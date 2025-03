Owen je slučajno postao glumac, a nakon uloge koja ga ja lansirala u nebo glumit će uz svjetske zvijezde

Owen Cooper, 15-godišnji britanski glumac, preko noći je osvojio srca publike i kritike ulogom Jamieja Millera u Netflixovoj hit-seriji "Adolescencija". Njegova izvedba u ovom napetom kriminalističkom trileru, snimljenom u jednom kadru, zapanjila je gledatelje diljem svijeta i lansirala ga među zvijezde. No tko je zapravo Owen Cooper i kako je dobio ovu ulogu?

Owen Patrick Cooper rođen je 2009. godine u Warringtonu, gradu smještenom između Liverpoola i Manchestera. Odrastao je u skromnoj obitelji. Majka mu je njegovateljica, otac radi u IT sektoru, a dva starija brata su električari. Prije nego što je otkrio glumu, Owen je sanjao o karijeri profesionalnog nogometaša. Bio je strastveni navijač Liverpoola, a omiljeni igrač mu je Trent Alexander-Arnold. Igrao je za lokalni klub Warrington Rylands U15, a nogomet je bio njegova najveća strast. Ipak, bez obzira na to, Owen je prije nekoliko godina otkrio i ljubav prema glumi. Ključni trenutak bio je film "The Impossible" iz 2012., u kojem je glumio Tom Holland. Hollandova izvedba toliko ga je inspirirala da se odlučio i sam okušati u glumi. Upisao je tjedne satove glume u školi The Drama Mob u Manchesteru.

"Nikad zapravo nisam želio biti glumac. To nije bilo u mojem DNK," izjavio je Owen. U početku je glumu doživljavao kao hobi, no sve se promijenilo s dolaskom "Adolescencije", serije koja nije samo Cooperova prva uloga na ekranu nego i njegova prva profesionalna glumačka uloga uopće.

Početkom 2024., casting direktorica Shaheen Baig tražila je diljem Ujedinjenog Kraljevstva dječaka za glavnu ulogu u seriji "Adolescencija". Pregledala je stotine, možda i tisuće, samostalno snimljenih audicija. Owen Cooper, tada 14-godišnjak sa svega nekoliko godina iskustva u lokalnoj dramskoj grupi, poslao je svoju snimku. Audicija je zahtijevala da odglumi dva scenarija: jedan u kojem je nevin i drugi u kojem je kriv, ali se pretvara da je nevin. Njegova sposobnost da prikaže taj raspon odmah je privukla pozornost.

Nakon dodatnih audicija i radionica, uslijedio je ključni trenutak – čitanje sa Stephenom Grahamom, koji ne samo da glumi Owenova oca u seriji već je i jedan od njezinih kreatora. Graham, poznat po mentoriranju mladih talenata, bio je odlučan u tome da će pronaći svježe lice. "Kad je Owen izašao iz sobe, okrenuo sam se redatelju i scenaristu i rekao: 'Mislim da je to on'", prisjetio se Graham. Bila je to svjesna odluka da se odabere netko neiskusan, kako bi se postigla sirovost koju je priča zahtijevala. Cooper je isprva mislio da će možda dobiti manju ulogu, pa je bio potpuno šokiran kada je saznao da je dobio glavnu.

U seriji tumači 13-godišnjeg Jamieja Millera, optuženog za ubojstvo školske kolegice. Ono što ovu seriju čini posebnom jest činjenica da je svaka od četiri epizode snimljena u jednom kontinuiranom kadru, što dodatno pojačava napetost i zahtijeva iznimnu glumačku vještinu.

"Kad smo dobili scenarij, rekli smo: U redu, ovo je priča o trinaestogodišnjem dječaku. I razmišljali smo možemo li zaista angažirati nekoga te dobi. Ili trebamo tražiti nekoga tko ima 16, 17, 18 godina, ali izgleda jako mlado? No postoji nešto u toj adolescentskoj dobi između 12 i 14 godina, kada se mijenjaju nečiji maniri, tijelo, glas – sve to. Bilo je prilično očito da ne možemo krenuti putem da angažiramo nekog starijeg. Shaheen Baig, naša direktorica castinga, nevjerojatna je u pronalaženju novih talenata. Zaista daje sve od sebe kada je riječ o tome gdje traži. Rekao sam joj rano da bismo trebali gledati u dramskim školama, omladinskim klubovima i poznatim kazališnim školama, ali također sam želio pokušati pronaći nekoga tko to nikada nije radio. Tako da smo stvarno pretražili sve. Stigle su tisuće snimki, a pogledao sam ih sve. No suzili smo izbor i bilo je prilično jasno da je Owen jedan od glavnih kandidata. Glumci treniraju godinama, a ipak ne mogu savladati ono što je Owen savladao – a to je biti u trenutku, slušati i biti iskren", rekao je redatelj Phililp Barantini.

Iako je Owen prirodno talentiran, uloga Jamieja Millera bila je zahtjevna. Posebno mu je teško pao treći nastavak, u kojem se bavio Jamiejevim stavovima prema ženama. U tim trenucima, veliku podršku pružili su mu kolege Stephen Graham i Erin Doherty. Graham ga je, primjerice, u jednoj sceni uhvatio za ramena i govorio mu: "Nikad više nećeš vidjeti svoju mamu. Nikad više nećeš vidjeti svog tatu...", što je Owenu pomoglo da se uživi u emocije lika. O snimanju treće epizode, Cooper je otkrio i jedan "grozan" detalj: njegov lik pije vruću čokoladu sa sljezovim kolačićima, ali kako se snimalo više puta, piće je zamijenjeno nečim "odvratnim" i "groznim". "Bio sam šokiran, prije glume i svega, samo sam mislio da nitko na setu neće razgovarati sa mnom, ali čim sam došao na set, shvatio sam da sam okružen pravim ljudima", rekao je Owen. Dodao je i da je dosta treće epizode improvizirano, te da su se on i Erin Doherty samo nadograđivali.

"Kad mi je Phil rekao za to s jednim kadrom, mislio sam da govori samo o jednoj epizodi ili možda o četvrtini epizode. Ali onda je rekao da se sve četiri epizode snimaju u jednom kadru. I odmah sam pomislio da to nikada, ali baš nikada neću moći izvesti. Ali svi su mi pomogli da to prođem — Phil, Erin, Ashley, Stephen. Tako da bih definitivno ponovno radio nešto u jednom kadru. Cijela glumačka postava bila je nevjerojatna. A ja sam samo želio biti prirodan i sve impresionirati", rekao je Owen za Variety. Redatelj Phil Barantini kazao je kako ga je Cooper više puta iznenadio na setu svojom izvedbom.

"Owen je tako divno dijete, pa je bilo teško natjerati ga da stvarno prijeđe na tu stranu i bude zao i grozan prema psihologinji. To mu u početku jednostavno nije bilo u prirodi. Bilo je trenutaka u toj epizodi kad sam tijekom proba stalno govorio: 'Idi dalje, poludi, mrzi je, viči na nju, izbaci to iz sebe.' Naravno, to nikad prije nije morao raditi, pa je morao prijeći tu granicu i shvatiti koliko daleko može ići. Bio je jedan trenutak tijekom snimanja, za koji ga nikad nisam tražio da ga napravi, kad razgovara s Erin i kamera je na njemu, a on jednostavno počne zijevati. Svi iza kamere su bili u šoku, govorili su: "O moj Bože, nikad to prije nije napravio!" A Erin, kakva već jest, samo mu je rekla: "Oprosti, dosađujem li ti?" A on je imao onaj svoj vragolasti osmijeh na licu", rekao je redatelj.

Kritika i publika oduševljeni su Owenovom izvedbom. Neki ga uspoređuju s mladim Leonardom DiCaprijem i Jodie Foster. "Nevjerojatno je pomisliti da mladić Owen Cooper, koji glumi Jamieja Coopera, nikada prije nije glumio, fenomenalno", napisao je jedan gledatelj na X-u (bivšem Twitteru). O gledanju samog sebe u seriji, Cooper je izjavio da je bilo "čudno", ali i "nevjerojatno". "Svi su govorili tako lijepe stvari o mojoj izvedbi. Ne znam što je to, ali zapravo to ne gledam kao da gledam normalnu seriju. Gledam samo zato što sam ja u njoj. Dakle, ne znam. Ali svi koji su razgovarali sa mnom rekli su da je nevjerojatno. Dakle, da, čuo sam pozitivne stvari", rekao je za Variety.

Nakon uspjeha "Adolescencije", Owen je dobio ulogu mladog Heathcliffa u novoj filmskoj adaptaciji književnog klasika "Orkanski visovi" u režiji Emeralda Fennella. U filmu će glumiti uz Margot Robbie i Jacoba Elordija. O ovoj ulozi izjavio je: "To je moj prvi kostimirani film. Bio sam iznenađen svime, sve mi je to novo. A rad na ogromnom setu je zapanjujući." Ovaj mladi glumac tek je na početku svoje karijere, a pred njim je, bez sumnje, svijetla budućnost. Za kraj, otkrio je i svoje buduće glumačke ambicije: "Želim glumiti Spider-Mana", kazao je 15-godišnji glumac.