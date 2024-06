Omiljeni Čombe raznježio pratitelje prvom obiteljskom fotografijom od dolaska prinove

Bosanskohercegovački glumac s holivudskom adresom, Miraj Grbić (47), kojeg domaća publika pamti po ulozi dobroćudnog Čombeta iz kultne serije 'Lud, zbunjen normalan', na društvenim je mrežama objavio prvu obiteljsku fotografiju nakon što je njegova supruga, hrvatska glumica Marija Omaljev Grbić (41), u prosincu prošle godine rodila sina.

U najnovijoj objavi na Instagramu omiljeni glumac i njegova supruga poziraju sa svoje dvoje dječice, novorođenim sinčićem Riverom i kćerkicom Billie. - Moja banda - napisao je Grbić u opisu fotografije. Na fotografiji se posebno ističe široki osmjeh male mezimice dok njezin mlađi brat u rukama drži dječju igračku, a na slici im društvo prave ponosni roditelji.

Lijepa supruga Marija javila se u komentarima objave primjedbom na vlastiti izgled: - Joj vidi mi frizure - napisala je, no ubrzo su je demantirali pratitelji: - "Preljepa si, a frizuri šta fali? Kad je neko lijep, lijep je uvijek. Svi ste famozni", "Sve se mame vide u tebi... ne brini. Mi smo tim messy hair bun!" - pisali su 41-godišnjoj glumici. Naravno, najviše komplimenata dobila je kompletna obitelj: - Predivni ste. Čombrero, Barbie i dva njihova mala anđela", "Divni ste", "Vidi malog Čombeta ljepotana" - neki su od komentara.

Inače, ovaj domaći glumački par u bračne je vode uplovio 2008. godine, a 2013. su se preselili u Sjedinjene Američke Države. Tamo su se skrasili u Kaliforniji, odnosno sunčanom Los Angelesu, gdje je nakon 13 godina braka na svijet došlo njihovo prvo dijete, kćerkica Billie.

Miraj u Americi gradi svoju karijeru, a dosad se može pohvaliti televizijskim ulogama u popularnim serijama 'American Horror Story' i 'S.W.A.T' te epizodnom ulogom u jednom od najboljih akcijskih serijala 'Nemoguća misija', u kojem je kadar dijelio s filmskom megazvijezdom Tomom Cruiseom.

Podsjetimo, glumica Marija Omaljev Grbić otkrila je na društvenim mrežama kako je rodila drugo dijete. Marija sa suprugom Mirajem Grbićem i kćeri Billie već duže vrijeme živi u Americi, a sada je na Facebooku otkrila kako je rodila sina i to dan prije svog rođendana. Maleni je na svijet došao nešto ranije od predviđenog termina, a 41-godišnja glumica opisala je kako je izgledao taj dan kad je maleni odlučio doći na svijet.

- Toga jutra bolovi su ukazivali na porod a mi smo se u nevjerici počeli spremati, termin je za nekoliko dana a baš tih par dana nam je trebalo da sredimo detalje. Tata je vozio a mama jaukala, Billie se igrala sa bakom i teta Marom. Dočekalo nas je divno osoblje a ja sam se još nadala da imam koji dan, nisam oblijepila zid sobe, a i ne znam je li sav novi veš opran i ostale misli vrzmale su mi se po glavi. Nakon siline kontrakcija koje su počele ići jedna za drugom shvatila sam događa se. Buckle up buttercup. Doktori su se došli konzultirati želimo li carski rez ili ići prirodnim putem, jer smo prošlog puta nakon 16 sati poroda morali na carski. - počela je Marija priču o svom drugom porodu. U drugom dijelu objave je opisala je li se odlučila na carski ili prirodni porođaj.

- Mi smo se tu nećkali, gledam ja Miraja, Miraj mene, ja doktora, doktor mene, Miraj doktora, svi se mi gledamo i nemam pojma što odlučiti. Dajte mi epiduralnu govorim, ali oni kažu morate se prije odlučiti koji ćemo porod jer je drugačija anestezija. Ima li još koja opcija pitam ja što u šali a što u deliriju. Kažu imaju samo te dvije opcije treće nema. Opet gledam ja njega, on mene, sestra mene, ja Miraja, Miraj sestru, kažem ja Miraju što gledaš sestru kaže on može mi majka biti, ja doktora, doktor mene i blenemo tako svi jedan u drugog i nekako nakon dosta vremena odlučimo se opet probati prirodni porođaj pa što Bog da. Epiduralna dolazi i bolovi se umanjuju i ja postajem bolja osoba. Opet čekanje, snaga epiduralne se smanjuje, ali nadamo se kako ćemo upoznati našeg mališu što prije. Opet se javlja sumnja, trebali smo se odmah odlučiti na carski, pa ni prošli put nije uspjelo, vrzmaju mi se po glavi sve te tragične priče koje sam čula tijekom života. Ali idemo dalje, čekamo, na monitoru gledam svoje kontrakcije i kontrakcije drugih pacijenata, naručujem hranu online da Miraj ne kuka da je gladan. - napisala je Marija. Dodala je kako je strahovala kako joj opet slijedi porod carskim rezom, ali na kraju se to nije dogodilo.

- Dolazi noć i kreće porod i opet beba ne izlazi. Sestra odbrojava sa mnom kontrakcije, sve se čini kako mi nakon sve ove muke opet slijedi carski rez. Gubim nadu ali dajem maksimum da ne bi poslije bilo priče. 04.12. je još uvijek i primjećujem kako će mi maleni izgleda ukrasti rođendan koji je 05.12. Nakon tih nekoliko sati nakon kojih već vidim sebe sa trbušnim mišićima od tiskanja, dolazi druga sestra, energična i pozitivna, navija za mene kao da ću zabiti gol u nekom prvoligaškom klubu i na moje iznenađenje čujem da vide glavu. Ulaze svi i ispred sebe imam cijeli tim, doktorica dolazi, daju mi upute da tiskam i… Iako blizu ponoći, ali ipak na 04.12. stigao je naš mali Princ imena River. - napisala je Marija.

