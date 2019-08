On je ispao dobar dečko, iako ju je varao: Pjevačica otkrila gadosti o braku s glumcem

Samo nekoliko dana nakon što su u zajedničkoj izjavi objavili da se razvode zbog usmjeravanja na same sebe i svoje karijere, Miley Cyrus je objavila novu pjesmu "Slide Away" koja stihovima aludira na moguće razloge raspada njihovog braka.

Podsjetimo, kad je u prošlu subotu objavila sliku na Instagramu gdje vidljivo ne nosi prsten, glasine o razlazu bračnog para počele su se širiti neviđenom brzinom. Uslikala se za vrijeme odmora u Italiji s Kaitlyn Carter, bivšom ženom Brodyja Jennera. Zajedno su otputovale tjedan dana nakon što je potvrđeno da se Carter i Jenner također razilaze, piše People.

U intervjuu za Elle, prije samog govora o razlazu s Liamom, Miley je opisala svog muža kao osobu koja joj je najveća potpora, ali je dala do znanja kako ju jako privlače žene. Objasnila je kako često ne želi ulaziti u detalje o svojoj vezi s Hemsworthom jer je "kompleksna i moderna i nova i misli da nisu u situaciji koju bi ljudi razumjeli".

26-godišnja pjevačica u novoj pjesmi oslovljava prekid kao ''deterioraciju romantike''.

"Jednom davno bilo je za nas/Probudila sam se i sve je postalo prah/Dušo, bili smo u redu i sad više nismo/ Vrijeme je da pustimo" - pjeva Miley u novoj pjesmi koja dolazi na novom albumu "She is here".

Par koji je poznat po prekidima kroz svoju desetogodišnju vezu i dalje je složan u odgajanju i brizi za kućne ljubimce koje su posjedovali.

"Nastavi dalje, nije nam više 17, nisam ono što sam prije bila. Kažeš da se sve promijenilo, imaš pravo, sad sam odrasla", pjeva Miley, a spot prikazuje statične slike boce viskija koja pluta u bazenu okruženog pilulama.

"Želim svoju kuću na brdu. Ne želim viski i tablete! Ne odustajem lako, ali ne mislim da sam za ovo."

Oboje su počeli iznositi gadne optužbe jedno protiv drugog. TMZ tako izvještava kako se 26-godišnjakinja borila svim snagama da spasi brak s Hemsworthom koji se borio s opijatima i teškim alkoholizmom, a izvori za Fox News tvrde da je njezina borba ovisnostima iz prošlosti presudila braku. Treći izvor TMZ-u tvrdi da su svi navodi vezani uz Hemsworthovu ovisnost budalaština te da je njezina nevjera pravi razlog njihovog raspada.

U rujnu 2013. godine, tijekom jednog od njihovih prekida, Miley je otpratila Liama s Twittera, a tri dana poslije njezin glasnogovornik je potvrdio da par više nije zaručen. Istovremeno, Liama su fotoreporteri uhvatili u zagrljaju meksičke glumice i pjevačice Eize Gonzalez. Pali su vrući poljupci, a Miley se u prvom pojavljivanju nakon saznanja posve slomila pjevajući pjesmu "Wrecking Ball" za koju vjeruju da je upravo o Liamu.