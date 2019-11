Osvojio je gotovo pola mil. kuna na TV kvizovima, a sada nam je donio prvo kvizaško zlato!

Hrvatska je prošlog vikenda dobila svoju prvu zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u kvizu! Ovaj veliki uspjeh u Sofiji postigao je poznati kazališni redatelj dr. Mario Kovač, koji je najbolji Europljanin postao upravo u svom području - izvedbenim umjetnostima, odnosno kazalištu, baletu, operi i mjuziklima.

Naime, na Europskim prvenstvima se osim pojedinačnog općeg kviza, parova i ekipnog prvenstva igraju i specijalistički kvizovi iz nekoliko područja, a Mario je osvojio prvo mjesto u konkurenciji čak stotinu natjecatelja, među kojima je bilo i nekoliko njegovih kolega redatelja.

Još uvijek nisam siguran

– Još uvijek nisam siguran da se sve to dogodilo. To je sve daleko iznad mojih očekivanja. Činjenica je da sam se pripremao isključivo za taj kviz, budući da mi je to struka i kategorija u kojoj sam dobar, ali i kategorija koja se rijetko javlja na kvizaškim natjecanjima, zato što se time bavi jedan uži krug ljudi – kazao nam je Mario Kovač koji je morao iskoristiti tu priliku. Za natjecanje se sustavno pripremao čitajući literaturu, prateći dnevni i tjedni tisak, te sastavljajući pitanja.

Foto: Privatna arhiva

– Moja želja je bila plasman među 10 najboljih, i sve slabije od toga jako bi me razočaralo. Naravno da sam se nadao i ulasku među prvih pet, a kad si tu onda je i medalja moguća. No zlato me izbacilo iz takta – veli Mario koji je od 50 mogućih imao 39 točnih odgovora. Na drugom mjestu bio je njegov kolega, kazališni redatelj iz Finske, koji je imao 36, a broncu je osvojio Britanac Kevin Ashman, jedan od najpoznatijih svjetskih igrača svih vremena. Ashman je na ovom prvenstvu osvojio čak šest medalja.

– U prirodi posla redatelja je da se razumije u sve pomalo. Osim ovog klasičnog, redateljskog dijela posla, moraš poznavati i psihologiju, ali i vizualne umjetnosti kao što su scenografija, arhitektura, kostimografija. Redatelj mora znati i glazbu i povijest ako radi neku povijesnu predstavu. Nama je u prirodi posla da znamo puno, a kod mene se to spojilo s ljubavi prema kvizovima i drago mi je da to donosi rezultate.

Kotigin odličan rezultat

Kovaču je posebno drago što se među pitanjima pojavila i jedina kubanska primabalerina Alicia Alonso, koja je umrla prije mjesec dana. Vijest o njenoj smrti pročitao je u novinama i zapamtio ime, jer je pretpostavljao da bi mogla doći na Europskom prvenstvu. Večer prije natjecanja je spomenuo našim predstavnicima, koji su mu poslije zahvaljivali.

– Dorjani i Deanu sam kazao da joj prezime zapamte preko Fernanda Alonsa, bivšeg vozača Formule 1 – sa smiješkom će Mario.

Valja spomenuti kako je na ovom natjecanju uspješan bio i Dean Kotiga, koji je osvojio šesto mjesto u kategoriji Izvedbena umjetnost, no puno je važnije da je šesti bio i u individualnom kvizu opće kulture, što je najbolji plasman nekog našeg kvizaša uopće. Dorjana Širola ponovno je najbolja žena u Europi, a osvojila je 22. mjesto. Naša reprezentacija opet je osvojila šesto mjesto u ekipnoj konkurenciji, što je još jedan veliki uspjeh.

Foto: Privatna arhiva

– Kad bi kviz bio manje britanocentričan, mi bismo sigurno ušli u polufinale. Sastavljači pitanja naklonjeni su britanskim bizarnostima, a mi sigurno ne možemo znati za neku njihovu Kristinu Mandarinu. E baš za toliko su na svakom prvenstvu Britanci bolji od nas – veli Kovač.

Svestrani redatelj dosad je na televizijskim kvizovima osvojio gotovo pola milijuna kuna. Najviše, 120 tisuća kuna, dosad je zaradio na kvizu 1 protiv 100, a novac je osvajao i na Potjeri, EUnigmi, te u prvom Milijunašu. Naravno, želja mu je ponovno zasjesti u vrući stolac nasuprot Tariku Filipoviću, stoga se nada da će ga uskoro ponovno pozvati u ovaj kviz.

Prije četiri godine i sam je bio voditelj kviza “Kvizna situacija”, koji se emitirao na HRT 3 i imao dosta poklonika. Premda je u najavi bila i druga sezona, do nje nije došlo jer novo vodstvo HRT-a nije bilo zainteresirano za nastavak suradnje