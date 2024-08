Ovo su kandidati osme sezone 'Života na vagi' i ukupno imaju 2547,2 kilograma

Novi kandidati osme sezone showa 'Života na vagi' odlučili su prestati biti dio porazne statistike, a osim njihovih bližnjih koji se nadaju da će uspjeti u borbi s kilogramima, uz njih su i dalje oni koji su sigurni da oni to mogu i ostvariti - njihovi treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović te voditeljica Marijana Batinić. Ekipa je smještena u mjestu bogate kulture, povijesti i mnoštva prirodnih ljepota, ovaj put Međimurju! Na krajnjem sjeveru Hrvatske snimanje se bliži kraju, prošlo je gotovo tri mjeseca otkako su počeli s projektom, a u novoj sezoni svi imaju dojam kao da su na posebnom kampiranju - novi dom kandidata nalazi se u neposrednoj blizini Toplica Sveti Martin koje nude wellness i bazene, kilometarske pješačke staze, sportske terene i okruženi su prekrasnom prirodom… Kandidati osme sezone 'Života na vagi' ukupno imaju 2547,2 kilograma, a s koliki teret nosi svaki od njih - ne propustite pogledati na prvom vaganju osme sezone showa ove jeseni na RTL-u!

Davorka Roginek (35), Breznica

Iz mjesta Breznica kod Varaždina dolazi Davorka Roginek koja živi za svoju obitelj, no sada je došlo vrijeme da se posveti sebi. Optimistična bez obzira na brojne životne izazove, Davorka se sada odlučila suočiti s još jednim - vratiti kilažu koju je imala prije pet, šest godina, kada se počela debljati. „Voljela bih imati čvršći karakter pa da ne upadam u začarani krug s hranom. Bojim se da se ne razbolim i da se neću moći normalno kretati“, iskreno kaže 35-godišnjakinja i objašnjava zašto se prijavila u 'Život na vagi': „Želim maknuti veliki teret sa svojih leđa. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu dobru osobu zarobljenu u toj ogromnoj težini, no u budućnosti znam da ću biti puno mršavija i staloženija u glavi - spremna sam izboriti se za sebe.“

Maja Marušić (43), Velika Ludina

Iz Velike Ludine dolazi Maja Marušić, majka troje djece koja želi u potpunosti uživati u aktivnostima s njima, no zbog trenutačne kilaže, to nije moguće pa se zato i prijavila u 'Život na vagi'. „Kad odem s djecom na izlet, želim probati sve; od trampolina do zida za penjanje i u zabavnom parku želim sjesti u sve i uživati s djecom“, kaže 43-godišnja prodavačica i objašnjava kako sada ne može dugo trčati, hodati uzbrdo ili trenirati nešto te se boji da bi se zbog viška kilograma mogla ozlijediti. Maja nema problem zauzeti stav i izboriti se za sebe i zadovoljna je sa svime u životu osim što želi biti mršavija, no svjesna je da je pred njom proces koji će joj u potpunosti promijeniti život.

Marija Novak (25), Vukovar

Prodavačica Marija Novak dolazi iz Vukovara i kaže kako je cijeli život imala problema s viškom kilograma. „Naučena sam na svoje tijelo takvo kakvo je. Ne volim ga, ali nije da ga se sramim. I to će se uskoro promijeniti jer uz pomoć ovog procesa, sigurna sam da ću zavoljeti svoje tijelo. Želim promijeniti svoju prehranu i naučiti se zdravo hraniti, a tako ću promijeniti i izgled“, kaže simpatična 25-godišnjakinja, ne skrivajući kako su je u školi često vrijeđali zbog debljine, a to su radili i njezini najuži članovi obitelji. „Moja motivacija za prijavu u 'Život na vagi' su moje bake koje su me na neki način vrijeđale zbog kilograma i govorile mi da neću moći imati djecu zbog toga“, objašnjava Marija koja bi u budućnosti voljela postati majka.

Esmir Silajdžija (49), Pula

Esmir Silajdžija radi kao kamenoklesar u Puli, a u 'Život na vagi' prijavio se zato što želi izgledati kao prije deset godina. „Na sebi volim visinu i lice“, kroz smijeh kaže Esmir i nastavlja: „Ali ne volim trbuh i svoju kilažu!“ Uvijek glasan i spreman za zafrkanciju, sebe smatra poštenim, vrijednim, iskrenim i osjećajnim čovjekom koji kaže da je bio najsretniji u životu kad je dobio kćeri blizanke. Voli ići u ribolov i branje gljiva, a ponosno ističe da je talentiran za kamen i pikado. Esmir objašnjava kako o njemu svi sve znaju zato što ništa ne skriva pa ni to da je ovisan o mesu, no trenutačno se najviše boji da neće smršavjeti pa da se neće moći kretati.

Mateo Biloš (30), Dubrovnik

Ponosni otac Mateo Biloš kaže kako bi volio imati još djece te cijeloj svojoj obitelji priuštiti sve što požele, no priznaje kako mu je zbog viška kilograma sve teže ostvarivo. „Zbog moje kilaže sam jako lijen i ne da mi se raditi i više zaraditi“, iskreno kaže simpatični vozač taksija i naglašava da mu je dosta odugovlačenja u životu te da je sada u potpunosti spreman izboriti se za sebe i svoju obitelj. „Bojim se da moja supruga ne ostane rano udovica, a djeca bez oca“, otkriva 29-godišnjak koji želi svojoj djeci biti pravi primjer kao što je i njemu bio njegov otac. „Za pet godina vidim se na istome mjestu samo s devedeset kilograma manje!“ naglašava.

Roman Husanović (39), Sarvaš

Roman Husanović je bivši poluprofesionalni nogometaš i kad je prestao igrati nogomet, počeo je dobivati na kilaži. Ima 39 godina, dolazi iz Sarvaša i vozi autobus u Osijeku, a njegova najveća motivacija za prijavu u 'Život na vagi' su njegovi sin i supruga, koji su jako zabrinuti za njegovo zdravlje. „Ne mogu više trčati i igrati nogomet, želim skinuti kilograme i živjeti zdravije. Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednog debelog čovjeka koji nije zadovoljan svojim izgledom. Bojim se za svoje zdravlje“, iskreno priznaje Roman koji vjeruje da će uspjeti u svom naumu jer želi biti dobar primjer svome sinu. U budućnosti kaže da bi i dalje volio uživati sa svojom veselom, druželjubivom i složnom obitelj samo puno mršaviji i zdraviji.

Samanta Fiolić (28), Zagreb

Zagrepčanka Samanta Fiolić ima 28 godina i zbog svog djeteta više ne želi ni trenutka biti nesretna zbog svoje kilaže. „Bojim se doktora, ozljeda i prerane smrti. Bojim se da danas-sutra ne ismijavaju moju djevojčicu zbog mog izgleda, a ona je i moj najveći motiv za prijavu u 'Život na vagi'. Želim joj pružiti zdravo i aktivno djetinjstvo, stvarati nove uspomene, no svakako želim izgraditi i novu sebe“, kaže Samanta kojoj je dosta toga da zbog viška kilograma ne može pokazati svoju pravu osobnost. „Voljela bih plesati koliko želim, biti opuštena, fizički aktivna, nositi lijepu odjeću, kupati se u moru bez imalo srama…, imam jako puno neostvarenih želja“, govori i zaključuje kako će sve napraviti da bi u budućnosti bila sretna i zadovoljna.

Alina Pantseyeva (27), iz Bjelorusije, živi u Zaprešiću

Prije dvije godine iz Bjelorusije u Hrvatsku došla je prevoditeljica Alina Pantseyeva, koja je ovdje pronašla ljubav, udala se i sada živi u Zaprešiću. U 'Život na vagi' prijavila se jer je svjesna koliko njezina kilaža loše utječe na njezinu aktivnost i zdravlje općenito. „Stalno se osjećam umorno, tromo i pospano, postala sam neaktivna, zbog viška kilograma teško mi je hodati, obuvati čarape i cipele, teško mi je disati… Bojim se za svoje zdravlje.“ Odustajanje za Alinu nikada nije bila opcija tako da se odlučila riješiti nagomilanih kilograma te motivirati i svoje najbliže na promjenu. „Moji su motivi nemoć i beznađe, osjećam da sam prešla nekakvu granicu i sada mi je teško pomoći sebi. A želim biti i motivacija roditeljima i suprugu jer i oni imaju višak kilograma te zdravstvenih problema zbog težine.“

Antonio Krešić (20), Zagreb

Najmlađi kandidat osme sezone 'Života na vagi' zove se Antonio Krešić i dolazi iz Zagreba. Trenutačno radi u jednom lancu brze hrane, a u budućnosti se vidi u kulinarstvu. Antonio je osvijestio da se mora pokrenuti i početi raditi na sebi kako mu se uobičajene stvari koje rade njegovi vršnjaci ne bi činile nedostižnima, a i uplašio se za zdravlje pa se odvažio na sudjelovanje u 'Životu na vagi'. „Bojim se da ću se razboljeti i nadam se da će moj ulazak u show sve promijeniti, to je velika prekretnica u mom životu“, kaže 20-godišnjak kojem najviše smeta kad se ljudi okreću za njim i komentiraju njegove kilograme, ne mareći što je i sam svjestan tog problema. „Jedem iz dosade“, iskreno priznaje i naglašava da želi promijeniti svoj odnos prema prehrani ponajprije zbog sebe, ali i majke koja mu je velika potpora na tome putu i koja ga je i prijavila u 'Život na vagi'.

Igor Prpić (49), Virovitica

Najstariji kandidat osme sezone 'Života na vagi' dolazi iz Virovitice, ima 49 godina i zove se Igor Prpić. Radi u Hrvatskim željeznicama, ponosan je otac dvoje djece, a u show se prijavio kako bi skinuo kilograme i, kako kaže, normalno funkcionirao u životu. „Jako sam povezan sa svojom obitelji. Većinom svugdje idemo zajedno i velika smo si podrška“, kaže Igor kojem su oni velika motivacija da uspije u svom naumu. „Bojim se da ću ostati nepokretan, a i zbog viška kilograma ne mogu se baviti sportom. Prije nekoliko godina kupio sam sportski bicikl i ne mogu ga voziti jer su popucale žbice od moje debljine“, kaže Virovitičanin koji bi za pet godina volio da više nema veliki trbuh i jedva čeka da ga se riješi.

Larisa Emšo (31), Kastav

Prodavačica iz Kastva Larisa Emšo želi bolji život jer je zbog viška kilograma zabrinuta za zdravlje i sanja o tome da postane majka. „Prijavila sam se u 'Život na vagi' zato što želim poboljšati kvalitetu života, steći zdrave navike i promijeniti svoj mentalni sklop. Želim osnovati obitelj, ali zbog mojih kilograma bojim se ostati trudna“, priznaje 31-godišnjakinja. Osim što jedva čeka da dobije dijete, Larisa želi vratiti kontrolu nad svojim životom i ne dopustiti da je kilogrami sprječavaju u svakodnevnim aktivnostima. „Zbog viška kilograma ne mogu hodati brzo a da ne izgubim dah, prati pod a da me ne počnu boljeti leđa, obuti tenisice…, ali najviše se bojim da ću jako narušiti zdravlje i neću doživjeti starost“, otvoreno kaže.

Nikolina Radušić (39), Zagreb

U osmoj sezoni RTL-ova showa sudjelovat će i Zagrepčanka Nikolina Radušić koja radi na održavanju laboratorija. „Da mogu nešto promijeniti u životu, ne bih si dopustila lijenost i ovakvu debljinu do koje sam se dovela“, iskreno kaže 39-godišnjakinja koja se ne boji suočiti s bilo kojim izazovima koje joj život donese, no ovaj je put uvidjela da ne može sama. „Zbog viška kilograma ne mogu trčati, dugo hodati, pogotovo uzbrdo ili po stepenicama. Teško mi je vezati tenisice, kositi ili raditi na zemlji… Najgore je što se bojim da ću se razboljeti, da ću se sve teže kretati i sve manje imati volju za životom“, objašnjava Nikolina i dodaje da se zato i odlučila prijaviti u 'Život na vagi', naglašavajući da su joj velika motivacija i sin i kumče. „Želim što dulje živjeti zbog svog sina.“

Nina Slišković (25), Solin

Iz Solina dolazi 24-godišnja Nina Slišković koja radi u obiteljskoj tvrtki kao računovotkinja, udala se prošle godine i kaže da je zadovoljna svojim životom, no muči je višak kilograma zbog čega ne može ostvariti svoju najveću želju - imati dijete. „Zamišljam se sa svojim suprugom i našom djecom u našem domu - sretni smo, zaljubljeni i ispunjeni“, kaže Nina i ističe kako joj je u životu, uz supruga, najveći oslonac obitelj. Upravo su je oni podržali i pohvalili što se odvažila prijaviti u 'Život na vagi' jer znaju koliko žudi za boljim i kvalitetnijim načinom života. „Želim izgubiti višak kilograma i osigurati sebi bolji i dulji život, želim biti zdrava i usvojiti zdrave navike. Jako se bojim kad me nešto boli, odmah se uplašim ozbiljnih bolesti i problema koji se pojave zbog prevelikog broja kilograma“, kaže.

Tomislav Čekolj (30), Zagreb

Zagrepčanin Tomislav Čekolj je 30-godišnji mladić s velikim snovima, a najviše od svega volio bi promijeniti svoj život. „Želim se baviti fizički zahtjevnijim aktivnostima, raditi na svom izgledu i samopouzdanju. Bojim se za svoje zdravlje i da ću zauvijek ostati sam“, iskreno priznaje Tomislav, objašnjavajući zašto se odlučio prijaviti u 'Život na vagi'. Ovisnost o hrani postala je prepreka koja ga sprječava da uživa u životu kakav želi jer bi ponovno volio skijati, stati u traperice, plesati, okušati se u penjanju, a i očinstvo mu je na pameti. „Za pet godina nadam se da ću se baviti glazbom u nekom obliku, biti oženjen i imati djecu. Volio bih imati svoju obitelj“, otkriva 30-godišnjak koji je završio Muzičku akademiju, no trenutačno radi u call centru.