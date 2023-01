Otac Jeremyja Ruehlemanna koji je umro u 28. godini otkrio da se maneken borio s ovisnostima

Model Jeremy Ruehlemann preminuo je prije nekoliko dana u dobi od 27 godina, a uzrok smrti tada još nije bio poznat. Modni dizajner Christian Siriano, koji je Ruehlemanna smatrao svojom muzom, u nedjelju je na Instagramu podijelio dirljivu objavu u kojemu je napisao koliko mu već nedostaje. Objava je bila serija fotografija Ruehlemannovih trenutaka u modelingu, kao i nekoliko fotografija Siriana i Ruehlemanna zajedno.

Jeremyjev otac sada je otkrio je da se Jeremy borio s ovisnošću o lijeku protiv bolova i drugim lijekovima na recept, a u prošlosti je pokušavao riješiti se ovisnosti odlaskom na rehabilitaciju.

- Išao je na rehabilitaciju i pokušao je prestati uzimati lijekove na recept. Očito, nije bio uspješan - rekao je shrvani Achim Ruehlemann za Daily Mail. Istaknuo je pak da nisu sigurni što se točno Jeremyju dogodilo te da još čekaju nalaze toksikoloških testova.

Naglasio je također da je njegova smrt sigurno bila nesreća.

- Nije želio okončati svoj život, ovo je bilo slučajno. Očito je imao problema s ovisnošću o drogama, ali je bio jako sretan. Volio je život. Bio je vrlo živahan, divna duša i čovjek koji se puno davao - zaključio je.

Dizajner Siriano na Instagramu se pratiteljima požalio da je "teško izgubiti prijatelja koji je bio tako lijepa duša". - Ovo je za Jeremyja, najljepšeg muškarca koji je davao toliko ljubavi svima koje je upoznao bez obzira na sve - napisao je Siriano i dodao kako je Jeremy bio jedna od njegovih muza i uvijek će biti, te da ga je inspirirao.

- Šaljem svu svoju ljubav njegovoj obitelji i prijateljima koji su izgubili nekoga tako posebnog. Znam da ćemo se opet sresti jednog dana, ali sada ga samo želim zagrliti. Lijepo se odmori J. mi te svi puno volimo! Pošaljite ljubav njegovoj obitelji danas, molim vas - dodao je Siriano.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Ruehlemann je bio rodom iz Mahwaha u državi New Jersey. Radio je kao savjetnik u kampu i studirao psihologiju u školi prije nego što je 2017. otišao u karijeru modela. Od tada je nastupio na nekoliko Sirianovih modnih revija i bio model za brendove i dizajnere, uključujući Johna Varvatosa, Josepha Abbouda, Superdry, Macy’s, Zaru, Nicka Grahama i Atelier Cillian.

Zvijezda u usponu također se pojavila u GQ i Playhaus Magazinu te je radila sa Superdryjem i Perryjem Ellisom.

Ruehlemannova posljednja objava na Instagramu bila je slika iza kulisa s nečega što je izgledalo kao foto snimanje s brendom Tommy Hilfiger, uz naslov 'Bts s Tommyjem'.

Nakon vijesti o smrti manekena, Hilfigerov mlađi brat Andy Hilfiger napisao je u komentarima, 'Tako mi je žao', nakon čega je uslijedio emotikon s rukama koje se mole. Jason Kanner iz Soul Artist Managementa potvrdio je smrt modela na svojim računima na društvenim mrežama.

- S velikom tugom i teška srca obavještavam vas da je Jeremy Ruehlemann preminuo - napisao je uz nekoliko profesionalnih fotografija Jeremyja.

- Jeremy je bio autentično svoj. Bilo je nešto u vezi s njim zbog čega si navijao za njega. Kada ste mu se obratili, on je slušao svojim očima i ušima. On je uistinu bio i uvijek će biti jedinstven. Jeremy, nedostajat ćeš. Zadržat ćeš mjesto u mom srcu. Molimo vas da zadržite Jeremyjevu obitelj u svojim molitvama. Neka Bog pokriva Jeremyja i njegovu obitelj zaštitom i molitvom. Nedostajat ćeš mi Jeremy. Počivao u miru gospodine - dodao je Kanner. Ruehlemannova biografija na LinkedInu pokazuje da je pohađao Sveučilište Rowan od 2013. do 2017., gdje je rekao da se 'zaljubio u psihologiju i razumijevanje načina na koji ljudska bića funkcioniraju, mentalno i emocionalno.'

Ruehlemann je napustio školu kako bi nastavio svoju karijeru modela, odluka za koju je rekao da će uvijek biti sretan što ju je donio.

- Vještine i iskustvo koje sam naučio u zadnjih 5 godina punog radnog vremena u modelingu, putovanjima i druženju s ljudima iz cijelog svijeta naučile su me više o tome kako ljudi rade nego što bi ikada mogao bilo koji tečaj psihologije - napisao je u biografiji na LinkedInu.

Slavni vizažist Hung Vanngo oplakivao je Ruehlemannovu smrt na Instagramu, napisavši da je slomljen zbog te vijesti.

- U ovoj industriji susrećeš puno ljudi, ali on je bio jedan od onih ljudi koji bi čak i da ga jednom sretneš bio dio tvog srca zauvijek. Moj tim i ja volimo i cijenimo vrijeme koje smo proveli radeći s njim. Pravi prijatelj, voljet ćeš se i pamtiti zauvijek. RIP Jeremy - napisao je Vanngo.

Kreativni direktor Halstona Ken Downing napisao je: 'Zbogom slatki Jeremy. R. I. P. Jeremy Ruehlemann. Ljubav tvojoj obitelji koju si obožavao, kao što oni vole i obožavaju tebe. Slomljena sam srca.'

Ruehlemannov prijatelj iz djetinjstva Gianni Simpson objavio je posvetu na Facebooku, gdje je podijelio sjećanja na njihovo zajedničko vrijeme u Odyssey Teen Campu.

- Cijeli dan pokušavam sabrati misli i što uopće reći. Oboje smo se upoznali u dobi od 15 i 17 godina. Zbližili smo se jer smo osjećali da se naši roditelji ne mogu nositi s nama kao problematičnim tinejdžerima i poslali su nas oboje na 4 tjedna u OTC! Odmah smo postali nerazdvojni i oboje smo se zbližili oko glazbe, sporta, modnih tetovaža itd. Odrastali smo zajedno svako ljeto dvije godine nakon toga i nazvali bismo jedno drugo za sve. Definitivno si me emocionalno vidio u mom najgorem i najboljem izdanju i ne mogu ti dovoljno zahvaliti za prijateljstvo i ljubav koju si mi pružio u zadnjih 10 godina, brate. Volim te zauvijek i to što sam čuo da si otišao stvarno mi je slomilo srce - napisao je Simpson.

