Oskarovac o Jacksonu: 'Pitao sam ga je li djevac, a on se samo nasmijao'

Prije 26 godina Michael Jackson se prvi put suočio s optužbama o seksualnom zlostavljanju djece, a godinu poslije toga njegov bliski prijatelj i česti posjetitelj ranča Marlon Brando u razgovoru s nadležnim institucijama dao je naslutiti da je Michael uistinu bio blizak s djecom na neprimjeren način.

- Mislim da je razumno zaključiti da je Jackson vjerojatno imao veze s tom djecom - zaključuje u razgovoru Brando o kojem piše Huffington Post.

U ožujku 1994. godine, ured okružnog tužitelja u Los Angelesu prišao mu je kako bi ga ispitali o "neobičnom razgovoru kojeg je vodio s Jacksonom i njegovim sumnjama o ponašanju kralja popa u okruženju mladih dječaka", stoji u objavi podcasta. U razgovoru također izražava dojmove i brigu oko svog sina, Miko C. Brando, koji je radio kao zaštitar za Jacksona. U nastavku opisuje dijalog koji se navodno dogodio nakon što mu je Brando prigovorio tijekom večere na Neverland ranču, a rezultirao je otkrivanjem nepoznatih detalja.

Teme razgovora bile su šarolike, a Brando svjedoči kako se Jackson rasplakao usred svega tvrdeći kako je mrzio svog oca, Joe Jacksona. Potom su pričali o homoseksualnosti i djeci, zbog koje je Jackson bio optužen 1993. godine. Istaknuo je kako mu Jackson nikada nije tvrdio da je homoseksualac, niti je priznao seksualne odnose s dječacima.

Jednostavno je nastavio plakati, a Brando je mislio da mu svojom potresenošću Jackson nešto želi reći.

Foto: Marlon Brando Foundacion

- Moj dojam je bio da mi nije htio dogovoriti na pitanja jer je bio prestrašen - kaže on ističući kako kralj popa nije volio psovati te da bi se obrecnuo kada bi ljudi koristili riječi poput "J..." , a pogotovo bi mu bilo nelagodno kad bi ga se pitalo o seksualnom životu.

- Pitao sam ga je li djevac, a on se nekako nasmijao i rekao: "Oh Brando" - kaže dalje Marlon dodajući kako ga je onda pitao što radi kako bi došao do seksa te da se pjevač onda posramio.

- Pitao sam ga tko su ti prijatelji, a on je rekao da ne poznaje nikoga svoje dobi i ne sviđa mu se nitko njegove dobi, pa sam ga pitao kako to, on je tvrdio da ne zna i to nastavio ponavljati - prepričava Brando koji je preminuo 2004. godine. Nakon smrti, njegov sin Miko rekao je za L.A. Times da je Brando u zadnjim godinama života smatrao Jacksona jednom od najbližih osoba.