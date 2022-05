Ovaj glumac je zbog 'Karate Kida' bio idol mnogima, a sada ima 60 godina i izgleda puno mlađe

Film "Karate Kid" prvi put se prikazan prije 38 godina i svi tinejdžeri 80-ih su bili ludi za filmom kao što su sve tinejdžerice u svojim sobama imale plakate na kojima je bio glumac Ralph Macchio koji je utjelovio tinejdžera Daniela LaRussoa. Od snimanja filma prošla su skoro četiri desetljeća a 60-godišnji glumac Ralph Macchio i dalje je jednako mladolik kao u danima snimanja filma. Imao je 22 godine kada je utjelovio tinejdžera Daniela, ali baš zbog tog mladenačkog izgleda nitko nije posumnjao da više nije u tinejdžerskim godinama.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net LOS ANGELES - APR 9: Ralph Macchio at the 2022 Kids Choice Awards at Barker Hanger on April 9, 2022 in Santa Monica, CA Photo: Hutchins Photo / ipa-agency.net/IPA

Nakon Karate Kida i njegova dva nastavka, prvu značajnu odraslu ulogu ostvario je 1992. u kriminalističkoj komediji “Moj rođak Vinny” u kojoj je, uz Joea Pescija i Marisu Tomei, glumio Billyja Gambinia, čovjeka krivo optuženog za ubojstvo u gradiću u Alabami.

Jedanaest godina poslije potpuno se preobrazio kao psihotični ubojica Donnie u trileru “A Good Night to Die”, a zatim su uslijedili angažmani u serijama “Zakon i red” te “Ružna Betty” u kojoj je glumio političara Archieja Rodrigueza, dečka Bettyne sestre Hilde. Obitelj je prehranjivao zarađujući i kao kazališni glumac na Broadwayu te angažmanom u američkoj verziji “Plesa sa zvijezdama” gdje je osvojio četvrto mjesto.

- Iz nekog razloga imam mladenačku energiju. Zdrav način života ne škodi ako želite ostati zdravi i osjećati se mlado. Ali mislim da sam upravo imao sreće kada je genetika u pitanju - rekao je glumac. Macchio, koji je karijeru počeo 1970-ih u reklamama. Suprugu je upoznao kad je imao 15 godina. Upoznala ih je Ralphova baka. U braku su 34 godine i imaju dvoje djece. Ralpha trenutno glumi u Netflixovoj seriji "Cobra Kai", koja nastavlja pratiti život njegovog lika. Sretan je što u ovoj Netflixovoj seriji uživaju djeca koja se nisu ni rodila kada je sniman film i što ih je serija privukla da pogledaju i film.

