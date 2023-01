Kći Lise Marie Presley podijelila fotografiju na kojoj pozira s majkom samo četiri dana prije smrti

Lisa Marie Presley, glazbenica i jedina kći rock'n'roll legende Elvisa Presleya, umrla je 12. siječnja u 55. godini života nakon što je hitno prevezena u bolnicu u Los Angelesu zbog srčanog zastoja. Presley je pretrpjela srčani zastoj u svom domu u predgrađu Los Angelesa Calabasasu u četvrtak, a mediji su izvijestili da su bolničari izveli postupak oživljavanja i dali joj epinefrin kako bi ponovno pokrenuli njezin puls.

Njezina kći Riley Keough (33) sada je objavila fotografiju na kojoj se nalazi s majkom, a to je bio posljednji put da su se vidjele, četiri dana prije smrti. Fotografirale su se 8. siječnja u Formosa Caféu, u zapadnom Hollywoodu.

- Osjećam se blagoslovljeno što imam fotografiju od zadnjeg puta kada sam vidjela svoju predivnu majku - napisala je Riley u opis fotografije.

Njezina glazbena karijera započela je debitantskim albumom “To Whom It May Concern” iz 2003. Slijedio je album "Now What" iz 2005., a oba su dospjela među 10 najboljih na Billboardovoj ljestvici albuma 200. Treći album, "Storm and Grace", objavljen je 2012.

Tek dva dana prije njezine smrti, Lisa Marie i Priscilla Presley su prisustvovale dodjeli Zlatnih globusa na Beverly Hillsu, gdje je Austin Butler osvojio nagradu za najboljeg glumca u dramskom filmu za glavnu ulogu u prošlogodišnjem biografskom filmu "Elvis".

Inače, Lisa Marie Presley rođena je 1968. i jedina je vlasnica očeve vile Graceland u Memphisu, popularne turističke atrakcije gdje je živio i umro kralj rock'n'rolla te je tamo i pokopan. Imala je devet godina kada je Elvis umro od srčanog zastoja u Gracelandu 1977., u dobi od 42 godine. Elvisovi članovi obitelji također su pokopani tamo, a tamo je prije dva dana pokopana i Lisa. Glazbenica je pokopana pokraj svog sina Benjamina koji je tragično preminuo prije dvije godine.

Elvis je imanje ostavio svojoj kćeri, kao jedinoj nasljednici. Lisa ga je dobila 1993. godine, na svoj 25. rođendan, kao dio zaklade. Kako bi nastavila uspješno upravljati njime, glazbenica je odlučila osnovati novu zakladu sa svojom majkom Priscillom. Ona je osnovala Elvis Presley Enterprises, otvorila Graceland za javnost te obožavateljima ponudila obilaske imanja i mogućnost noćenja i tako kapitalizirala očev imidž i masovno obožavanje. Lisina želja jest da imanje na kojem je ona provela djetinjstvo sad, nakon njezine smrti, pripadne njenim kćerima, Elvisovim unukama. Imanje u Memphisu tako bi trebale podijeliti Riley Keough i blizanke Harper i Finley Lockwood, potvrdio je Lisin glasnogovornik za People.

No, čini se kako sve nije tako jednostavno. Ogromno bogatstvo koje je Lisa naslijedila gotovo se istopilo i to najviše tijekom posljednjih godina, što zbog pravnih bitaka koje je vodila, što zbog nepromišljenih odluka, piše Inside Editor. Govori se kako je Lisa u trenutku svoje smrti bila dužna više od milijun dolara neplaćenog poreza, kao i da je na raspolaganju imala tek 95.266 dolara u gotovini te 714.775 dolara u dionicama, obveznicama i drugoj imovini.

Glazbenica je prije smrti prodala i 85 posto udjela u tvrtki Elvis Presley Enterprises, u kojoj su bila prava na Presleyjevo intelektualno vlasništvo, kao i pravo upravljanja Gracelandom kao turističkom atrakcijom. Zahvaljujući tome što joj je ostalo 15 posto udjela, dobivala je 100 tisuća dolara mjesečno, kao i plaću od 4.361 dolara mjesečno kao zaposlenica Gracelanda.

