnju, a ako ne uspije postići izvansudsku nagodbu mogla bi završiti na optuženičkoj klupi. Kako tvrdi državno odvjetništvo, Shakira je u Španjolskoj živjela više od 183 dana zbog čega bi trebala platiti porez na svoj prihod u toj zemlji no ona ističe da je u razdoblju od 2012. do 2014. godine bila porezni obveznik Bahama te da je samo povremeno putovala u Španjolsku. Inače, u vezi je s nogometašem Barcelone Gerardom Piqueom već više od 10 godina, a zajedno imaju dvoje djece, no pjevačica tvrdi da službeno u Španjolskoj živi tek od 2016. godine.

O cijeloj situaciji oglasili su se i odvjetnici njemačkog modela Claudije Schiffer koji su naveli kako ona trenutno plaća porez u Velikoj Britaniji gdje i živi.

Pandora papiri sadrže više od 12 milijuna dokumenata koje su prikupile financijske kompanije s Britanskih Djevičanskih otoka, Paname, Belizea, Cipra, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Singapura i Švicarske, a koje je objavio Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ).

Među imenima su i ruski predsjednik Vladimir Putin, bivši britanski premijer Tony Blair te češki premijer Andrej Babiš. Mnoge transakcije koje su obavljali nisu legalne, a otkrivena je i praksa bogatih- osnivanje kompanija pomoću kojih kupuju imovinu. Ovo je već drugo curenje dokumenata unazad pet godina, nakon što su 2016. godine također objavljeni takozvani Panama "dokumenti" zbog koji su mnoge zemlje promijenile zakone, a mnogi političari morali su napustiti svoje fotelje.

