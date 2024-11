'Otac me izbacio iz kuće kad je saznao da želim biti glumica': Jelena Perčin otvoreno o teškom početku karijere

Poznata hrvatska glumica Jelena Perčin u emotivnom je intervjuu otkrila dramatične detalje iz svoje mladosti, posebno težak odnos s ocem koji se protivio njezinoj želji da postane glumica. Njihov sukob kulminirao je kada ju je, nakon što je saznao da se potajno prijavila na Akademiju dramske umjetnosti, izbacio iz obiteljskog doma.

Iako je Zdravko Perčin, Jelenin otac, bio blisko povezan s kazališnim svijetom kroz svoje restorane i čak radio u Kerempuhu kao student, kategorički se protivio kćerinoj želji da postane glumica. - Moji su roditelji bili zaljubljenici u teatar. Vodili su me u kazalište kao dijete, tata je čak kao student imao poslove u Kerempuhu. No prema bližnjima je imao nekakav inat - prisjeća se Jelena u razgovoru za tjednik 7dnevno.

Potaknuta profesoricom hrvatskog jezika u srednjoj školi, Jelena se odlučila prijaviti na Akademiju dramske umjetnosti. Pripreme za prijamni ispit odvijale su se u tajnosti, uz pomoć glumica Helene Buljan i Nataše Dangubić. - Za prijamni sam se spremala potajno. Mama je znala, ali ne sve. Nisam ja baš u to vrijeme puno komunicirala s roditeljima - otkriva glumica.

Kada je otac saznao za prijamni ispit, njegova reakcija bila je burna. - Kad je tata doznao, izbacio me je iz kuće. Spavala sam kod prijateljice u Zagrebu, baš je bilo gadno - prisjeća se Jelena. Posebno je upečatljiv bio susret njezina oca s profesorom Joškom Juvančićem, kojem je ljutito predbacio što ga nije obavijestio o kćerinoj prijavi.

Odnos s ocem ostao je složen i nakon što je Jelena uspješno upisala Akademiju. - Dandanas nije se s time saživio. Kao, prihvatio je, no mislio je da će to prestati, da će me proći pa ću upisati nešto drugo - objašnjava glumica. Čak i danas, kada je teško bolestan, često je pita: "Jesi li još glumica?"

Unatoč teškom početku, Perčin je izgradila uspješnu karijeru u hrvatskom glumištu. Danas je jedna od najcjenjenijih domaćih glumica, s impresivnim portfoliom kazališnih i televizijskih uloga. Njezina priča svjedoči o snazi karaktera i ustrajnosti u ostvarivanju životnih snova, čak i kad se suočavamo s protivljenjem najbližih. Danas, kao majka troje djece i uspješna glumica, Jelena sa zrelošću gleda na prošle događaje, priznajući da su je životne okolnosti ojačale i pomogle joj da postane osoba kakva je danas.

Podsjetimo, u nedavnom intervjuu za Večernji list Jelena je progovorila o odnosu s bivšim suprugom Momčilom Otaševićem: - Sa svojim prvim suprugom imam fenomenalan odnos, mi smo prijatelji. Meni je za Lotu bilo važno da svog tatu može dobiti i vidjeti kad god želi. Naravno, sve se to mijenja kod djece, postoje faze identifikacije, kada imaju veću potrebu za mamom ili tatom. To treba prepoznati i ispoštovati. Takva situacija je i s Momom, radimo takve poslove kakve radimo, na papiru imamo da djecu viđa svaki drugi vikend, no to ne može uvijek biti baš tako. Ja sam žena od dogovora, svoju djecu može viđati kad god može i želi. To je za moju djecu dobro, a odnos koji je između nas i koji smo imali je samo naša stvar - otkrila je glumica.

