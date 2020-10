Osjećaju se tenzije: Crveni tim negoduje protiv Dominika jer ga smatraju agresivnim

U crvenom timu javile su se lagane tenzije koje Marica komentira s Matejem. Naime, Marica smatra da je Dominik pomalo buntovan, što smeta drugim kandidatima.

„Ljudi su me puno puta povrijedili ne shvaćajući neke stvari. Osam godina sam išao na folklor, sa mnom nitko nije htio plesati jer sam se puno znojio. Čak me i ovdje u kući smatraju grubijanom, ali ne shvaćaju da je to sve iz dobre namjere. Možda imam loš pristup pa se ljudi uplaše“, komentirao je u suzama Dominik. Na trening crvenih došlo je samo sedam kandidata, odnosno, nije se pojavio Danijel, što je razbjesnilo Edu jer smatra da mu je sam trebao doći reći da ima probleme.

Plavi komentiraju Oliverin izlazak iz showa, a čini se kako su djevojke znale zašto Olivera doista želi izaći dok ostatak ekipe nije znao te zbog toga Ana ne treba imati osjećaj da se radilo o žrtvovanju. Trenerica Maja zaključila je da je Olivera zapravo pobjegla iz showa. Edo je došao po Danijela, koji je ležao jer je bio uznemiren liječničkim nalazima, koji su mu potvrdili da ima stalnu aritmiju, no na trenerovu sugestiju ipak je došao na trening. Trenerica Maja odlučila je da plavci moraju izabrati nekog tko će joj biti desna ruka, a oni su izglasali Antu za vođu. I crveni su birali vođu, a prije samog izbora Edo je htio provjeriti što se događa s njegovim kandidatima i zašto imaju problem s Dominikom.

Foto: RTL

„Susrela sam se s puno agresivaca, živjela sam s jednim koji je glumio pred drugima da je dobar, a iza zatvorenih vrata je bio nešto drugo“, kazala je Vijoleta, koja zamjera Dominiku petljanje u trening za koji je Edo dao ovlasti Mateju te smatra da on pokazuje agresivno ponašanje.

„Meni je žao cijeli život, kao i sada, da me nitko ne shvaća. Ja sam borac i želim taj borbeni duh prenijeti na druge“, kazao je Dodo. Petra mu zamjera što se ponaša kao vuk samotnjak koji ostatku ekipe ne govori što ga muči. Trenerica Maja pokušava motivirati Anu, koja se osjeća loše smatrajući da nije u redu da je ispalo kako se Olivera žrtvuje zbog nje. Uz Majinu pomoć uspjela se rasteretiti tih loših osjećaja. U crvenom je timu poslije odrađenog treninga donesena odluka da Matej bude vođa kad nema trenera. I dok se plavi i crveni tim nakon treninga muče s prehranom, trener Edo odlučio je provjeriti kako funkcionira Marica i koliko je spremna podilaziti drugima bez da razmisli što zapravo želi. Tako ju je zamolio da ga izmasira, što je ona bez razmišljanja prihvatila, ali joj je Edo osvijestio što radi te da mora prestati udovoljavati drugima.

„Uvijek sam sebe preispitivala i na kraju zaključila da sam ja kriva za sve“, kazala je Marica, koju najviše muči što ima loš odnos sa svojom obitelji, naročito s bratom, koji je često povrijedi. U plavom timu Maja pokušava Anu osvijestiti o svemu što je propustila u životu jer se sramila pokazivati pred ljudima pa je tako, primjerice, izbjegavala ići na svadbe, a nije ni bližnjima priznala koliko joj debljina smeta.

Ipak, okidač za suze kod Ane, ali i trenerice Maje, bio je kada je otvorila poruku na kojoj je pisalo da zbog svoje debljine nije postala majka, a to je i informacija koju ima od liječnika. „Nadam se samo da je svjesna svega i da će doći do svog cilja“, zaključila je Maja. U novom velikom izazovu timovi su igrali nogomet, a cilj je bio da svi iz tima moraju dati gol, no izazov je dodatno problematičan jer se igralo na brdu.