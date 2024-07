Oni su novi vladari i budućnost domaće glazbene scene

Glazbenik Matija Cvek (31) ovog se vikenda oženio Miriam Cikron, a među uzvanicima na svadbenoj svečanosti bili su i njegovi brojni kolege glazbenici. Zanimljivo je da su svi oni mlađi od 40 godina i da su dio suvremene glazbene scene te da će, s obzirom na ono što su dosad pokazali, zasigurno obilježiti i njezinu budućnost. Dobra je to prilika da se prisjetimo glazbenika koji vladaju domaćom glazbenom scenom, a gotovo svi imaju oko 30 godina. Naravno, priča za sebe je Baby Lasagna, koji je nakon Eurosonga već postao svjetska glazbena senzacija.

Novopečeni mladoženja Matija Cvek proslavio se sudjelovanjem u HRT-ovoj emisiji "A strana". Pozornost javnosti prvi je put privukao 2018., kada je objavio svoju pjesmu "Visine". Cvekov prvi studijski album "Izbirljivo i slučajno" (2021.) završio je na vrhu hrvatske ljestvice albuma. Početkom 2022. objavljena mu je suradnja s Eni Jurišić u pjesmi "Trebaš li me". Pjesma je završila na prvome mjestu na HR Top 40 postavši Cvekova prva pjesma na vrhu ljestvice. Na 29. dodjeli Porina kući je odnio dvije nagrade, i to za najbolji pop-album i za najbolju mušku vokalnu izvedbu. Iduće godine osvojio je još tri Porina za pjesmu "Trebaš li me". Lani je sa svojim bendom Funkensteins izdao album "Vile se ovdje igraju", koji je nastao kao plod "jammanja" i otkrio nam jednog zrelijeg Cveka, u čijim su se pjesmama mogle čuti primjese funka.

Kada su vam roditelji Tonči i Vjekoslava Huljić, sasvim je sigurno da ne možete pobjeći od glazbe. To zna i Ivan Huljić (36), koji je prvu pjesmu za Magazin "Zadnja epizoda" napisao kada mu je bilo 18 godina. Od tada je napisao brojne pjesme i hitove za Magazin, Damira Kedžu, Doris Dragović i druge. U jednom intervjuu izjavio je da mu je u glazbenom procesu važno raditi na više fronti istovremeno, uključujući kreativni, lirski i glazbeni pravac, kako bi se "razbila monotonija". Otkrio je da najveća glazbena inspiracija dolazi kada nastupa svirajući gitaru ili klavir. Zajedno s majkom radio je i libreta i tekstove za mjuzikle. Ivan je u razgovoru za Večernji list kazao kako mu je prezime istovremeno olakotna i otegotna okolnost.

– Naravno da u startu zvuči kao olakotna okolnost jer su ti neka vrata više odškrinuta i možda ljude zanima što ti to radiš, ali ja sam taj početak odradio. Sada su to usporedbe, a letvica je visoko postavljena. Bio bih lud kada bih se na to obazirao, ali bilo bi glupo govoriti kako ne želim da me uspoređuju s njima, a ulazim na njihov teren. Uostalom, učio sam i dalje učim od njih – rekao nam je Ivan.

Triljski glazbenik Grgo Šipek – Grše (28) nesumnjivo je prvo ime najnovijeg vala domaće glazbene scene. Grše se glazbom počeo baviti 2014. godine. Zanimljivo je da do tada nikad nije slušao hip-hop. Odrastao je u obitelji rokera, a brat mu je bubnjar. Od rock'n'rolla nije mogao pobjeći pa je to pridonijelo i njegovu osjećaju za ritam.

– Kroz teške i traumatične trenutke u životu otkrio sam svoj talent za koji do tada nisam imao pojma da postoji u meni. Iako se muzički talent u mojoj obitelji prenosio s koljena na koljeno, uvijek sam mislio da sam antitalent za muziku, dok nisu došli ti teški trenuci kada sam morao usmjeriti misli na nešto, da na trenutak pobjegnem od stvarnosti i barem nakratko zaboravim na događanja oko sebe – kazao nam je Grše u svom prvom intervjuu, samo nekoliko mjeseci prije nego što se probio hitom "Badr Hari" i prije nego što je snimio album "Tilurium". Prelaskom s tvrdog hip-hopa na trap Grše je eksplodirao i postao naš najpopularniji izvođač nove generacije. Lani je sa singlom "Mamma Mia" postao prvi hrvatski glazbenik koji je zauzeo prvo mjesto Billboardove ljestvice za Hrvatsku i postavio rekord za pjesmu koja se najdulje zadržala na prvome mjestu na toj ljestvici za Hrvatsku. Uslijedili su hitovi "Fantazija", "Tokyo Drift", "Dalmatino" i "Forza", pjesma koja je obilježila ovo ljeto.

Alen Đuras (31) rođen je u Virovitici, odrastao je u Trogiru, a danas ima zagrebačku adresu. Glazbom se počeo baviti u srednjoj školi, kada je naučio svirati akustičnu gitaru. Početkom 2010. godine postao je član Udruge Glazbeni talenti – Music talents iz Splita pod vodstvom prof. Teane Kovačević. Postao je poznat kada je 2016. godine nastupio u drugoj sezoni showa "The Voice", u kojem je došao do finala. Kruna njegove dosadašnje karijere bila je kada je kao prateći vokal nastupio s predstavnikom Hrvatske na Eurosongu 2017. u Kijevu Jacquesom Houdekom. Nakon toga objavio je i prvi samostalni singl "Dotakni mi lice". Tri sezone zaredom angažiran je u HRT-ovim emisijama "Volim Hrvatsku" te "A strana" kao jedan od vokala. Svoj prvi duet "Da ti usne slijedim" s Antonijom Dorom Pleško izbacio je 2020. godine. Nakon toga izdao je još nekoliko singlova kao što su "Poslije tebe" i "Na isto mi dođe", koju je publika itekako prihvatila. U glazbenom zabavnom showu "Zvijezde pjevaju" 2022. godine Alen je prvi put postao mentor. Ove godine imao je zapažen nastup na Dori, na kojoj je s pjesmom "A Tamburitza Lullaby" zauzeo peto mjesto.

Marko Kutlić (29) od svojih ranih dana pokazivao je interes za glazbu te je kao dječak pjevao u crkvenim zborovima. Prvi je audiozapis, obradu pjesme "Tears don't fall", britanskog sastava Bullet for my Valentine, snimio s tadašnjim gitaristom i producentom Lukom Dobrovićem. Kutlić je snimio još nekolicinu audiozapisa, među kojima se ističe obrada hita britanske kantautorice Adele "Someone like you". Godine 2014. osnovan je bend Pravila igre, u kojem je Marko pjevao. Debitantska pjesma "Nebo na mojoj strani", koju je bend izdao početkom 2015. godine, zasjela je na prvo mjesto HRtop40. Početkom 2017. počinje samostalnu karijeru. Prvu samostalnu pjesmu "Srce se spasilo" Marko je izdao u drugoj polovini 2017. godine. Dosad je izdao dva samostalna albuma – "U kapi tvoje ljubavi" 2019. godine i "Poleti, ptico", koji je izašao lani. Ove godine ispunio je svoju veliku želju i počeo nastupati u europskim gradovima.

Hiljson Mandela (31), baš kao i Grše, za dio svog uspjeha može zahvaliti producentu Mihovilu Šoštariću Lockroomu. Pravim imenom Ivan Hilje praktički je odrastao na pozornici, zahvaljujući majci, opernoj pjevačici Diani Hilje. Godine 2008. osnovao je bend Prazna lepinja, u kojem je pjevao i svirao saksofon, a 2013. objavili su prvi studijski album "Danasutra". S dvojicom prijatelja – Ivanom Godinom (poznatiji kao Goca R.I.P) i Mislavom Kljenakom (poznatiji kao Iso Miki) – osnovao je 2013. godine trap grupu KUKU$ te su tako postali pioniri istog žanra glazbe u Hrvatskoj. Debitantski samostalni album "Mandela Effect" objavio je 2022., a na njemu su se našli hitovi "Cura S Kvarta", "Mbappé", "McLaren" i drugi. Premda je danas jedan od najpopularnijih domaćih glazbenika, Hiljson za sebe i dalje kaže da je "skromni dečko iz kvarta". Nedavno je njegova hit-pjesma "Ankaran" čak četiri tjedna bila na prvome mjestu Billboard Croatia Songs liste.

Hrvatska javnost godinama je Dinu Jelusića (32) najviše pamtila kao dječaka koji je 2003. godine predstavljao Hrvatsku na Dječjem Eurosongu u Kopenhagenu. Dino je ostao u glazbenim vodama i s vremenom postao jedan od najboljih hrvatskih rock-vokala, a njegovim sposobnostima dive se i veliki svjetski izvođači. Proteklih godina prvo je sa skupinom Trans-Siberian Orchestra nastupao širom svijeta, a onda je postao klavijaturist jednog od najpoznatijih rock-bendova u povijesti – Whitesnakea. No njemu je ipak najdraži rad s grupom Jelusick, s kojom nastupa po cijelome svijetu. Lani su izdali album "Follow the Blind Man", koji je dobio tri nominacije za Porin, među ostalim i za album godine.

