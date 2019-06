Michael Jackson: Glazbeni genijalac ili zlostavljač djece?

Prošlo je deset godina od smrti jednog od najkontroverznijih glazbenika 20. stoljeća koji je s potpunim pravom nosio titulu kralja popa, ali i epitet "kontroverzni" nosio je razlogom zbog brojnih optužbi za pedofiliju, skrivanja identiteta svoje djece, izbjeljivanja kože, ovisnosti o lijekovima...

Kobna doza

Naravno, nije teško pogoditi kako je riječ o Michaelu Jacksonu koji je preminuo 25. lipnja 2009. godine u dobi od 50 godina i to od prevelike količine propofola, anestetika koje je uzimao u kombinaciji sa sredstvom protiv tjeskobe i lijekovima protiv nesanice. Jackson je preminuo samo desetak dana prije početka povratničke turneje u londonskoj O2 areni. U sklopu turneje trebao je održati 50 koncerata i svi su bili rasprodani. Bio je to zadnji pokušaj da oživi svoju slavu, ali kombinacija lijekova koje mu je dao njegov liječnik Conrad Murray bila je smrtonosna i zbog toga je Murray na kraju završio i na sudu.

Osuđen je na četiri godine zatvora, a izašao je nakon dvije godine i po izlasku iz zatvora optužio je Michaelova oca, sada pokojnog Joea Jacksona, da je sina kemijski kastrirao kako Michael ne bi ušao u pubertet i kako bi izbjegao mutaciju koja bi promijenila njegov visoki glas. Govorio je Murray i o lošem odnosu između oca i sina, ali to i nije bila neka tajna jer sam Michael prvi put je 1993., gostujući u talk showu Oprah Winfrey, javno govorio o tome kako ga je otac Joe psihički i fizički zlostavljao. Ispričao je tada kako su i njegova braća i sestre bili žrtve tog zlostavljanja, a otac ih je tukao kada nije bio zadovoljan njihovim sviranjem i pjevanjem. Cijela obitelj Jacksona bila je iznimno glazbeno nadarena, a u ozbiljan svijet glazbe Michael ulazi 1964. godine kada se s bratom Marlonom pridružio grupi The Jackson Brothers koju su stvorili njihova braća Jackie, Tito i Jermaine. U bend je Michael ušao s osam godina i već tada ga Rolling Stone proglašava glazbenim čudom od djeteta. Još dok je bio u bendu s braćom, snimao je svoje solo albume, ali tada je bio još dijete i u solo glazbene vode upustio se 1979. godine kada izdaje album "Off the Wall" koji se prodao u više od 20 milijuna primjeraka. Na tron kraljevstva popa stavio ga je album "Thriller" objavljen 1982. godine koji i danas u Americi drži rekord po prodaji. Osim što su mediji u to vrijeme hvalili njegov glazbeni ukus, bavili su se i činjenicom kako je Jacksonu koža sve svjetlija i svjetlija. Otkako je saznao da ima vitiligo, pjevač je počeo izbjeljivati svoju kožu, a zbog toga je bio često prozivan i osuđivan kako se odriče svog nasljeđa. - Znam koje sam rase. Dovoljno mi je pogledati se u zrcalo, znam da sam crn - izjavio je Jackson jednom prigodom. Ljubavni život je također posebno poglavlje u njegovu životu.

Prvi put se oženio 1994. godine za Lisu Marie Presley, kći Elvisa Presleya. Vjenčao se nedugo nakon što su se pojavile optužbe da je seksualno maltretirao 13-godišnjeg Jordana Chandlera i poslije se izvan suda nagodio s obitelji Chandler i isplatio im 22 milijuna dolara. Od Lise Marie rastao se nakon dvije godine braka, a drugi put se oženio medicinskom sestrom Debbie Rowe koja mu je rodila dvoje djece, sina Princea Michaela i kći Paris. Rastali su se nakon tri godine braka, a Debbie je Jacksonu prepustila skrbništvo nad djecom. Treće dijete Princea Michaela Jacksona II., poznatog i kao Blanket, Michael je dobio 2002. godine i nikada nije htio otkriti identitet njegove majke. Kada se s djecom pojavljivao u javnosti, lice im je uvijek prekrivao i godinama javnost nije znala uopće kako mu djeca izgledaju. Najveći skandal izazvao je kada je Blanketa, koji tada nije imao ni godinu dana, pokazao obožavateljima držeći ga preko balkona hotelske sobe u Berlinu. Javnost se zgrozila ovakvim ponašanjem pjevača, a on se poslije ispričao i rekao kako je to bila pogreška. Dosta se nagađalo i o njegovim estetskim operacijama koje su mu na kraju sasvim promijenile izgled. Ono što je sam priznao su četiri operacije nosa, ali tvrdio je kako je to bilo iz zdravstvenih razloga. Još dok je Jackson bio živ suočavao se s optužbama za pedofiliju i seksualno zlostavljanje djece, a nakon njegove smrti pojavila su se i neka nova svjedočanstva.

Teške optužbe

Poznato je kako je na svom imanju Neverland, na kojem je imao i zoološki vrt, često u goste pozivao djecu, posebno dječake, pa je tako često gost na imanju Neverland bio i glumac Macaulay Culkin. Novi dokumentarac HBO-a "Napuštajući Neverland" donosi svjedočanstva Wadea Robsona i Jamesa Safechucka koji svjedoče kako ih je Jackson zlostavljao od njihova djetinjstva do adolescencije. Za razliku od većine glazbenika, on je turneje pred kraj karijere izbjegavao jer za iste nije imao snage jer je sve više bio pod utjecajem jakih tableta za smirenje, a dosta se i povukao u sebe nakon brojnih optužbi za pedofiliju. U njegovu obranu najviše je stala Elizabeth Taylor koja je tvrdila je kako je Jackson s tim dječacima boravio u istom krevetu, ali da su samo gledali televiziju. Kada ga je početkom 2000-ih i dječak Gavin Arvizo optužio za seksualno maltretiranje Jackson se opet "navukao" na morfij i demerol i naglo je opet počeo mršavjeti. Tada je oslobođen optužbi, ali nakon dokumentarca HBO-a u glazbenom svijetu sve češće se postavlja pitanje hoćemo li Jacksona pamtiti kao genijalnog glazbenika ili seksualnog zlostavljača djece.

