On je novi kralj YouTubea, prati ga čak 112 milijuna ljudi, a nezadovoljna majka ga je zbog posla 'istjerala' iz kuće

Kraj jednog vremena! I doista jest. Milenijalci i generacija Z znaju da se YouTube potpuno promijenio zato što Felix Kjellberg, poznatiji kao PewDiePie, više nije najpraćeniji kreator na toj platformi. To je trenutačno MrBeast ili 24-godišnji Jimmy Donaldson koji trenutačno ima čak 112 milijuna pretplatnika, a Felix ih sada ima (samo) 111 milijuna.

Šok i iznenađenje

Realno, bilo je samo pitanje vremena kada će 33-godišnji Felix prestati mariti za to da se svidi svakom djetetu na internetu. Već neko vrijeme razmišljao je o odlasku u mirovinu, koju si uz milijunsku zaradu može priuštiti, a nedavno se sa suprugom Marziom preselio u Japan i počeo živjeti potpuno drugi život, a na platformi, čiji je neokrunjeni kralj bio čak pet godina, objavljuje videa na kojima pokazuje ljepote novog prebivališta koje istražuje sa svoja dva vremešna mopsa.

S druge strane, MrBeast trudi se svim silama nadmašiti sam sebe svakim novim videom.

Foto: Instagram

Mnogi koji vole natjecateljske realityje, ali ne žele provesti 45 minuta dnevno gledajući tko će se zaljubiti, posvaditi ili potući, već samo tko će kući otići bogatiji za nekoliko stotina tisuća dolara ili u garažu pospremiti novu "pilu", bit će oduševljeni videima tog mladića čiji snimci broje nekoliko stotina milijuna pregleda.

"Proveo sam 50 dana živ zakopan", "Zadnji koji napusti krug osvaja 500.000 dolara", "Squid Game" u stvarnom životu, pobjednik ide kući s 456.000 dolara, sve to uz fotografiju na kojoj je taj 24-godišnjak širom otvorenih usta, šokiran i iznenađen.

No, tko je zapravo MrBeast? Rođen je 7. svibnja 1988., djetinjstvo je proveo u Sjevernoj Karolini gdje je završio privatnu kršćansku srednju školu. Prvi video na YouTubeu objavio je sa samo 13 godina, u veljači 2012. Prvih nekoliko godina pokušavaoo je pobijediti algoritam te platforme kako bi prikupio što više pretplatnika i pregleda, no to mu nije baš uspijevalo. Imao je nekoliko faza. Prvo je igrao popularnu videoigru Minecraft, pa nakon toga Call of Duty, pa je pokušavao procjenjivati bogatstva drugih youtubera i komentirati dramatične situacije u kojima su se našli drugi kreatori. Tada se rijetko pojavljivao pred kamerom. Neke je preglede uspio skupiti rugajući se 2016. drugim kreatorima te je tada imao već oko 30.000 pretplatnika.

U to vrijeme upisao je i koledž, ali izdržao je samo dva tjedna pa se ispisao rekavši svojoj majci: "Radije bih bio siromašan nego radio bilo što drugo osim na YouTubeu". Majka zbog toga nije bila presretna pa ga je natjerala da s 18 godina napusti roditeljski dom i počne živjeti samostalno. Prvi viralni video snimio je 2017. i u njemu pokazao kako broji do 100.000, za što su mu, rekao je, trebala 44 sata. Kazao je da je shvatio da to funkcionira, bio je očajan što nije imao novca, a kada su mu se predviđanja potvrdila, znao što treba raditi na platformi. Tako je 10 sati gledao spot kreatora Jakea Paula "It's Everyday Bro" i vrtio fidget spinner 24 sata čime je došao do prvog milijuna pratitelja.

Zaposlio prijatelje

Sada ima nekoliko vrsta videa za koje zna da će postati viralni. A to uključuje izazove zadnja-osoba-koja-ode, ili pak daje velike iznose novca vozačima Ubera ili konobaricama, a jednom je otvorio i prodavaonicu automobila i potom sve aute podijelio besplatno.

Kako mu je kanal rastao uspio je zaposliti svoje prijatelje iz djetinjstva koji mu pomažu, a svi oni postali su popularni zbog pojavljivanja u videima. S obožavateljima, za razliku od drugih popularnih kreatora, dijeli samo sitnice iz privatnog života. Otkrio je da boluje od Chronove bolesti, te da je trenutačno u vezi s Theom Booysen. Mediji su o njemu pisali i kada je otvorio restoran koji je plaćao ljudima da u njemu jedu, a nakon toga i franšizu MrBeast Burger u više gradova diljem Amerike.

Foto: Instagram

No, nije se sve dogodilo bez kontroverzi, jer čak 11 njegovih zaposlenika izjasnilo se za New York Times da je bilo ekstremno teško raditi za njega.

To mu nije spriječilo uzlaznu putanju, jer kaže da je perfekcionist koji nema problema potpuno odbaciti video na koji je potrošio čak i nekoliko stotina tisuća dolara i više od nekoliko mjeseci rada.

Godinama se postavljalo pitanje o tome je li posao youtubera održiv i je li moguće postići uspjeh koji je postigao Felix, a sada je potvrđeno da je to još moguće, no kao i na svim društvenim mrežama - treba se znati izboriti s algoritmom.

