Opet neuspjeh: Zbog ovoga su četiri para ostala bez bodova

U utorak navečer svi su ostali zatečeni situacijom koja će se dugo prepričavati na setu showa "Tri, dva, jedan – kuhaj!" Čak četiri para nisu uspjela servirati jelo!

Izazov Jedan na jedan najviše se zamjerio Ružici i Barici, Andrei i Barbari, Vjekoslavu i Davorki te Robertu i Ivanu, koji su po prvi put u ovoj sezoni ostali bez bodova jer žiri nije imao što ocijeniti. Simpatične sestrične nisu uspjele na vrijeme servirati svoje jelo te su pred žiri iznijele namirnice u posuđu u kojem su ih i pripremale.

„Ovo je odrađeno perfektno i salata je fantastična, ali neću taknuti kuhaču jer želim biti fer prema ostalima“, kazao je Ivan Pažanin, kojemu je, baš kao i Mateji Domitrović Sabo, bilo žao što Ružica i Barica nisu uspjele servirati tanjur jer bi sigurno zaslužile visoke bodove.

U istoj situaciji našle su se i mlade arhitektice te bajkeri iz Istre, koji su uspjeli servirati samo prilog. Unatoč tome što su im prilozi bili iznimno ukusni, članovi žirija složili su se da će i njihova jela ostati neocijenjena, baš kao i ono Vjekoslava i Davorke, koji su prema sudačkom stolu krenuli s jednim malim krumpirićem i jednom malom polpeticom na tanjuru.

„Iz poštovanja prema meni, iz poštovanja prema žiriju, nemojte staviti ovaj tanjur na stol. Sve razumijemo i sve znamo, malo ste danas izgubili busolu tako da je najbolje zaboraviti današnji dan. Nema tuge, nema plakanja, igra je igra“, kazao je Pažanin, a Vjeko je za njega imao spreman odgovor.

„Ovo je isto kao da Šprajc ima vijesti od 20 sekundi, a kod Macole se potukla Torcida i BBB, Putin je napao Ameriku i Plenković je dao ostavku. On to ne bi stigao sve staviti u 20 sekundi, pa tako ni mi nismo stigli sve pripremiti“, našalio se Vjeko. No, unatoč tome što polovica natjecateljskih parova nije bila ocijenjena jer nije stigla servirati svoja jela, pola ih je ipak stiglo napraviti sve što se od njih tražilo. Najuspješniji u tome bili su Nikolina i Otto, koji su za ukusnu grdobinu sa škampima zaradili ukupno 26 bodova.

„Ne znam jesu li mahali čarobnim štapićem, ali oni su uspjeli kompletno iznijeti svoje jelo, koje je bilo jako dobro“, pohvalila ih je Mateja s kojom se složio i Mate Janković.

„U zadnjih nekoliko izazova briljirate zato što postavljate nove parametre i to je dobro“, zaključio je.

Kada se sve zbroji, tim Zlatno prase s ukupnih 143 boda u velikom je vodstvu naspram Starih puca, koje su ostale na 43 boda. Kandidati se moraju što prije uozbiljiti jer će jedan par na kraju tjedna morati napustiti show. Hoće li danas biti uspješniji dan za one koji su danas ostali bez bodova, saznat ćete u 20 sati na RTL-u!