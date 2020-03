Osječki reper snimio hit singl sa 77-godišnjom bakom repericom i oduševio sve

"Ima nakrivljenu kapu, živi na četvrtom katu, nisi očekiv'o da ćeš čuti neku baku", stihovi su nezoboravne suradnje između osječkog repera Kandžije Osjekanovića i 'najkul' bake iz sisačkog Doma za starije i nemoćne, 77-godišnje Nade Vinšek.

Reperica Nada već je šest godina na četvrtom katu sisačkog Doma, a kako je rekla, rado sluša Edu Majku, Stoku, Nereda i Vojka. Međutim, čini se kako je Nada suradnju ipak ostvarila s jednim drugim reperom.

Osječki reper Kandžija pristao je na poziv ekipe emisije Nove TV 'Provjereno' doći u starački dom, zapjevati s Nadom i, da bi stvar bila još bolja - snimiti singl s njom!

Ovoj su promotorici rep žanra u sisačkom Domu apsolutno svi podrška, a ona im zauzvrat rado otpjeva pokoji svoj stih.

- Inače obožavam recitirati i onda me to malo ponukalo kao da je to neka recitacija uz glazbu, a onda je to na koncu ispalo repanje - rekla je ekipi Provjerenog Nada. Osim snimanja singla, reper je posjetio njezin Dom i sve prisutne zabavio svojim repom.

Foto: Promo

- Zvali su me iz Provjerenog da pomognemo gospođi baki napraviti pjesmu, a usput smo i malo repali u Domu i ne znam jesu li razumjeli, ali su osjetili iskrenost i bilo je odlično - rekao nam je Kandžija.

Ostali stanovnici doma ostali su oduševljeni reperom, a on je Nadu nakon toga odveo u tonski studio.

Kandžija i Nada tako su imali jedan cijeli dan u tonskom studio samo za sebe, a rezultat je upravo ova hit suradnja, za koju su, naravno, snimili i naslovnu fotografiju za cover albuma svog singla.

Foto: Promo

- Moram priznati da sam pomogao tu i tamo radnim mlađim pjevačicama kako da naprave hit, ali ovo je bilo najluđe dosad - priznao nam je osječki reper.

Baki reperici, kako je svi zovu, tako se ostvario se najveći san.

- Sad sam se začudila kako to traje, kako to treba ponavljati, kako to treba dobro izmiksati - rekla je baka.

Najkul baka rep nije samo hobi, prošle je godine odnijela čak drugo mjesto na Supertalentu za starije od 65. godina.

Oduševljeni reper predložio je i neku turneju po domovima, no baka je rekla kako će ona i dalje na četvrtom katu svog doma rješavati križaljke, gledati televiziju i ako joj dože, napisati poneki pjesmuljak.