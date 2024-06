Dečko Taylor Swift priznao kakav je doista princ William: 'Dobili smo upozorenje'

Dečko Taylor Swift, Travis Kelce progovorio je o kultnom selfiju koji je par snimio prije nekoliko dana, tijekom Eras Toura s članovima kraljevske obitelji - princem Williamom i njegovom djecom Georgeom i Charlotte. Kako je Kelce rekao, William je najcool frajer, a druženje je opisao kao "apsolutni užitak".

Travis i njegov brat Jason Kelce pričali su u svom posljednjem podcastu o susretu s kraljevskom obitelji. Igrač Kansas City Chiefsa pohvalio je princa kao "tako cool" i "strašnog", ali je priznao da nije bio siguran bi li im se trebao "nakloniti" ili stisnuti ruku. Kelceovi su upoznali Williama i njegovo dvoje najstarije djece Georgea i Charlotte 21. lipnja na jednom od Taylorinih rasprodanih nastupa u Londonu u sklopu njezine rekordne turneje.

U posljednjoj epizodi njihova podcasta New Heights, braća su detaljno opisala susret i divila se prinčevoj poniznosti. - Upoznali smo kraljevsku obitelj, dečki. Čovječe, on je bio najcool frajer. Bio je tako cool - kazao je Travis. - Bio je genijalan, dobar je tip. - dodao je. Našalili su se na svoj račun i zbog nepoznavanja ispravnog ponašanja pri susretu s kraljevskom obitelji. Travis se zatim šalio o razlici u formalnosti između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država.

- Bio je ondje s malim Georgeom i Charlotte i bilo ih je pravo zadovoljstvo upoznati - rekao je te zanimljivo dodao: - Nisam bio siguran trebam li im se nakloniti, kleknuti ili kao američki idiot samo se rukovati s njima. Ili samo reći: "Što ima?". Htjeli smo biti pristojni, posebno s one strane bare - rekao je, a dok je Jason dodao: - Dobili smo upozorenje jer, iskreno, ne znamo pravi bonton. - Budući da nismo bili na elegantnom, službenom kraljevskom događaju, nismo se morali nakloniti. Da je to bio službeni susret kraljevskih članova, onda bi to bilo drugačije - pojasnio je.

