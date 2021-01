Ove filmove morate ove godine gledati na Netflixu

Netflix će i u ovu, 2021. godinu, krenuti vrlo ambiciozno, kao da računa da će nas urok u obliku novog koronavirusa pratiti i do sljedeće Nove godine. Ne želimo se, naravno, ureći, no plan da se svakoga tjedna prikaže po jedan novi film doista je ambiciozan i u najmanju ruku podrazumijeva da će se filmovi ove godine više gledati kod kuće nego u kinima. Jer, među mnoštvom naslova ima i nekoliko onih s doista vrijednim imenima, onima koja garantiraju gledanost te koja daju mjesta nadanjima za najvažnije nagrade. “Don’t Look Up”, primjerice, okuplja vjerojatno najjaču glumačku postavu od Soderberghovih “Oceanovih 11”. Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Tomer Sisley i Rob Morgan. Jennifer Lawrence i Leonardo di Caprio dvoje su astronoma koji se otpute na turneju po Americi kako bi pokušali zainteresirati medije za predstojeću katastrofu – udar asteroida u Zemlju. Dok je to manje-više sve što se za sada zna o sadržaju ovog filma, on je zanimljiv i jer je Leonardo di Caprio konačno odlučio raditi film koji dolazi iz produkcije nekog streaming servisa, a očito je da je Netflix zapravo jedini izbor za glumca njegova kalibra. Uz ovaj film on radi i još jedan film s Martinom Scorseseom koji dolazi iz Appleove produkcije, “Killers of the Flower Moon”.

Čini se da ni Di Caprio ne želi gubiti previše vremena da se Hollywood vrati “normalnim” vremenima. S time da vrlo vjerojatno računa i s tim da će “Don’t Look Up” sasvim sigurno završiti i u kinima kao i Scorseseov film. Na IMDB-u, recimo, stoji da će Meryl Streep tumačiti ulogu predsjednice, a još je malo informacija o ulogama ostatka glumačke ekipe. Producent, scenarist i redatelj filma je Adam McKay koji je dvije sezone bio glavni scenarist kultnog “Saturday Night Livea”, a potpisuje i priče više uspjelih projekata poput “Oklade stoljeća”, “Ant-Mana”, “Lude braće” ili “Voditelja”. Tako je i “Don’t Look Up komedija”, kako sam kaže, “tvrda satira” s puno humora. – Mislim da nam upravo sada treba smijeha kao nikada prije. Samo tako ja kroz sve ovo u čemu smo prolazim. Morate se smijati ludilu ne samo Trumpa nego i Republikanske stranke. Kao i nesposobnosti demokrata i njihovoj slabosti, koja jako lijepo isijava u dokumentarcu “537 glasova” – rekao je McKay o svojem novom filmu. Očito je da nas čeka jedan prilično unikatan film. “The Power of the Dog” djelo je proslavljene redateljice Jane Campion u kojem je ona i redateljica i scenaristica i producentica. Film se temelji na istoimenom romanu Thomasa Savagea, američkog pisca koji je taj roman objavio 1967. godine te se drži jednim od njegovih najuspjelijih djela. U priči u kojoj čovjek zarati protiv svoje nove šogorice vidjet ćemo Benedicta Cumberbatcha, Kirsten Dunst, Jesseja Plemonsa, Keitha Carradinea. Zanimljivo, Dunst u filmu nastupa umjesto Elisabeth Moss jer se raspored snimanja preklapao s realizacijom nove sezone “Sluškinjine priče” u kojoj potonja igra glavnu ulogu, kao što vjerojatno i znate. Isto je tako i Jesse Plemons zamijenio Paula Danoa u ulozi jednog od braće, Georgea, čiju novu ženu Rose ne može smisliti njegov brat Phil Burbank kojega tumači Benedict Cumberbatch.

Braća su sušta suprotnost, George je dobar, a Phil je inteligentan i okrutan, suvlasnici su velikog ranča u Montani, a odnos kvari tajna Georgeova ženidba s lokalnom udovicom Rose koja ima i sina. Phil pokreće bespoštedan i sadistički rat protiv Rose pri čemu neće biti pošteđen ni njezin sin. Još jedno veliko ime pronaći ćemo ove godine na Netflixu u trostrukoj ulozi. Paolo Sorrentino producent je, scenarist i redatelj “È stata la mano di Dio”, “The Hand of God” na engleskom ili naprosto “Božja ruka”. O filmu se ne zna puno, odnosno gotovo nimalo. Međutim, podosta govori jedan događaj iz srpnja prošle godine. Tada je, naime, odvjetnik sada već nažalost pokojnog Diega Maradone izjavio kako istražuje pravne mogućnosti protiv produkcije filma jer je naslov očita referencija na Maradonin gol protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu 1986. godine u Meksiku, a ni korištenje Maradonina lika nije bilo dozvoljeno. Iz Netflixa su, međutim, odgovorili kako se radi osobnoj priči inspiriranoj Sorrentinovom mladošću. Ako se tome doda kako je snimanje mahom realizirano u Napulju gdje je prije 50 godina sam Sorrentino i rođen, tada je prilično jasno o čemu bi film trebao biti. K tome, Maradona je već i nastupao u jednom Sorrentinovu filmu, bila je to “Mladost” 2015. godine, a sam je Sorrentino izjavljivao da mu je veliki nogometaš nehotice spasio život kada je imao 16 godina jer, umjesto da s roditeljima ode u vikendicu gdje su stradali zbog loše ventilacije, on je otišao gledati njega u utakmici Napolija i Empolija. I zato je preživio. Nažalost, filmu ide u prilog činjenica da je argentinski Bog nogometa u međuvremenu preminuo. Jedno globalno poznato glumačko ime upoznat ćemo i u ulozi redateljice. Halle Berry za Netflix je ostvarila svoj redateljski prvijenac “Bruised”.

Priča je to u kojoj i sama glumi, a radi se o Jackie Justice, osramoćenoj borkinji slobodnih borilačkih vještina koja se u borilištu treba suočiti s mladom zvijezdom tog brutalnog sporta, a istodobno se boriti za skrbništvo nad svojim šestogodišnjim sinom za kojega mora dokazati da mu može biti majkom kakvu zaslužuje. Bilo je oko filma i nekih obrata, isprva ga je trebao režirati Nick Cassavetes, a glavnu ulogu tumačiti Blake Lively, da bi ga onda preuzela Halle Berry i sebe stavila u glavnu ulogu. Za snimanja filma Berry je pretrpjela i lakšu ozljedu, no snimanje je nastavljeno nakon nekoliko dana pauze, a film prikazan na prošlom filmskom festivalu u Torontu. U još jednom Netflixovu filmu vidjet ćemo i više nego respektabilnu ekipu. “The Woman in the Window” psihološki je triler o agorafobnoj psihohologinji koja se sprijatelji sa susjedom preko puta, a zatim joj se život preokrene kada uoči nestanak žene pod nerazjašnjenim okolnostima. U glavnoj je ulozi Amy Adams, a prate je Gary Oldman, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh, Julianne Moore, Tracy Letts koji je napisao i scenarij koji je napravljen prema triler-romanu Dane Malloryja, kontroverznog američkog urednika i pisca koji ga je napisao pod pseudonimom A. J. Finn. Produkcija koju vodi ugledni Scott Rudin, izgleda, računa upravo na piščevu kontroverzu ufajući se u cijelu stvar iako je magazin New Yorker, raskrinkavajući Malloryja, ustvrdio da je i sam roman koji je predložak filmu zapravo plagijat, više dijelova tog romana jako sliči na film “Copycat” iz 1995. godine sa Sigourney Weaver i Holly Hunter. I u jednom i u drugom slučaju sve je posveta Hitchcockovu “Prozoru u dvorište” pa će biti zanimljivo vidjeti kako će film proći. Idrisa Elbu, izgleda nesuđenog prvog crnog Jamesa Bonda, gledat ćemo u dva filma. Prvi je “The Harder They Fall” koji se bavi Natom Loveom, crnim herojem Divljeg zapada nakon Građanskog rata. Nije u glavnoj ulozi, već je to Jonathan Majors, no film producira i za njega glazbu radi Jay-Z. U filmu ćemo vidjeti i Reginu King i Delroyja Lindoa. Elba će nastupiti i u drugom vesternu, “Concrete Cowboy”, filmu o urbanim kaubojima u Philadelphiji. Zatim je tu akcijska komedija na temu superheroja, “Thunder Force”, u kojoj su Octavia Spencer i Melissa McCarthy.

U svijetu u kojem Chicago zlostavljaju zlikovci sa supermoćima znanstvenica Emily razvije proces kojim se i običnim ljudima daju moći superheroja. No, kada te moći dobije njezina najbolja prijateljica, onda nema druge nego da se njih dvije suprotstave zlikovcima i spase svoj grad. Uz dvije ženske zvijezde tu su, uz ostale, i dva zvučna muška glumačka imena, Bobby Cannavale i Justin Bateman. “Red Notice” u kojem su Dwayne Johnson, Ryan Reynolds i Gal Gadot sigurno će mnogima biti izuzetno atraktivan. U filmu nazvanom po Interpolovoj tjeralici radi se o lovu na najuspješnijeg svjetskog kradljivca umjetnina. Johnson je FBI-ev profiler, a Gadot i Reynolds dvoje suparničkih kriminalaca. Koliko se do sada moglo iščitati, nisu sva mjesta glavnih glumaca popunjena, preostalo je još jedno za koje se spominju Tom Cruise, Nicolas Cage i Keanu Reeves, a nije nemoguće da se u toj preostaloj glavnoj ulozi pojavi baš Tom Cruise. Svaki od troje glumaca za svoje je uloge dobilo po 20 milijuna dolara, a budžet je filma do čak 200 milijuna dolara što je do sada najskuplji Netflixov film. Dakle, ovdje trebamo očekivati doista svašta. Također je zanimljivo da troje glumaca spaja jedna također iznimno lukrativna franšiza, a to su “Brzi i žestoki” u kojima se svatko od njih pojavio u nekom od nastavaka, koji puta i zajedno, ipak ne i sve troje istodobno. Nije stoga čudno su baš njih troje glavni promotori Netflixove filmske godine 2021. Nije to sve, već sljedećeg tjedna moći će se pogledati obiteljska drama “Penguin Bloom” s Naomi Watts i Andrewom Lincolnom, zvijezdom “Živih mrtvaca”. Ljubitelji žestoke akcije bit će zadovoljni s “Army of the Dead” redatelja Zacka Snydera s Daveom Bautistom u glavnoj ulozi. Očito se radi o zombijima, u Las Vegas dogodila se epidemija virusa koji pretvara ljude u žive mrtvace, a ekipa plaćenika ide u ishodište u pljačku. Za kraj smo ostavili još jednu poslasticu, “The Guilty Antoinea Fuque” s Jakeom Gyllenhaalom, tu glume još i Ethan Hawke, Paul Dano kao i neka druga poznata lica poput Petera Sarsgaarda. Riječ je, zapravo, o remakeu uspjelog danskog istoimenog filma iz 2018. godine koji je bio dospio u najužu konkurenciju za Oscara. Fuqui i Gyllenhaalu pomaže Nick Pizzolato koji je napravio scenarij, a on potpisuje “Pravog detektiva”. Znači, priča o degradiranom istražitelju koji sada prima pozive na 112 te ne može odoljeti da se sam ne odazove jednom koji upućuje na očit zločin, otmicu žene, sigurno će biti nešto vrijedno i ponovnog gledanja.