Ove su poznate osobe poginule u zrakoplovnim i helikopterskim nesrećama

Svijet posljednjih dana oplakuje Kobea Bryanta, jednog od najvećih košarkaša svih vremena, koji je tragično preminuo u padu helikoptera. Kobe je više puta spominjao kako zbog velikih prometnih gužvi u Los Angelesu mora koristiti helikopter. Nažalost, to ga je na kraju i koštalo života, baš kao i 14-godišnju kći Giannu i sedam drugih putnika. Kobe se tako pridružio nesretnom nizu poznatih osoba koje su poginule u zrakoplovnim i helikopterskim nesrećama.

1. Buddy Holly, Ritchie Valens i Big Bopper, 3. veljače 1959.

Foto: Profimedia

U zrakoplovnoj nesreći blizu Clear Lakea u Iowi poginuli su glazbenici Buddy Holly, Ritchie Valens i J. P. "The Big Bopper" Richardson, te pilot Roger Peterson. Taj je nesretni događaj u pop kulturi poznat kao "Dan kada je umrla glazba".

Buddy Holly je te godine svirao sa svojim bendom u kojem su bili Waylon Jennings, Tommy Allsup i Carl Bunch na turneji po Srednjem zapadu nazvanoj "Winter Dance Party", a snjim su svirale i nadolazeće zvijezde Ritchie Valens, Richardson i grupa Dion and the Belmonts. Glazbenici su od jednog do drugog grada išli u neudobnim autobusima u kojima nije bilo grijanja.

Neki od njih su se i razboljeli. Nakon koncerta u Clear Lakeu Holly je frustriran uvjetima unajmio charter let do grada Moorheada, gdje su imali idući koncert. Richardson je imao gripu, pa je zamijenio mjesto u avionu s Jenningsom, a Valens i Allsup bacali su novčić i Valens je pobijedio i dobio preostalo mjesto.

Nedugo nakon polijetanja pilot je zbog loših vremenskih uvjeta izgubio kontrolu nad avionom i srušio se u polje kukuruza. Svi putnici preminuli su na mjestu događaja. Osim pjesme "American Pie" o nesreći se govorilo u više pjesama i filmova, a možda je najpoznatiji film "La bamba", o životu tada 17-godišnjeg Ritchieja Valensa.

2. Otis Redding, 10. prosinca 1967.

Foto: Profimedia

Jedan od najvećih soul glazbenika svih vremena umro je u 26. godini kada se njegov zrakoplov srušio u jezero Monona blizu Madisona u Wisconsinu. Pokopan je na svom ranču 37 kilometara sjeverno od Macona. Uveden je u Skladateljsku kuću slavnih, dobio je poštansku marku, Grammy za životno djelo (posmrtno), a u Maconu mu je podignut spomenik.

3. Lynyrd Skynyrd, 17. listopada 1977.

Foto: Profimedia

Tri dana nakon izlaska albuma "Street Survivors", vraćajući se s koncerta iz Greenvillea, Južna Karolina, zrakoplov s članovima legendarnog rock sastava ruši se zbog problema s gorivom u močvarama Gillsburga, Mississippi. To je bilo službeno izvješće policije, mada se nagađalo i o sabotaži, što nikad nije dokazano. U nesreći živote gube članovi sastava Ronnie Van Zant, Steve Gaines, Cassie Gaines, manager sastava, te pilot i kopilot. Čudom preživljavaju Allen Collins, Leon Wilkeson, Gary Rossington i Artimus Pyle, ali s težim ozljedama.

4. Stevie Ray Vaughan, 27. kolovoza 1990.

Foto: Profimedia

Jedan od najvećih gitarista svih vremena poginuo je u helikopterskoj nesreći nedugo nakon izdanja njegovog posljednjeg albuma "In Step". Imao je samo 35 godina. Te večeri Vaughan je svirao na All star eventu u Alpine Valley Resortu. Nakon koncerta je s članovima pratećeg benda Erica Claptona ušao u helikopter koji se srušio nedugo nakon polijetanja.

5. John Denver, 12 listopada 1997.

Foto: Profimedia

Country glazbenik poginuo je upravljajući svojim eksperimentalnim zrakoplovom kod Monterey Baya. Zanimljivo je da je jedna od njegovih pjesama “Leaving on a Jet Plane” ("Odlazeći u mlaznom avionu").

6. John Kennedy Jr., 16.srpnja 1999.

Foto: Profimedia

Sin legendarnog američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, početkom devedesetih nosio je titulu najseksepilnijeg muškarca na svijetu. Sa suprugom Carolyn i njenom sestrom Lauren Bessette putovao je na vjenčanje rođakinje Rory. Upravljajući zrakoplovom Piper srušio se u Atlantski ocean.

7. Aaliyah, 25. kolovoza 2001.

Foto: Profimedia

Popularna R&B pjevačica Aaliyah i osam članova njenog tima stradali su u kolovozu 2001. godine, u zrakoplovnoj nesreći na Bahamama, nakon snimanja videa za singl "Rock the Boat". Pilot zrakoplova Luis Morales III proglašen je odgovornim za nesreću, a u krvi su mu nađeni kokain i alkohol. Obitelj pjevačice podigla je tužbu protiv zrakoplovne tvtke Blackhawk International Airways, ali do presude nije došlo jer je postignuta nagodba izvan suda.

8. Colin Mcrae, 15. kolovoza 2007.

Foto: Profimedia

Bivši svjetski prvak u rallyju poginuo je zajedno sa svojim petogodišnjim sinom u helikopterskoj nesreći 15. rujna 2007., nedaleko od obiteljske kuće u Lanarkshireu. Pravi uzrok incidenta nikad nije utvrđen.