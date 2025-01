Ovo je 10 najboljih serija u 2024: Godina s puno dobrih naslova, ali bez pravog remek-djela

Godina 2024. bila je prava poslastica za ljubitelje serija, jer su streaming-platforme predstavile mnoštvo inovativnih i nezaboravnih naslova. Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+ i Amazon Prime Video utrkivali su se u produkciji vrhunskih serija, donoseći gledateljima bogat izbor žanrova i priča. No, dok su mnoge serije oduševile publiku, jedna se posebno izdvojila: Netflixov "Baby Reindeer", odnosno "Maleni irvas". Snažna gluma, intenzivna režija i emocionalna autentičnost čine ovu seriju nezaboravnom, no ono što je najvažnije je da se nikad dosad nije o nekoj seriji pričalo na društvenim mrežama kao o Gaddovu uratku. Kada znamo da se britanskom komičaru to zaista dogodilo, onda njezina autentičnost dobiva na težini. No, jednu stvar moramo primijetiti. Za razliku od prethodnih godina, kada smo imali remek-djela kao što su "Severance" ili "Nasljeđe", ove godine nijedna serija nije bila za čistu desetku.

1. Maleni irvas

Foto: Promo

Netflix

Kreator: Richard Gadd

Uloge: Richard Gadd, Jessica Gunning

Mračna, intenzivna i duboko uznemirujuća serija koja istražuje teme opsesije, granica i posljedica ljudske ranjivosti. Temeljena na istoimenoj kazališnoj predstavi, serija prati stvarne događaje iz života Richarda Gadda, protagonista koji se suočava s upornom progoniteljicom. Priča je ispričana na način koji neprestano balansira između osjećaja nelagode i empatije, dok gledatelj svjedoči transformaciji Gaddove svakodnevice u noćnu moru. Serija majstorski kombinira introspektivne trenutke s eskalirajućom napetošću, pružajući dubok uvid u dinamiku odnosa između žrtve i progonitelja. Vizualni stil je minimalistički, što omogućuje da se naglasak stavi na kompleksne emocije i psihološku dubinu likova. Richard Gadd pruža iznimno autentičnu izvedbu, čineći da serija ostavi snažan emocionalni dojam. Serija nije laka za gledanje, ali upravo zbog svoje brutalne iskrenosti i sposobnosti da izazove intenzivne reakcije ostavlja snažan i trajan dojam.

2. Pingvin

Foto: Promo

HBO

Kreator: Lauren LeFranc

Uloge: Colin Farrell, Cristin Milioti

Nova HBO-ova serija "Pingvin", spin-off hvaljenog filma "Batman" iz 2022. godine, potvrdila se kao jedan od najuspješnijih projekata godine. Oswald Cobblepot, poznatiji kao Pingvin, jedan je od najpoznatijih Batman negativaca – deformirani kriminalac s ambicijama da postane kralj gothamskog podzemlja. Nakon događaja iz filma "Batman", gdje ga je sjajno utjelovio Colin Farrell, Pingvin pokušava iskoristiti nastali vakuum moći u Gothamu da se probije na vrh kriminalne hijerarhije. Colin Farrell još jednom dokazuje svoj izvanredan glumački talent u ulozi Pingvina. Potpuno neprepoznatljiv pod slojevima protetike, Farrell donosi nevjerojatnu dubinu i kompleksnost liku, nadmašujući čak i svoju izvedbu iz filma. Njegova interpretacija Cobblepota balansira između zastrašujuće brutalnosti i suptilne ranjivosti, stvarajući jedan od najupečatljivijih portreta strip-negativaca u posljednjih nekoliko godina.

3. Shōgun

Foto: Promo

FX/Hulu

Kreatori: Rachel Kondo, Justin Marks

Uloge: Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis

Nova adaptacija romana Jamesa Clavella donosi svježu perspektivu na klasičnu priču smještenu u feudalni Japan početkom 17. stoljeća. Serija prati engleskog moreplovca Johna Blackthornea (Cosmo Jarvis), koji se nakon brodoloma nađe u nepoznatom i često neprijateljskom okruženju Japana. Njegov susret s moćnim gospodarom Yoshiijem Toranagom (Hiroyuki Sanada) uvlači ga u kompleksne političke intrige i kulturne sukobe tog razdoblja. Vizualni aspekti serije, uključujući kostimografiju i scenografiju, vjerno dočaravaju atmosferu Japana tog doba, pružajući gledateljima impresivno iskustvo. Scenarij uspješno balansira između političkih intriga, kulturnih sukoba i osobnih drama, čineći radnju dinamičnom i napetom.

4. Fallout

Foto: Promo

Amazon Prime

Kreatori: Graham Wagner, Geneva Robertson-Dworet

Uloge: Ella Purnell, Aaron Moten

Serija "Fallout" adaptacija je popularnog istoimenog serijala videoigara. Radnja je smještena u postapokaliptični svijet, više od 200 godina nakon nuklearnog rata, gdje pratimo protagonistkinju Lucy (Ella Purnell) koja napušta sigurnost podzemnog skloništa i suočava se s opasnostima Pustoši. "Fallout" je postavio novi standard za adaptacije videoigara, pružajući sadržaj koji će zadovoljiti i dugogodišnje obožavatelje igara i one koji se prvi put susreću s ovim univerzumom. Serija uspješno balansira između akcije, drame i mračnog humora, pružajući intrigantnu radnju koja drži gledatelje prikovanima za ekrane. Preporučuje se ljubiteljima postapokaliptičnih priča i kvalitetnih dramskih serija.

5. Ripley

Foto: Promo

Netflix

Kreator: Steven Zaillian

Uloge: Andrew Scott, Dakota Fanning

Serija "Ripley" donosi osvježenu interpretaciju kultnog književnog lika Toma Ripleyja iz pera Patricie Highsmith, poznatog po manipulativnim sposobnostima, moralnoj fluidnosti i izuzetnom intelektu. Smještena u sredinu prošlog stoljeća, serija istražuje teme identiteta, pohlepe i ljudske moralnosti kroz sofisticirani vizualni stil i zamršen narativ. Uloga Toma Ripleyja (Andrew Scott) je srž ove serije, a izvođenje glavnog glumca uspijeva uhvatiti slojevitost lika. Od šarmantnog društvenog kameleona do nemilosrdnog manipulatora, gluma je izuzetno uvjerljiva i nijansirana. Sporedni glumci također pružaju jake izvedbe, dodajući težinu i dinamiku odnosima među likovima.

6. Nitko ovo ne želi

Foto: Promo

Netflix

Autorica: Erin Foster

Uloge: Kristen Bell, Adam Brody

Kristen Bell u prošlom desetljeću briljirala je u genijalnom "Dobrom mjestu", a moramo priznati i da je u karijeri imala i loših trenutaka, poput bezvezne serije "Žena u kući preko puta djevojke na prozoru". No, sad se vratila u velikom stilu u ulozi kakva joj očigledno paše. No, možda ni ova serija ne bi bila tako uspješna da nema nevjerojatne kemije između nje i Adama Brodyja. Bell glumi slobodnu ženu u tridesetima koja vodi sve uspješni podcast sa svojom sestrom Morgan (Justine Lupe) o seksu i vezama. Brody je rabin koji je upravo prekinuo sa svojom dugogodišnjom djevojkom koja je, kao i obje njihove obitelji, očekivala da će je uskoro zaprositi. Noah je progresivni rabin koji prihvaća sve društvene novotarije, no jasan je u tome da mu je vjera najvažnija, za razliku od Joanne koja je agnostik. Njih dvoje upoznaju se na zabavi i privlačnost je trenutačna, obostrana i sve joj je teže odoljeti.

7. Rivals

Foto: Promo

Disney +

Kreator: Dominic Treadwell-Collins

Uloge: Aidan Turner, David Tennant

Serija "Rivals" donosi nam bogati prikaz britanskog visokog društva 1980-ih godina kroz priču o rivalstvu, ambiciji i skandalima koja nadilazi očekivanja tipične sapunice. Radnja prati intenzivno suparništvo između dva moćna muškarca: lorda Tonyja Baddinghama (David Tennant), vlasnika televizijske mreže Corinium, i Ruperta Campbell-Blacka (Alex Hassell), bivšeg olimpijskog prvaka i konzervativnog političara. Njihov sukob odvija se u idiličnom okruženju britanskog Cotswoldsa, gdje se prepliću poslovne ambicije, političke spletke i ljubavne afere. Za razliku od sličnih povijesnih drama, "Rivals" ne pokušava modernizirati ili ublažiti svoje izvorno razdoblje. Umjesto toga, serija prihvaća sve ekstravagancije i kontroverze 80-ih, istovremeno nudeći suvremeni komentar na prikazano doba. Eksplicitne scene i skandali služe narativu, a ne samo kao površni mamac za gledatelje.

8. Špijun starog kova

Foto: Promo

Netflix

Kreator: Michael Schur

Uloge: Ted Danson, Mary Elizabeth Ellis

Serija prati Charlesa, umirovljenog profesora i udovca kojeg tumači Ted Danson, koji se, tražeći novi smisao u životu, prijavljuje na oglas privatnog detektiva. Njegov zadatak je tajno istražiti krađu u luksuznom staračkom domu, predstavljajući se kao novi stanovnik. Kreator serije, Michael Schur, poznat po hitovima poput "Parks and Recreation" i "The Good Place", donosi toplu i duhovitu priču koja istražuje teme starenja, usamljenosti i ponovnog pronalaženja svrhe. Danson briljira u ulozi Charlesa, donoseći šarm i dubinu liku koji balansira između komičnih situacija i emotivnih trenutaka.

9. The Boys 4

Foto: Promo

Amazon Prime

Kreator: Eric Kripke

Uloge: Karl Urban, Jack Quaid

Četvrta sezona serije "The Boys" nastavlja s beskompromisnom satirom i brutalnim prikazom svijeta superjunaka, produbljujući političke i društvene teme koje odražavaju suvremenu Ameriku. Serija se sve više udaljava od pukog dekonstrukta superherojskog mita, pretvarajući se u oštru političku satiru američkog javnog života. Homelander sve više utjelovljuje superjunačku verziju Donalda Trumpa, dok likovi kao što je Firecracker odražavaju stvarne političke figure poput Marjorie Taylor Greene. Antony Starr u ulozi Homelandera još je bolji u četvrtoj sezoni, i prava je šteta da konačno nije dobio nominaciju za Emmy.

10. Dnevnik velikog Perice 2

Foto: Promo

HRT

Kreator: Albino Uršić

Uloge: Živko Anočić, Iva Babić

Konačno u top-10 i jedna hrvatska serija. Kreator Albino Uršić i redatelj Vinko Brešan napravili su i osvježenje i napredak u odnosu na prvu, s kompaktnijom pričom i dinamičnijim razvojem likova. Radnja je smještena u 1967. godinu, tri godine nakon događaja iz prve sezone, te započinje sprovodom Eugena Fulira. Njegovo mjesto zauzima glazbeni agent Eduard Eddy Füller, kojeg tumači Rade Šerbedžija. Živko Anočić kao Perica je maestralan, ništa lošiji nisu Iva Babić kao Nada, te standardno dobri Nikola Kojo i Dušan Bućan. Mnogima je otkriće i novi lik Lane Ujević Telente koja je pokazala da zna i pjevati i glumiti.

